Javier Milei recibió la bendición del rabino David Pinto: “Con la ayuda de Dios, ayudan a la nación”

Milei recibió una bendición del Rabino David Pinto

En medio de las definiciones de su Gabinete, el presidente electo, Javier Milei, recibió una bendición del rabino David Pinto, quien le deseó “lo mejor” para esta nueva etapa. “Con la ayuda de Dios, ayudan a la nación”, expresó el religioso.

De la bendición participó la hermana del ganador de las elecciones y su principal asesora, Karina Milei, a quien el líder de diecisiete centros judíos de todo el mundo y un centenar de escuelas judías le expresó también sus buenos deseos.

El video del encuentro fue compartido por el medio judío Vis á Vis a través de su cuenta de Instagram. En las imágenes se lo puede observar al presidente electo visiblemente emocionado por lo que estaba sucediendo.

“Celebro a este hermoso país. Y pido a Dios que proteja a la nación de Argentina para traer de vuelta a la Argentina a lo que era antes. Y estoy seguro que, con la ayuda de Dios, ayudan a la nación”, comenzó diciendo el rabino en su bendición. Luego, continuó: “Tenemos éxitos. Amén. Amén. Amén. Amén. Gracias. Gracias”.

En ese sentido, el rabino hizo expreso su apoyo a Milei en esta nueva etapa que enfrentará al decir: “Estamos ahí para desearte lo mejor”. “Dios bendiga a tu hermana y le pido a Dios que te proteja para darte lo que necesitás”, cerró el reconocido religioso de la comunidad judía a nivel internacional.

Luego de posicionarse por encima de Sergio Massa en el balotaje del pasado 19 de noviembre, Milei comenzó las negociaciones para organizar su Gabinete. En este contexto, tras días frenéticos con varias reuniones, el mandatario anunció que planeaba viajar el viernes a New York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch” y considerado milagroso. Pese a que este sería su primer viaje como futuro jefe de Estado, los motivos que lo impulsaban a hacerlo eran personales.

La idea era que Milei abordara un vuelo privado con una acotada comitiva para realizar el viaje relámpago. Hace cuatro meses realizó el mismo periplo, y antes de asumir Milei decidió repetir la experiencia personal.

En Washington conocieron que el futuro mandatario viajaría a Manhattan y ofrecieron una agenda de altísimo nivel con la administración de Joseph Biden. Los asesores diplomáticos de Milei aconsejaron cumplir la agenda, pero el presidente prefirió en ese momento regresar a Buenos Aires a la brevedad.

La posibilidad de una corta estadía de trabajo en DC apareció después del llamado que Biden formalizó frente a Milei para felicitar por su triunfo y poner en marcha una relación personal hacia adelante. A diferencia de Alberto Fernández, que mantuvo un vínculo en zigzag con Biden, Milei apuesta a una relación lineal y profunda con el Salón Oval.

Sin embargo, la complicada agenda que tiene actualmente el mandatario electo obligó a postergar el viaje. La decisión la tomó el jueves en medio de la incertidumbre que se generó sobre cómo quedará integrado el próximo Gobierno, a partir de múltiples cambios que surgieron sobre los principales nombres que resonaban para áreas específicas.

En primer lugar, sorprendió que Emilio Ocampo, designado por el futuro mandatario nacional para presidir el Banco Central desde antes de la primera vuelta electoral, finalmente no ocupará ese lugar, tras los rumores de que Luis “Toto” Caputo sería el ministro de Economía. Otra de las sorpresas fue la de Carolina Píparo, quien anunció que daría inicio a la transición con los funcionarios actuales de la ANSeS, pero tiempo después se confirmó que la ex candidata a gobernadora bonaerense por La Libertad Avanza no estaría al frente de la cartera. Por el contrario, la administración de la Seguridad Social tendrá como director a Osvaldo Giordano, actual ministro de Finanzas de Córdoba, hombre de confianza de Juan Schiaretti.