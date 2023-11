La DAIA presentó un amparo ante la Justicia para que se suspenda el recital de Roger Waters

El cantante Roger Waters se presentará esta noche en River Plate (Lorena Sopêna/Europa Press)

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó un amparo para solicitar la suspensión de los dos shows de Roger Waters en la Argentina, a partir de los dichos antisemitas del ex bajista de Pink Floyd, que se presenta este martes y miércoles en el estadio de River.

”Se presentó ante la Justicia un amparo con pedido de medida cautelar solicitando la suspensión del recital de Roger Waters programado para realizarse en Buenos Aires en el día de hoy por sus expresiones y mensajes antisemitas durante su presentación en Montevideo, Uruguay, el pasado viernes 17 de noviembre”, indicó la DAIA en un comunicado.

“La DAIA repudia, condena y considera peligrosos los mensajes antisemitas que el ex líder de la banda Pink Floyd viene repitiendo en sus presentaciones públicas -continúa el texto-. Además de poner en duda la masacre terrorista cometida por Hamas el 7 de octubre asegurando que fue un invento de Israel, durante el show en Uruguay insultó al presidente de la Comunidad Judía de Uruguay y acusó a Israel de asesinar al pueblo palestino”.

“Sin lugar a dudas, Roger Waters promueve discursos de odio y su conducta viola la Ley Antidiscriminatoria, una legislación valiosa que rige en la República Argentina y que fue promovida por la DAIA”, concluye el mensaje de la entidad israelita.

Durante uno de los shows en Uruguay, el ex Pink Floyd una referencia a una situación que rodeó llegada a Montevideo, donde ya había comenzado la polémica sobre la visita del músico. Ese marco, insultó al presidente del Comité Central Israelita del Uruguay: “Quiero decirle especiales buenas noches al señor Roby Schindler, quien es el líder de alguna organización israelí de aquí y me hizo prohibir en los hermosos hoteles de su ciudad. Así que Roby, ¡fuck you!”. El músico agregó que, mientras hablaba, “el gobierno de Israel está asesinando al pueblo palestino en Gaza”.

El comunicado de la DAIA

La presentación de la DAIA no es la única denuncia que se hizo en el país contra el cantante del Reino Unido. El miércoles pasado, fue denunciado por un abogado en los tribunales de Comodoro Py por discriminación, incitación a la violencia y apología del delito por sus declaraciones antisemitas. También se radicó otra acusación por discriminación en la justicia penal de la Ciudad de Buenos Aires por Sergio Zigelbaum y su padre Carlos Zigelbaum, sobreviviente del Holocausto.

El repudio se desencadenó en las últimas semanas cuando el músico se expresó públicamente diciendo que no creía que haya sido cierto el ataque del grupo terrorista Hamas en territorio Israelí. “¿Cómo demonios no sabían los israelíes que esto iba a ocurrir? Todavía estoy un poco en esa madriguera de conejo. Quiero decir, ¿no escuchó el ejército israelí en esos 11, 10 u 11 campos los estallidos cuando explotaron? ¿Lo que sea que tuvieran que volar para cruzar la frontera? Hay algo muy sospechoso en eso”, había declarado el músico en una entrevista con el abogado y periodista Glenn Greenwald.

Consultado sobre su crítica a Israel y sus habituales dichos, Waters continuó: “Consideran que las personas que profesan la religión judía tienen una serie de derechos completamente diferentes a todos los demás. Esto es fundamentalmente importante. Por eso en mi mensaje digo: ‘¿Suscribes o no la idea de la igualdad de derechos humanos? Porque en cuanto no lo haces, eres un nazi. Y sé que no puedes decir nazi’”.

Por su posturas políticas, Roger Waters tuvo serias dificultades para realizar reservas hoteleras en Montevideo y Buenos Aires -concretamente en el hotel Alvear y en el Faena. El músico admitió públicamente lo ocurrido en una entrevista al diario Página/12.

Además de las cancelaciones y presentaciones en la Justicia, un grupo de legisladores opositores presentaron un proyecto en el Congreso para repudiar su visita.