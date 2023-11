La planta de empleados en la Administración Pública aumentó en 28.000 personas en el gobierno de Alberto Fernández

Privatizaciones, empleados públicos y reestructuración del Estado son algunos de los primeros ejes que mencionó Javier Milei apenas ganó las elecciones. Cuando llegue a la Casa Rosada, el nuevo presidente se encontrará con una planta estatal de casi medio millón de trabajadores. Como ya había ocurrido durante la primera etapa del kirchnerismo, los empleados públicos volvieron a crecer durante el gobierno de Alberto Fernández.

El Estado sumó a casi 30.000 nuevos empleados en los últimos tres años, según los datos de la Base Integrada de Empleo Público de la Jefatura de Gabinete que procesó y analizó Infobae. Estos trabajadores hacen funcionar los principales servicios que ofrece el Estado, ya que incluye a todas las fuerzas de seguridad nacionales, el Poder Judicial y funcionarios que integran ministerios y otras dependencias del Poder Ejecutivo que integran la Administración Pública Nacional (APN).

El primer salto en la planta de empleados públicos ocurrió durante el último gobierno de Cristina Kirchner: eran 480.000 en mayo de 2016, el primer corte de información oficial tras su salida de la Casa Rosada, casi 100.000 empleados más que en 2011, cuando asumió su segundo período. El Estado sufrió reformas durante el gobierno de Mauricio Macri, que incluyó una ampliación de la cantidad de ministerios a 22, pero la planta de trabajadores públicos se mantuvo prácticamente estable si se considera el balance de su gestión. Si bien el líder del PRO redujo a la mitad los ministerios en los dos años finales de su mandato, les bajó el rango a secretaría por lo que no alteró esencialmente su estructura. Al final del mandato, la planta registró un leve descenso del 2% sobre la que había dejado su antecesora.

El empleo público volvió a aumentar durante la actual gestión de Fernández, que continuó la tendencia y le restituyó el estatus ministerial a varias secretarías, hasta llegar a los 495.580 trabajadores en la Administración Pública Nacional registrados en mayo pasado, según los datos oficiales. Este número no incluye a las empresas públicas o con participación del Estado como AYSA, Aerolíneas Argentinas o YPF. Tampoco al Congreso ni a los entes del sector público nacional financiero como el Banco Central o el Banco Nación, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la Oficina Anticorrupción y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Alberto Fernández continuó la tendencia de aumentar la planta de personal en la APN (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El costo laboral del medio millón de empleados públicos fue de $300.000 millones por mes, según el dato a mayo pasado calculado por Infobae en base a la información publicada en el sitio de la Secretaría de Gestión y Empleo Público. ¿Cuánto significa para el Estado? Representó menos de la mitad de lo que la AFIP recaudó ese mismo mes en distintos impuestos, como Ganancias o IVA, pero fue casi el doble de lo que embolsó la administración nacional por la aplicación de retenciones a las exportaciones.

Apenas fue electo como presidente, Milei puso a dependencias públicas y empresas del Estado bajo la lupa con sus primeras declaraciones en los medios. El flamante presidente adelantó en una entrevista que -entre otras oficinas estatales- privatizaría los medios públicos, Aerolíneas Argentinas e YPF. “[Los empleados] no tienen por qué quedarse sin trabajo. Pasarán a trabajar para una empresa privada, ¿cuál es el problema? Salvo que crean que no son competitivos, eso quiere decir que no hacen bien su trabajo. ¿Por qué tengo que pagar ese déficit con el pan de un chico pobre en el Chaco?”, insistió el hoy presidente electo.

Del medio millón de empleados total de la planta de la APN, el 71% pertenecen a planta permanente (352.300) por lo que tienen estabilidad en las dependencias donde desempeñan funciones; el 26% son contratados (127.562); un 2% son temporarios (11.304) y un 1% tienen contratos de locación de obra y de servicios (4.414).

El ranking de los organismos que más crecieron en empleados, en números absolutos, lo encabeza el Correo Argentino, que sumó casi 4.000 empleados empleados en esta gestión: pasó de 16.331 en los primeros meses del gobierno de Fernández a 20.239 este año, un aumento del 24% respecto de mayo 2020.

En aumento de la dotación, le siguen la Fuerza Aérea y el Ejército, con unos 2.800 integrantes nuevos cada una, el 15% y el 5% respectivamente en relación a su planta al inició de esta gestión.

Otro organismo que registró un aumento de su planta durante el gobierno del Frente de Todos es el Ministerio de Obras Públicas: pasó de 391 a 1.252 empleados, un 220% de aumento. Ante la consulta de Infobae, desde esta cartera recordaron que no existía como tal en la gestión de Macri, ya que era un secretaría dentro del Ministerio de Interior. También destacaron que la cartera tiene “una estructura mucho más chica” que otros ministerios de similar envergadura. “Cuando llegamos, era la secretaría de Obras Públicas, manejaba 370 obras y el 70% estaban paralizadas. Ahora es Ministerio del que dependen Vialidad Nacional, ENOHSA, AySA, INA, INPRES, ORSEP, ACUMAR, APLA, ERAS y el Tribunal de Tasación a cargo. Desde 2019 ejecutamos 7.265 obras de las cuales ya finalizamos 4.434. El resto estaba en ejecución hasta el 19 de noviembre”, agregaron.

La situación podría cambiar en los próximos meses, ya que Milei aseguró que “no hay plata” para que el Estado se encargue de las obras públicas y adelantó que pretende implementar “el modelo chileno”, que incluye dirección estatal de las políticas públicas en esa materia, pero que cede la ejecución de las obras a los privados.

Si se considera el porcentaje de aumento de personal, el ranking de organismos que más aumentaron su planta lo encabeza la Junta Seguridad del Transporte con el 498% de incremento. Pasó de 88 empleados a 526 en los últimos tres años. Desde la cartera de Transporte, bajo cuya órbita funciona como organismo descentralizado, explicaron que antes era la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC), que investigaba los accidentes aéreos, pero que desde 2019 absorbió a la JIAAC y amplió sus funciones al transporte marítimo, fluvial y lacustre, ferroviario, automotor y aviación de cargas y pasajeros en todo el país. “Entendiendo que la Argentina es el octavo país con mayor territorio a nivel mundial, la JST sumó profesionales para poder dar respuesta a los sucesos que ocurren en el territorio nacional, de esta manera incorporó a técnicos, profesionales y especialistas en todos los modos de transporte en las distintas regiones argentinas para cumplir con los objetivos aprobados de manera unánime por el Congreso de la Nación”, señalaron. Y agregaron que”la JIACC contaba con 120 empleados, en su mayoría administrativos y circunscriptos a la Ciudad de Buenos Aires. Es decir que el organismo carecía de capacidad para afrontar las necesidades técnicas e investigativas del interior del país”.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, creado en esta gestión y blanco de críticas por parte de La Libertad Avanza, pasó de de 311 puestos en mayo de 2020 a 809 en el mismo mes de este año, según la base del área de Empleo Público de la Jefatura de Gabinete, un aumento del 160%. Desde esa cartera dieron otros números a Infobae, citando el INDEC: “Es uno de los 5 ministerios con menor dotación de personal: tiene 1.278 trabajadoras y trabajadores, el 0,54% de la dotación total de personal de toda la Administración Pública Nacional. Desde julio de 2022 la cantidad de trabajadores y trabajadoras se ha mantenido casi estable”. Y señalaron: “Es un ministerio nuevo que se creó desde cero en 2020 a partir de la decisión política del Gobierno Nacional de dar un salto cualitativo y, por primera vez, ubicar a los temas de género y diversidad en lo más alto de la estructura organizativa del Estado”.

Por su parte, el personal de la Jefatura de Gabinete de Ministros creció en esta gestión un 64%: pasó de 1.263 empleados a 2.078, según datos a mayo pasado.

El Ministerio de Desarrollo Social, una dependencia que Fernández abrió a varios referentes de movimientos sociales, aumentó su plantilla un 26,7% hasta registrar 5.745 empleados en mayo pasado. Tres años atrás eran 4.535.

La cartera de Salud, a cargo de Carla Vizzotti, aumentó un 9% su personal

En tanto, el Ministerio de Salud, pese a la demanda de recursos por el COVID-19, solo aumentó su personal un 9%. Los 5.881 empleados que tenía en mayo del 2020, al comienzo de la pandemia se convirtieron en 6.422.

Los organismos con más empleados

Las fuerzas de seguridad lideran el ranking de organismos con más empleados en la APN. Suman 217.801 empleados, el 44% sobre el total. El Ejército, Gendarmería y la Policía Federal son las tres primeras dependencias en el Estado nacional con más cantidad de personas bajo su órbita. Detrás también aparecen la Armada, Prefectura y la Fuerza Aérea.

El Ejército, una fuerza con presencia en todo el territorio nacional por su despliegue en las fronteras terrestres, es la dependencia con más empleados del Estado, 61.117 integrantes, incluidas las tropas. Le sigue Gendarmería con un poco más de la mitad: 39.446 integrantes en actividad, tanto en tareas operativas como administrativas, y la Policía Federal, con 32.824. Detrás también aparecen la Armada (26.377), Prefectura (21.753) y la Fuerza Aérea (22.112) entre los 10 organismos con más personal.

Por fuera de las fuerzas de seguridad, sólo Trenes Argentinos (ex SOFSE) se cuela entre los organismos con más personal. La operadora ferroviaria, que pasó nuevamente a manos del Estado en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, registra 23.907 empleados, un 10,7% más que cuando comenzó la actual gestión. Pese al incremento de personal (2.565 nuevos empleados) que tuvo esta sociedad de Estado dedicada a gestionar y operar la red ferroviaria del país, el servicio que presta el Estado aún dista de ser reconocido por su calidad.

Una de las dependencias más grandes de la Administración Pública es la estratégica Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Entre su casa central y las oficinas regionales en el Interior cuenta con 22.050 empleados. En dotación, sigue en el ranking la Justicia Federal y Nacional, cuya administración y pago de sueldos depende del Consejo de la Magistratura de la Nación. Son 20.031 entre jueces, funcionarios y empleados en Juzgados y Tribunales de todo el país, una cifra que debería ser mucho mayor ya que un tercio de vacantes sin cubrir en el Poder Judicial.

El Correo Argentino, estatizado durante el kirchnerismo, tiene actualmente 20.239 empleados. La empresa postal estatal tiene más personal que la ANSES, el organismo que concentra el 38% del Presupuesto nacional. A cargo del pago las jubilaciones y prestaciones sociales, y con sedes en todo el país, cuenta con 13.509 empleados, una cifra similar ligeramente inferior a la que tenía en 2020.

En cantidad de personal, en el ranking siguen el Servicio Penitenciario Federal (15.434), el CONICET (15.336) y el PAMI (12.770), el otro gran organismo descentralizado de la Administración Pública. La obra social de los jubilados redujo su personal en 365 personas entre mayo de 2020 y el mismo mes de este año.

Los sueldos más altos

Si bien no son la mayoría, hay decenas de casos en los que los salarios de empleados públicos -en mayo pasado- superaban los $4,5 millones en bruto (antes de los descuentos) por mes. Otras 500 personas cobraron en febrero pasado más de $3 millones. La Cancillería y la AFIP son dos de los organismos con los sueldos promedios más altos dentro del Estado Nacional, según los datos oficiales analizados por Infobae. Los salarios aumentaron en el último semestre arrastrados por la inflación, con paritarias que otorgaron distintos beneficios a cada área.

El Ministerio de Relaciones Exteriores encabeza los sueldos más altos, la mayoría asignados a funciones fuera del país. Más de 1.000 diplomáticos recibieron entre $2 millones y $2,5 millones, según los datos a mayo pasado. La punta de la pirámide está encabezada por 23 empleados de los escalafones superiores de este ministerio, que cobraron un sueldo de $4,5 millones ese mes en bruto. A esos montos, hay que restarle las deducciones como el Impuesto a las Ganancias.

Por fuera de la Cancillería, los empleados estatales mejor pagos están en la AFIP, que tienen un convenio específico con una negociación colectiva aparte de la de los estatales. Casi 18.000 empleados del organismo recaudador percibieron ingresos promedio en bruto de entre $1,3 millones y $1,5 millones en mayo pasado. Un escalón por encima, unos 1.000 empleados de AFIP percibieron sueldos de aproximadamente $1,7 millones. Y los 25 empleados con cargo más alto del organismo tributario cobraron ese mes $4,5 millones.

Muchos de estos salarios se ubican por encima del Presidente de la Nación. Fernández, en mayo último, cobraba durante el primer semestre del año poco más de $2 millones en bruto. El sueldo de los ministros era de $1,7 millones, según los datos oficiales.

Los empleados judiciales también están entre los sueldos más altos del Estado. Más de 22.000 trabajadores del Poder Judicial de la Nación, cuya contratación depende del Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema, cobraron entre $900.000 y $1,1 millones en mayo. A pesar de que se trata de números en bruto, los judiciales son una excepción entre los empleados y funcionarios públicos porque una gran mayoría no pagan impuesto a las Ganancias.

Procesamiento de datos: Daniela Czibener

Visualización de datos: Andrés Snitcofsky