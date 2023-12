Lousteau se encamina a presidir la UCR: la pelea que dará Valdés y los nombres que suenan para completar las autoridades

Gerardo Morales, Gustavo Valdés y Martín Lousteau en la última Convención Nacional de la UCR

Dos dirigentes que pelean por la renovación radical se enfrentarán este viernes por la presidencia del Comité Nacional de la UCR. Por un lado estará Martín Lousteau, líder de Evolución y actual vicepresidente del partido centenario, y por el otro Gustavo Valdés, gobernador Corrientes. Ambos tienen galardones para mostrar: el economista fue el impulsor de Maximiliano Pullaro en el triunfo de la Gobernación de Santa Fe y el dirigente del Litoral hizo lo propio en Chaco con Leandro Zdero. También cuentan con el apoyo de dirigentes históricos como Gerardo Morales (Jujuy) y Alfredo Cornejo (Mendoza), respectivamente, quienes protagonizan una fuerte rivalidad que se profundizó con la estrategia que se impuso en la última elección. Según pudo reconstruir Infobae, las actuales autoridades tienen los votos necesarios para retener el poder, pero del otro lado aseguran que achicaron la distancia.

Desde las 11.30 arribarán a la sede del Comité de la UCR, ubicada en la calle Alsina al 1700, al menos 100 delegados responsables de elegir al nuevo presidente del partido centenario. En concreto, hay cuatro representantes por provincia, dos por la Franja Morada (movimiento universitario), dos por la Juventud Radical y dos por Diversidad Nacional. Todos ellos se pondrán de acuerdo en las primeras horas del encuentro para elegir a un candidato que lidere una lista de unidad que, finalmente, será votada a las 14 horas en un plenario.

Desde el oficialismo partidario que lidera Morales, aseguran que cuentan con 75 votos a favor de la candidatura de Lousteau. En el “punteo” -como suelen referirse los correligionarios al repaso de los números a favor y en contra- cuentan el apoyo total de los delegados que representan a Jujuy, Santa Fe, ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, algunos de Córdoba, La Pampa y otros territorios. Además, el movimiento universitario suele referenciarse fuertemente con la línea de Lousteau/Emiliano Yacobitti y, en paralelo, la Juventud Radical acaba de elegir al correligionario jujeño Adriano Morone, que responde al ex gobernador del norte.

La actual Mesa Nacional de la UCR

“Viene todo muy tranquilo”, describieron cerca de Lousteau en diálogo con Infobae. Descuentan que el líder de Evolución ganará la elección de este viernes y que, como mucho, habrá algo de “ruido” con el sector que impulsa a Valdés, pero que se resolverá en la negociación para armar la integración de la Mesa del Comité. “Hay una mayoría que tiene la voluntad de que Martín sea el presidente del partido. No hay otro candidato fuerte en frente”, agregaron. En paralelo, el tándem Morales/Lousteau ya maneja dos nombres para el resto de los cargos: la diputada Danya Tavela podría ir como vicepresidenta 1°, en reemplazo de María Luisa Storani, y el actual intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, como vicepresidente 2°.

En el equipo de Valdés son categóricos: “El número 75 es irreal, no existe”. Apalancado por Cornejo, el gobernador correntino cree que puede dar pelea en la elección partidaria, en medio del malestar que existe entre los radicales por la estrategia electoral que llevó adelante Morales. Junto con Evolución, el jujeño se alió a Horacio Rodríguez Larreta para representar el ala moderada de Juntos por el Cambio, pero sufrieron una fuerte derrota en las PASO ante los halcones. Además de no haber impulsado un candidato presidencial único de la UCR, el partido centenario perdió bancas tanto en el Senado como en Diputados. Sin embargo, cosecharon dos nuevos gobernadores (Pullaro en Santa Fe y Zdero en Chaco) y lograron retener el poder en Mendoza y Jujuy.

Gustavo Valdés junto a Leandro Zdero y Maximiliano Pullaro, los últimos dos gobernadores que sumó la UCR

Tras el triunfo de Javier Milei, Valdés y Cornejo se aliaron para liderar al grupo de gobernadores que cosechó Juntos por el Cambio. Son los que todavía militan por la unidad de coalición para que, desde el Congreso y las provincias, exista una oposición “responsable” - según describen- que acompañe los proyectos que crean necesarios del Gobierno, pero que se plante ante las posibles medidas que perjudiquen a sus territorios.

“El poder va a pasar por los bloques del Congreso”, repiten los integrantes de lo que supo ser el Grupo Malbec, aquellos radicales que se aliaron a Patricia Bullrich en la interna de Juntos por el Cambio. El espacio ya tuvo una primera muestra de poder al imponer a Rodrigo de Loredo como jefe de bloque en la Cámara de Diputados y a sus socios en el Senado.

Según pudo reconstruir Infobae, Valdés no quiere a Morales en ningún cargo dentro del Comité. Cree que el jujeño representa a la vieja política y lo responsabiliza por la mala elección que hizo la UCR. En el equipo del radical norteño ya confirmaron que el ex gobernador no se presentará a ningún puesto. Entre los radicales de peso reina un pronóstico claro para la votación de hoy: ganará Lousteau pero el correntino hará presión para tener participación de los suyos en la mesa de autoridades. “Queremos un partido integrado, que deje los personalismos y la interna”, advierten en el Grupo Malbec.