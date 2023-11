La persona que hizo de nexo entre el Papa Francisco y Javier Milei reveló detalles del diálogo telefónico entre ambos

Fabio Bartucci, el oftalmólogo del Papa Francisco, fue el nexo para que el máximo representante de la Iglesia Católica hablara con Javier Milei

En un gesto sorpresivo, el Papa Francisco se comunicó ayer con el presidente electo Javier Milei, para felicitarlo por su victoria en el balotaje del domingo pasado contra el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Quien hizo de puente entre ambos fue el oftalmólogo del Sumo Pontífice, Fabio Bartucci, quien es también amigo del ex candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra.

Según Bartucci, la llamada se produjo por iniciativa del Santo Padre. “No me sorprende del Papa Francisco. Yo tenía un control programado con él, y justo me llamó Ramiro (Marra) y surgió la posibilidad. Habló desde mi celular. Ramiro me lo pasa a Milei, yo lo saludo y lo felicito, y se quedaron hablando ellos. Se dio espontáneamente”, relató el oftalmólogo que atiende al Papa.

Milei, quien en ese momento estaba grabando una entrevista televisiva, interrumpió su compromiso cuando su posible futura canciller, Diana Mondino, lo buscó personalmente en el Hotel Libertador, donde el economista reside desde hace varias semanas. La conversación entre el Papa y el presidente electo apuntó a distender el vínculo luego de los cruces durante la campaña electoral entre La Libertad Avanza y los sacerdotes de la Iglesia Católica, que expresaron su malestar por las declaraciones injuriosas que había hecho Milei sobre el Papa Francisco.

En declaraciones a radio Continental, el oftalmólogo comentó que la conversación fue un “gesto más que importante del Santo Padre”. “Habíamos hablado hace un rato sobre el tema de la distensión y que había llegado el momento de que todos empecemos a tirar para el mismo lado”, reconstruyó. “Lo único que hice fue acercar las partes, los protagonistas son ellos y hablaron de lo que tienen que hablar”, agregó.

“La verdad que fue muy emocionante, la bondad y la virtud del Papa Francisco es algo que nos tiene muy acostumbrados”, resumió.

Conocido por atender a personalidades como Lionel Messi, Marcelo Tinelli y otras personalidades, Bartucci destacó la buena condición de salud del Papa Francisco. Y deslizó curiosidades sobre la visión del Sumo Pontífice, sobre quien indicó que necesita de anteojos para ver de cerca pero observa bien de lejos. “Lo encontré muy bien, lo he visto varias veces en situaciones que no eran las más adecuadas por su tema de la rodilla y de la operación en el abdomen. Lo vi con muchísima fuerza, entero, con un semblante espectacular. Hace rato que no lo veía tan bien”, comentó.

Javier Milei ganó la segunda vuelta el último domingo. Durante la campaña, tuvo una relación tirante con la Iglesia Católica por injuriar al Papa Francisco (Gustavo Gavotti)

El especialista tiene reconocimientos por su carrera profesional, entre las que incluyó iniciativas humanitarias como la creación de la Fundación Iberoamericana de Oftalmología, ahora también conocida como CITO, que realiza campañas para ofrecer atención gratuita a pacientes de escasos recursos en todo el mundo.

En relación a su rol inesperado en la conversación, Bartucci insistió: “Nada estoy más lejos de la política y de la exposición. A mí no me gusta eso, no es mi perfil. Se dio espontáneamente”.

La conversación telefónica acercó las distancias entre el presidente electo y el máximo exponente de la Iglesia Católica en un momento bisagra para el país, al que le quedan semanas de una compleja transición hasta el 10 de diciembre y la perspectiva de un duro ajuste económico que impactará socialmente.

Según comunicó públicamente, el propio Milei agradeció el llamado y la bendición del rosario que el Papa enviará tanto para él como para su compañera de fórmula, Victoria Villarruel.

“El Papa aseguró durante la conversación que la salud, la educación y la pobreza son temas muy importantes. Javier coincidió y le explicó que está convencido de que los cambios que planea hacer van a ser buenos para la población”, detallaron testigos del diálogo, según pudo reconstruir Infobae.