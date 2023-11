Milei reveló detalles de su charla con Alberto Fernández y criticó un posible pedido de licencia de Massa: “Es una irresponsabilidad”

Javier Milei (REUTERS/Agustin Marcarian)

El presidente electo, Javier Milei, confirmó hoy que comenzará la transición de poder con Alberto Fernández y reveló detalles de su charla con el Presidente, anoche, luego de la confirmación de su triunfo en el balotaje. Además, criticó un posible pedido de licencia de Sergio Massa como ministro de Economía y señaló que sería “una irresponsabilidad enorme”.

“Tuvimos una charla (con Alberto Fernández), en la cual me felicitó; me invitó a que tengamos una reunión para que la transición sea ordenada y minimizar así los daños en la población por lo que está pasando en los mercados”, indicó en diálogo con radio Continental.

Con relación a Massa, consideró que sería “una irresponsabilidad enorme frente a la delicada situación macroeconómica borrarse”, y añadió que “debería hacerse cargo del desastre que ha hecho en el plano fiscal, monetario, los precios, actividad y deuda”. “No es un acto muy maduro, institucionalmente después de todos los desastres causados por el gobierno echarle la culpa al que sigue, es verdaderamente una cosa increíble”, completó.

Por otro lado, adelantó también que al momento de asumir, el próximo 10 de diciembre, presentará un diagnóstico sobre la situación del país: “Vamos a ser muy explícitos respecto de lo que es la herencia; les vamos a contar a los argentinos con lujo de detalles el desastre que deja plantado este Gobierno que, encima, ni siquiera da la cara de hacerse cargo por los daños causados”.

Consultado sobre el nombre de su futuro ministro de Economía, Milei aseguró: “Prefiero todavía no darlo porque la estrategia de desgaste por parte del actual gobierno respecto a su sucesor, al cual le echa la culpa por las aberraciones causadas por ellos mismos, es de una canallada nunca vista”. “Yo no voy a ser ministro de Economía de mi propio gobierno, pero soy economista y me hice popular siendo economista, la gente está harta de la inflación, quiere que termine y eligió su primer presidente economista de la historia”, agregó.

En otro pasaje del reportaje, analizó el resultado contundente del balotaje: “Hay un verdadero despertar a las ideas de la libertad. Afortunadamente, los argentinos han tomado conciencia del valor de la libertad y por suerte la esperanza le ganó al miedo. Fuimos el único espacio que presentó una idea de gobierno concreta. Tenemos trabajando un equipo en la sombra y no es que nosotros no hemos presentado las cosas, sino que fueron tergiversadas todo el tiempo, se hizo campaña del miedo, yo he sido víctima de la campaña más sucia de la historia de la humanidad”.

Sobre la etapa que se abre en el país desde el día de hoy, sobre todo con relación a la transición política, aseguró que el “eje central” será “minimizar el daño sobre la sociedad; el ajuste inexorablemente hay que hacerlo, la gran diferencia es que la casta política siempre decidía que lo pague la gente y nosotros decimos que lo va a tener que pagar la casta política con sus socios”.

En esta línea, adelantó que en las próximas horas su equipo de futuros funcionarios se reunirá con representantes de Economía y del Banco Central.

A su vez, se refirió a posibles situaciones de conflicto social por eventuales protestas a las políticas libertarias. “Nosotros vamos a gobernar con la ley, acá la ley se cumple y los que quieren sostener sus privilegios con métodos violentos no van a tener los privilegios y si están fuera de la ley recibirán las penas pertinentes”, expresó.