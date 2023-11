El Obispado de Merlo - Moreno tomó distancia del cura “Paco” Olveira, que había pedido que los votantes de Milei no se acerquen a su comedores

El cura Francisco "Paco" Olveira

El obispado de Merlo-Moreno salió al cruce de las palabras del cura villero y militante kirchnerista Francisco “Paco” Olveira, para hacer una aclaración en medio del revuelo que generó una crítica del religioso a los votantes de Javier Milei: “La atención de nuestras comunidades, comedores y/o merenderos, a los más necesitados se realiza normalmente con el esfuerzo de muchos voluntarios/as, y se seguirá recibiendo a todas aquellas personas y familias que, ante su necesidad, se acercan a los mismos (…) Nuestra Diócesis tiene una larga y rica tradición de servicio a los empobrecidos sin acepción de personas por sus creencias, origen, opción partidaria, etc”.

De esa manera, tanto el titular de esa diócesis como sus auxiliares, los presbíteros Juan Chaparro y Oscar Miñarro, tomaron distancia de los dichos del sacerdote en Opción por los Pobres que había pedido “coherencia” a los humildes que votaron por Javier Milei y les dijo, a través de un posteo en sus redes sociales, que “no se acerquen al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la Fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada. ‘No con la mía’, como dice la vicepresidenta electa (Victoria) Villarruel, pero no por eso del ojo por ojo y diente por diente sino porque simplemente no va a haber recursos para todes”.

Sus palabras generaron tal indignación que Marcos Galperín, el empresario y fundador de Mercado Libre, se sumó a la iniciativa un grupo de militantes libertarios que expresó su repudio hacia la acción del sacerdote y, a modo de respuesta, organizaron una colecta con el propósito de realizar “un Gran Asado Argentino para la gente necesitada”.

Comunicado del obispado de Merlo-Moreno

La colecta solidaria se realizó a través de X, la red social anteriormente conocida como Twitter, como parte del hashtag #ArgentinaGrandeOtraVez. “El cura Francisco Paco Olveira decidió que si sos pobre y votaste a Milei no tenés más derecho a un plato de comida. Vamos a darle una lección a este muchacho”, escribió el usuario @GordoDan_, el encargado de llevar adelante la recaudación de fondos.

Al ser consultado por este medio, “Paco” Oliveira reconoció que está “de luto”, y agregó sobre su posición de no darle un plato de comida a los votantes de La Libertad Avanza que solo pedía “un poco de coherencia”. Además, les reclamó que “renuncien ya al subsidio al transporte y no sigan chupando de la teta del Estado”. Después intentó bajar el tono y aclaró que “a nadie se le pide ni el carnet de afiliado”, ni se lo va a interrogar.

Paco Oliveira, hizo un ayuno de siete días por la supuesta "prescripción de Cristina de Kirchner

El comunicado del obispado

La incertidumbre, además del rechazo que generó la posición del sacerdote, fue de tal magnitud que el obispado de Merlo-Moreno, diócesis bajo la que se desempeña Oliveira, decidió aclarar la postura oficial de la Iglesia y expresó, en un texto de cuatro párrafos: “Ante la inquietud de algunas personas que nos han acercado su consulta, referida a la atención de nuestras comunidades, comedores y/o merenderos, a los más necesitados, comunicamos que dicho servicio de la Diócesis de Merlo-Moreno se realiza normalmente con el esfuerzo de muchos voluntarios/as, y se seguirá recibiendo a todas aquellas personas y familias que, ante su necesidad, se acercan a los mismos. Por supuesto, dentro de nuestras posibilidades y medios”.

Los presbíteros Chaparro y Miñarro también destacaron: “Nuestra Diócesis tiene una larga y rica tradición de servicio a los empobrecidos sin acepción de personas por sus creencias, origen, opción partidaria, etc. Del mismo modo que luchamos por la paz, la justicia, el buen vivir de todo nuestro pueblo, por el cual oramos y trabajamos en nuestras comunidades, siguiendo las inspiraciones del Evangelio de Jesús y las enseñanzas de la Iglesia. Más que nunca sentimos el compromiso de estar, acompañar y hacer nuestras las necesidades de todos nuestros hermanos”.

La misiva del obispado de Merlo-Moreno comienza con el versículo de la Biblia Católica Mateo 25,34 que reza: “Vengan benditos de Mi Padre, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, LO HICIERON CONMIGO”. Los responsables de la refuerzan en el comunicado que: “Esto es lo esencial, lo inamovible de la enseñanza de Jesús en el Evangelio. Esto es lo que predica y practica nuestra Iglesia. Jesús no pone ninguna condición, solo el hambre del hermano más pequeño”.

Francisco “Paco” Oliveira, lejos de pedir disculpas por sus palabras, intentó justificarlas e insistió en la “coherencia” de los más vulnerables que votaron por Milei, en vez del ministro de Economía, Sergio Massa -por quién él pidió el voto públicamente- y presagió desde Radio con Vos: “No creo que el Gobierno de Milei dure cuatro años”.