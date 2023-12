El Gobierno revisará los contratos y nombramientos en el Estado del último año

Manuel Adorni, conferencia de prensa del vocero presidencial

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró hoy que el Gobierno revisará todos los contratos y nombramientos en el Estado del último año, y adelantó que se sancionará a aquellos trabajadores que se nieguen a brindar información. “Es relevante entender que el Estado tiene que achicarse”, planteó en conferencia de prensa.

Te puede interesar: El Gobierno anunciará mañana a las 8 las primeras medidas de gestión

“Estamos haciendo lo imposible en el cortísimo plazo para evitar la catástrofe”, señaló, y agregó: “No se va a dejar de ayudar a quien lo necesita porque entendemos la gravedad de la situación”.

El funcionario, además, ratificó que el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, anunciará el detalle del “paquete de urgencia económica” después de las 17, tras el cierre de los mercados. “La situación es crítica, lo vemos en la foto de la Argentina con 45% de pobreza y 200% de inflación anualizada”, diagnosticó.

El vocero presidencial, Manuel Adorni (Presidencia de la Nación)

Adorni, además, explicó que en las primeras 48 horas de gestión “la reducción (dentro del Estado) de diferentes niveles de funcionarios es del 34%”. “El ‘no hay plata’ tiene que tener medidas concretas. Se pasó de 18 a 9 ministerios; de 106 a 54 secretarías; y de 182 a 140 subsecretarías”, sostuvo, y completó: “Nos encaminamos hacia la hiper y la decisión es evitarla”.

Te puede interesar: “El empleo militante no va a existir más”, advirtió el vocero presidencial al hablar sobre los recortes en la planta estatal

A la espera de estas primeras medida, las operaciones del Banco Central ayer fueron mínimas en el mercado único de cambios mayorista a partir de la regla de conformidad que estableció la autoridad monetaria, en momentos en que todavía no terminan de salir los ejecutivos del BCRA salientes y no se concretaron los ingresos de los nuevos funcionarios. Misma situación ocurrirá en las primeras horas de hoy.

El vocero presidencial también ratificó que las medidas económicas se anunciarán después de las 17 (Presidencia de la Nación)

Empleo militante y piquetes

En otro pasaje de la conferencia de prensa, el vocero fue consultado sobre su expresión de empleo militante para justificar la revisión de los contratos en el Estado. “Es el empleo que no queremos en el Estado; nace por cuestiones políticas, de caja y de campaña. Y en eso tiene la decisión el Presidente de no ceder, en que se revalorice el empleo público y que quien no trabaja deje de pertenecer a la planta estatal”, detalló.

Te puede interesar: El gobierno de Milei, día 1: ritmo frenético en cada rincón de la Casa Rosada y nueva modalidad de comunicación

“Los sueldos públicos lo pagan los 47 millones de argentinos, en un país que tiene 45% de pobres, hay 4.5 millones que son indigentes. Hay que terminar con esta lógica de ver como normal cosas que no lo son. El empleo político no puede existir más en la Argentina por respeto a la gente que no come y a la que perdió condiciones de dignidad elementales”, amplió.

Sobre la advertencia que realizaron grupos piqueteros de llevar sus protestas por las medidas de ajuste a las calles, destacó que la “contrapartida” a las medidas económicas que se anuncien es “la expansión en la contención social; no se va a dejar de ayudar a quien lo necesita porque entendemos la gravedad de la situación”, pero advirtió: “Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”.

Nueva reunión de Gabinete

La foto oficial de la primera reunión de gabinete realizada ayer

El presidente Javier Milei encabeza esta mañana su segunda reunión de gabinete en la Casa Rosada, en un encuentro que comenzó a las 8.40 en el Salón Eva Perón de la sede gubernamental, según informaron fuentes oficiales.

El mandatario tuve ayer el primer encuentro oficial con su equipo de ministros. Estuvieron presentes la vicepresidenta Victoria Villarruel; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y los ministros de Economía, Luis Caputo; de Interior, Guillermo Francos; de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri; de Capital Humano, Sandra Pettovello; de Salud, Mario Russo; y de Infraestructura, Guillermo Ferraro.

También lo hicieron los secretarios General de la Presidencia, Karina Milei; de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; de Medios, Belen Stettler, el vocero Adorni; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.