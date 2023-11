Javier Milei rearma su Gabinete: cinco días de marchas y contramarchas que dejaron heridos y varias dudas abiertas

El candidato presidencial Javier Milei, a la derecha, celebra con su hermana Karina Milei la victoria en su primer discurso tras ganar el balotaje presidencial en Buenos Aires, Argentina, el domingo 19 de noviembre de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Las primeras decisiones de Javier Milei como presidente electo sobre el nuevo gobierno dejaron varios heridos -tanto en La Libertad Avanza como en el Pro-, varias confirmaciones en estado gaseoso, y muchas dudas. Son varios los casilleros que están vacantes, e incluso algunos nombres que fueron corroborados pueden estar sujetos a cambios, sean de los propios dirigentes libertarios, como de sus aliados de Pro y del peronismo cordobés.

En un momento de extrema volatilidad por el armado de la nueva administración, los libertarios demostraron que las determinaciones del propio Milei en primera persona, así como las confirmaciones de sus principales colaboradores pueden cambiar de un día para otro, según el rumbo de las negociaciones y presiones, internas como de sus socios de otras fuerzas políticas. Todo indica que reinará la incertidumbre hasta tanto las designaciones estén oficializadas.

Los casos emblemáticos de cambios sobre la marcha, durante la primera semana. fueron los de Emilio Ocampo y Carolina Píparo. El experto en finanzas había sido confirmado como titular del Banco Central desde hace meses, pero terminó abandonando el barco a días del triunfo de LLA, al que había contribuido con su plan de cambio de moneda para bajar la inflación. “Él era el autor del mejor proyecto de dolarización que teníamos, entre cinco. Bueno, llegó un sexto que era mejor y quedó afuera”, resumieron en la cúpula libertaria, en referencia a la propuesta de Luis “Toto” Caputo, número puesto para liderar Economía. Su propuesta para desarmar la “bola de leliq” habría sido superadora seductora para Milei, contaron. Y para liderar el BCRA, en lugar de Ocampo surgió la figura del físico y economista Demián Reidel, aunque ayer por la tarde dos importantes alfiles libertarios lo pusieron en duda, y Milei evitó nombrarlo hasta el momento.

La otra designación fallida fue la de la diputada nacional y ex candidata bonaerense, Carolina Píparo, que había sido confirmada como titular de Anses el lunes y quedó afuera dos días después, según dijeron los libertarios, por falta de idoneidad. Era resistida particularmente por Sandra Pettovello, la futura ministra de Capital Humano, que viene encargándose de armar equipos técnicos para la supercartera que contendrá Educación, Trabajo, Desarrollo Social y Salud, y estaba en desacuerdo con que alguien sin experiencia se ocupara del tema previsional. En su lugar iría el cordobés Osvaldo Giordano, actual titular de Finanzas del gobierno de Juan Schiaretti, un nombramiento basado en el argumento de la pericia, pero que algunos vieron como una forma de incorporar al Gobierno al peronismo disidente.

Francos es uno de los dirigentes de Milei que está firme en el próximo Gabinete (Maximiliano Luna)

En el integración del peronismo tuvo fuerte intervención Guillermo Francos, futuro titular de Interior, que se encuentra en pleno armado de su equipo, donde ya está decidido que nombrará como viceministro a su asesor histórico, Lisandro Catalán, y donde, dicen, habrá lugar para referentes de otras fuerzas políticas. Sin embargo, los rumores sobre la incorporación de Sebastián García de Luca, ex funcionario de Rogelio Frigerio, que sonaba para ocupar una de las primeras líneas de la cartera, fueron negados de forma tajante y no tendría posibilidad de sumarse.

Justamente la llegada de los cordobeses que propició Milei complicó la relación con el Pro, después de los entredichos que ya se habían generado durante el operativo de fiscalización para la segunda vuelta. Los libertarios decidieron equilibrar el reparto de cargos, para evitar darle un protagonismo desmedido a los amarillos y perder poder en el gobierno antes de empezar.

Así fue que, después de la mini luna de miel inicial con Mauricio Macri desde las Generales, a pesar de los rumores de que se estaba perfilando un co-gobierno, el ex presidente partió a Dubai sin que se hubiera confirmado ningún lugar para los propios. Incluso está en duda que Milei vaya a otorgarle la Presidencia de la Cámara de Diputados al amarillo Cristian Ritondo, como se esperaba. Se la entregaría, en cambio, a Florencio Randazzo, ex ministro del Interior y Transporte de Cristina Kirchner, que se alejó del kirchnerismo en 2015 y hace años milita en las filas opositoras al Gobierno dentro del esquema del peronismo, junto a Schiaretti (de hecho, fue su candidato a vice en la fórmula de Hacemos por Córdoba).

En el entorno del fundador de Pro seguían diciendo que no buscaba ningún cargo, y se desligaron del desembarco -eventual- de “Toto” Caputo, su ex secretario de Finanzas. “Fue gestión de él con Javier”, dijeron. Lo mismo aducían en el caso de Patricia Bullrich. “Hay que preguntarle a ella qué arregló”, se desligaron cerca del ex mandatario.

De bajo perfil, Pettovelo, encargada de Capital Humano, resistía a Carolina Píparo en Anses (Maximiliano Luna)

Sin embargo, altas fuentes del mundo libertario aseguraron que el ex mandatario presionó para quedarse con lugares de relevancia en la nueva administración. Y admitieron que les dieron poco espacio adrede. “Massa nos ayudó a armarnos, Mauricio a ganar el balotaje, y ahora el Gringo nos va a ayudar a gobernar”, confesó un importante dirigente del anillo de confianza de Milei. De todas formas, aseguran que la relación quedó “muy bien”. “Mauricio entiende cómo es esto, es política”, agregaron desde el hotel Libertador, donde Milei lleva a cabo las negociaciones con intervención, según el caso, de su hermana Karina, Nicolás Posse y Guillermo Francos.

Con todo, aún los nombres de los ex funcionarios del gobierno de Macri que fueron confirmados en LLA no están totalmente firmes. La propia Patricia Bullrich no explicitó formalmente que se hará cargo de Seguridad en el gobierno libertario. Aunque fuentes oficiales de primer rango del nuevo gobierno dijeron, desde el jueves por la tarde y con todas las letras, que su asunción al frente de Seguridad está cerrada.

El tema de Seguridad, en particular, generó roces tanto en el Pro como en LLA. En el caso de Macri, porque no fue consultado sobre el pacto para hacerse cargo de Seguridad. Y en el de Victoria Villarruel, porque Milei no cumplió la promesa, sostenida durante toda la campaña, de que a la hora de armar el esquema de gobierno ella podría designar a los titulares de Seguridad, Defensa y Justicia.

Si el nombramiento de Bullrich se confirma -por ahora Milei no lo dijo públicamente ni lo comunicó en la cuenta oficial de la Oficina del Presidente Electo en X-, y Mariano Cúneo Libarona toma la posta en Justicia, a la vicepresidenta electa sólo le quedaría Defensa. Y en las últimas horas empezó a circular el rumor de que podría hacerse de ese lugar ex postulante a vice de Juntos por el Cambio, Luis Petri. En el entorno de Milei estaban al tanto de que estas designaciones provocarían cortocircuitos con la abogada, a quien el candidato de LLA conoció en Twitter durante el debate por el aborto en 2018. “Está enojada, es cierto. Pero todos ganamos y perdemos. Esto es política. Ella lo entiende”, dijeron.

Villarruel se reunió con Cristina Kirchner, y luego marcó la cancha al reunirse con los jefes de las fuerzas de seguridad tras el supuesto nombramiento de Bullrich (Gustavo Gavotti)

Villarruel dio una fuerte señal sobre su descontento, y salió a marcar la cancha ayer al realizar una recorrida formal por las sedes principales de las fuerzas. Estuvo con los jefes, y después visitó el Edificio Centinela, previo aviso a los medios, que la filmaron al llegar. En su entorno evitaron hacer comentarios, pero con esos gestos las palabras sobran.

La titular del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) había intentado acercar posiciones con Bullrich después de su primera reacción adversa al pacto con el Pro, sobre el que no le habían informado, después de las Generales. En plena carrera proselitista salió de recorrida con la ex titular de la fórmula rival, y se sacó fotos con ella. Sin embargo, tras el último revés que sufrió a instancias de su propio líder no está claro cómo continuará la relación entre ambas después del 10 de diciembre.

Por otro lado, el diseño del Gabinete probablemente presente cambios, entre fusiones y traslados de Secretarías. Es una posibilidad que Turismo pase a la órbita Francos, en Interior. Y en los últimos días, Milei había evaluado que la cartera política absorbiera, también, a Seguridad, pero, por ahora, esta opción habría sido descartada.

Los cargos económicos son un capítulo aparte. Milei no publicó en sus redes oficiales ninguno de los nombres que circularon como prácticamente firmes ayer, desde su entorno y el de Pro y Schiaretti, y se imponen las dudas sobre los nombramientos que trascendieron.

Hasta el viernes por la tarde seguía sólida la posibilidad de que ex presidente del Banco Central de Macri, Caputo, encabezará Hacienda. Anteayer se reunió con el futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse, en el hotel Four Seasons. Y al día siguiente convocó en La Rural a los banqueros de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) para transmitirles seguridad con respecto a los pasivos remunerados del Banco Central. Ambos encuentros se gestaron en secreto, y sus resultados se mantuvieron bajo estricto hermetismo. Y ex funcionario, admitieron los libertarios, todavía no aceptó la propuesta de Milei para sumarse a sus filas a cargo de, quizá, la cartera más explosiva en la crisis. Según dejaron saber, duda por motivos personales.

Antes del 10 de diciembre, Milei debe terminar de confirmar los nombres para su futuro Gabinete y designar en los puestos vacantes

Por ahora están fuertes en el futuro Gabinete Guillermo Ferraro en Infraestructura; Pettovello en Capital Humano; Diana Mondino en Relaciones Exteriores; Francos en Interior; Cúneo Libarona en Justicia; Pablo de la Torre, hermano del intendente de San Miguel, Joaquín, en la Secretaría de Desarrollo Social; Horacio Marín en YPF; y Eduardo Rodríguez Chirrillo en la Secretaría de Energía.

Pero muchos puestos clave siguen vacantes. Martín Krause no irá finalmente a Educación, explicaron, porque su perfil es demasiado técnico (,aunque los libertarios admiten que incidió en su corrimiento el ruido que hicieron sus polémicas declaraciones sobre el Holocausto durante la campaña). Así que aún no se conoce quién se hará cargo de las políticas educativas. Lo mismo ocurre con otras áreas extremadamente sensibles: Salud, y en particular, el PAMI. Y si bien Leonardo Cifelli, productor teatral, irá a Cultura, aún no se informó bajo qué ministerio funcionaría. Sí se confirmó que será rebajada al rango de secretaría.

Tampoco se conoce quién sería el futuro titular de Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ni de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Ni está claro a quiénes designaría Ferraro en Transporte (aunque suena fuerte el schiarettista Franco Mogetta); en Obras Públicas; en Minería y en Comunicaciones, las enormes áreas que funcionarían bajo el super ministerio de Infraestructura. Y es un misterio la persona que se haría cargo de los Medios Públicos y de la Secretaría de Comunicación o la Oficina del Portavoz.

La jefatura de Gabinete de Asesores, la Secretaría de Legal y Técnica, y la General, tres áreas que tienen oficinas en la Casa Rosada -al igual que Interior y la Jefatura de Gabinete- tampoco tienen nombres firmes. Es posible que el área jurídica sea conducida por el abogado y apoderado de LLA, Santiago Viola. Y que el sector de coordinación presidencial quede en manos de la hermana de Milei, Karina. Por ahora, tanto ella como el estratega en comunicación, Santiago Caputo, que acompaña a diario al presidente electo, no decidieron si ocuparán un cargo formalmente o trabajarán con él por fuera de la estructura formal del gobierno. Milei tiene 15 días para decidir el resto del organigrama y las figuras que se harán cargo, al menos al principio, de cada área.