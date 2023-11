Mauricio Macri: “Milei hoy tiene un apoyo como no tuvo nadie en muchas décadas”

Mauricio Macri se reunió con Javier Milei para definir el Gabinete (Franco Fafasuli)

Luego de la reunión que mantuvieron este lunes, Mauricio Macri ratificó públicamente su respaldo a Javier Milei, dijo que tras consagrarse en el balotaje tiene “un apoyo como no tuvo nunca nadie en muchas décadas” para llevar adelante las reformas que él considera necesarias para salir de la crisis. Si bien vaticinó “un cambio histórico”, advirtió que el próximo semestre será “durísimo”.

Te puede interesar: Graciela Camaño: “Fue Sergio Massa el que impidió que Argentina fuera Venezuela”

Pese a que el economista libertario había dicho que Macri y Bullrich lo apoyaron “desinteresadamente”, el expresidente se acercó al Hotel Libertador para discutir los cargos para el PRO en el futuro Gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre. “Con el presidente electo hablé de cosas del futuro”, manifestó al término del encuentro.

Macri se mostró envalentonado luego del triunfo libertario tras haberse metido en el tramo final de la campaña. Más allá de la crisis que se desató en Juntos por el Cambio, aclaró que nunca “especuló” y que actuó “en defensa de los valores” en los que él cree. “Lo correcto era acompañar a nuestros jóvenes en el cambio”, justificó y remarcó que “votar en blanco era pegarle un tiro a la esperanza”.

Te puede interesar: Larreta se despedirá del Gobierno porteño con un acto en el Teatro Colón: la duda sobre si invitará a Macri y a Bullrich

“Las ideas con las cuales entramos al PRO terminan hoy siendo lideradas por Milei. Con humildad, dijimos que nos toca acompañar. No solo a Javier, sino a todos los jóvenes, que están tratando de salir adelante”, agregó.

Luego de haberse impuesto por casi 12 puntos de diferencia frente a Sergio Massa, Macri afirmó que “Milei hoy tiene un apoyo como no tuvo nadie en muchas décadas”. “Se viene un cambio histórico en la Argentina”, auguró.

Te puede interesar: Pasó en la TV: tensión a tres días de las elecciones, euforia de cara al partido de la Selección Argentina y el casamiento íntimo de Sol Pérez

Sin embargo, se excusó de antemano y señaló que “lo que hereda Javier Milei es varias veces peor” a lo que heredó él del gobierno kirchnerista en 2015. “La sucesión de lo que ha hecho Alberto Fernández y la aceleración hacia el abismo que dio Massa es fatal”, continuó.

“Tenemos seis meses por delante durísimos, donde el presidente electo tiene que estabilizar la Argentina. Él lo tiene claro, tiene que hacer un shock fiscal de baja del gasto bestial”, advirtió.

Comparando con su gestión, manifestó que él tuvo “un mandato de cambio moral” y que el mandato del líder libertario es “económico”: “Hay un señor que ha dicho ‘yo vengo con una motosierra’, y tuvo una cantidad de votos infernal porque la gente dijo ‘tiene razón’, este sistema nos empobrece todos los días”. “El populismo es un sistema tramposo que te permite un corto presente y después te va comiendo sistemáticamente tu futuro. La gente dijo basta del cuentito de que el Estado nos va a ayudar”, agregó.

No obstante, volvió a abrir el paraguas: “Milei dice 35 años, no dice 35 días”. Tras reclamarle paciencia a la sociedad, imagina que Argentina “va a ser tan importante como las potencias más importantes del mundo” y que “vamos a volver a estar en un país con salarios altos y cosas baratas”.

Mauricio Macri saliendo del Hotel Libertador donde se reunió con Javier Milei (Nicolás Stulberg)

Milei llega al gobierno con un puñado de legisladores nacionales y sin gobernadores que le respondan políticamente. Macri calificó de “innovador” el hecho de “darle poder a alguien que no tiene estructura política” y amenazó a los integrantes de Juntos por el Cambio para que presten su apoyo al mandatario electo: “Es imperdonable que no apoyemos las reformas estructurales que él vaya a plantear, si nosotros también queríamos hacer lo mismo. Si no sería una estafa a la ciudadanía”.

“Mayoritariamente, aquellos que integramos Juntos por el Cambio deberíamos acompañar esas propuestas que arrancan de volver a ordenar la macroeconomía, sacar a la gente de la pobreza, bajar la inflación y el equilibrio fiscal”, expresó. “Los gobernadores deberían acompañar claramente porque este señor dijo que venía con una motosierra”, agregó y enfatizó: “Hay que acompañarlo con las cosas que él crea”.

“No hay espacio para el gradualismo. Vamos hacia un crack total, él tiene que evitar la hiperinflación que acumuló Sergio Massa”, justificó.

“Hoy hay un mandato popular muy profundo y encima liderado por los jóvenes. Los jóvenes no se van a quedar en casa si estos señores empiezan a tirar toneladas de piedras, van a tener que medir muy bien…”, sentenció.

Con respecto a la crisis interna de Juntos por el Cambio, luego que Elisa Carrió expresara públicamente su alejamiento y señalara que la coalición está “rota”, Macri coincidió en que hace falta “una transparencia ideológica”. “Javier tomó el liderazgo del cambio porque nosotros fuimos destiñendo de aquello que proponíamos como revolucionario. El PRO llegó a la política con propuestas similares a las de Milei y en la búsqueda de volumen político fuimos concediendo. Ese cambio ha generado que se tenga que transparentar la diferencia ideológica. En el radicalismo también hay una tensión entre aquellos que quieren hacer un populismo con ribetes republicanos y aquellos que quieren volver a abrazar las ideas de Alem y Alvear. Ellos tienen que ver qué nos pasó también. Es el debate que viene”, planteó y alertó que “se van a dividir las aguas” en el espacio.

Privatización de los clubes de fútbol y de YPF

En la entrevista que dio anoche, Macri apuntó contra Claudio “Chiqui” Tapia y volvió a respaldar la privatización de los clubes. “La AFA ha hecho cosas en términos populistas aberrantes. No existe la competencia, la meritocracia, el fairplay, el fútbol expresa mucho lo que expresa la sociedad. Lo que ha hecho Tapia es imperdonable”, criticó.

“La sociedad por suerte cambio y el fútbol va a ir a una organización más moderna en la cual se permita, por ejemplo, en libertad, que si hay socios que lo deciden su club sea una sociedad anónima. Que cada uno elija lo que quiera”.

Consultado por YPF, dijo que la empresa “detuvo su desarrollo de Vaca Muerta porque se metió adentro la política” y “empeoró su funcionamiento”. Y resaltó la suba de acciones en Wall Street luego del triunfo de La Libertad Avanza “¿Los mercados son tontos? Los mercados son la gente, y subió un 40% YPF en 10 minutos cuando Milei habló. ¿Son todos tontos o ven que a YPF le va a ir mejor si vuelve al sector privado?”, manifestó dejando en claro su interés detrás de la petrolera.