Fuerte convocatoria para repudiar el antisemitismo tras el ataque de Hamas contra Israel

En el encuentro se exigió la liberación de los rehenes de Hamas (Fotos: Gustavo Gavotti)

Esta tarde, desde las 17, las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el parque en torno a la Floralis Genérica se transformaron en el escenario de un encuentro de contundente repudio contra el antisemitismo en general y, en particular, en el ámbito académico, que creció a partir del ataque de Hamas al territorio de Israel el 7 de octubre. “No al antisemitismo y devuelvan a los secuestrados”, fue la principal consigna.

Te puede interesar: Massa habló sobre la guerra en Medio Oriente: “Por mi relación con Qatar, estoy tratando de ayudar a que los argentinos secuestrados por Hamás sean liberados”

El acto de solidaridad empezó en la Plaza de las Naciones Unidas y luego se trasladó a la sede de la facultad. Fue respaldado por un número significativo de entidades de la comunidad judía y de instituciones universitarias, además de distintas ONGs, luego de que se reportara una escalada de acciones antisemitas a partir del atentado de Hamas en Israel.

Durante las últimas semanas, estudiantes judíos denunciaron que otros estudiantes y dirigentes políticos cuelgan afiches con amenazas en las distintas sedes de la universidad pública. El pasado 8 de noviembre, 128 alumnos firmaron una carta dirigida al decano de la Facultad de Medicina de la UBA, Luis Ignacio Brusco, para expresar su “enorme sentimiento de inseguridad” por el surgimiento de “la verdadera naturaleza antisemita de algunos compañeros, compañeras y colegas” que se manifestaron al atravesar varias situaciones de odio y amenaza a la comunidad judía.

Claudio Avruj, ex secretario de Derechos Humanos

En su misiva, los estudiantes denunciaron, en particular, el accionar de algunos militantes del Frente de Izquierda (FIT) quienes “se encuentran organizando charlas cuya currícula se encuentra lejos de cumplir con el objetivo de la facultad, el cual es formar médicos profesionales”. Ante esto, solicitaron “el cese de todas las actividades que pongan en riesgo la seguridad de los estudiantes judíos” y pidieron “sancionar de manera correspondiente” los hechos con contenido antisemitas.

Te puede interesar: Diputados repudiaron la presencia de Roger Waters en Argentina tras sus dichos sobre Israel

El acto de hoy reflejó la firme determinación de la comunidad judía y de las autoridades de la UBA para enfrentar y combatir el odio. Jorge Knovlovitz, titular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), una de las instituciones que adhirió al acto, se mostró conmovido. “La lucha en este caso fue por las manifestaciones antisemitas que están apareciendo en las universidades, así como las manifestaciones de gente que no condena el terrorismo de Hamas, que le da lo mismo. En ese caso, los consideramos cómplices de Hamas”, dijo a Infobae.

Los peluches simbolizaron a los niños y bebés secuestrados

Y agregó: “El derecho a la legitima defensa del estado de Israel y la liberación de los secuestrados son dos temas que tenemos que poner en la agenda en la argentina. No podemos dejar que el pedido de liberación de los rehenes esté ni un solo día fuera de la agenda”.

Te puede interesar: “No necesitamos otro ladrillo en este muro”: el pedido de la comunidad judía para liberar a los rehenes ante la llegada de Roger Waters

En el acto no hubo oradores, pero se cantaron los himnos de la Argentina y de Israel. Además, los cientos de asistentes llevaron carteles con las fotos de los secuestrados por Hamas, tanto argentinos como del resto de las nacionalidades, y osos de peluche, que simbolizan a los chicos retenidos por la fuerza.

La diversidad de participantes destaca la amplitud del rechazo al antisemitismo en diferentes ámbitos de la sociedad. El Observatorio de Lucha contra el Antisemitismo de la Facultad de Derecho de la UBA, el Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), Stand with Us Argentina y la Organización Sionista Mundial representan distintas perspectivas y enfoques unidos por el objetivo común de erradicar la discriminación. Entre los presentes hubo representantes de la Justicia, como el fiscal Carlos Stornelli, los decanos de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Psicología, secretarios académicos, profesores y docentes.

La multitud se reunió en torno a la Floralis Genérica y luego se trasladó a las escalinatas de la Facultad de Derecho

Además, adhirieron la Fundación Judaica, la Hejalutz LaMerjav, Likud Argentina, Avoda Argentina, Meretz Argentina y Bet Ar, entre otras, subraya la colaboración de diversas entidades en esta iniciativa. Asimismo, organizaciones dedicadas a la educación, como la FEJA: Federación de Escuelas Judías de la Argentina, Bet Hilel y el Centro Educativo Sefaradí en Jerusalem - Sección Latinoamérica, se sumaron al esfuerzo conjunto.

Con la inclusión de todas las 77 organizaciones listadas, este evento representa un hito en la lucha contra el antisemitismo, mostrando la fuerza y la determinación de la comunidad judía y sus aliados en la construcción de un futuro libre de odio y discriminación.

Roberto García Moritán

La lista completa de adherentes:

Entre las organizaciones que firmaron por las consignas contra el antisemitismo en la universidad figuran DAIA, AMIA, OSA, FACCMA, el Congreso Judío Latinoamericano, la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina, la Asociación de Universitarios Judíos Argentinos, la Facultad de Psicología de la UBA, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UBA, el Museo del Holocausto y el Observatorio de Lucha contra el Antisemitismo de la Facultad de Derecho de la UBA. Además, el Club Náutico Hacoaj, Club Macabi, Hebraica, Centro Comunitario Kadima, Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA), UBA por Israel, La Agencia Judía para Israel, Basilea / Hatzad Hasheini, Stand with Us Argentina, Organización Sionista Mundial, Fundación Judaica, Hejalutz LaMerjav, Likud Argentina, Avoda Argentina, Meretz Argentina, Bet Ar, Nietos del Holocausto, El Lazo Juventud Judía, Hashomer Hatzair, B’nai B’rith, FEJA: Federación de Escuelas Judías de la Argentina, Bet Hilel, Marcha por la Vida Argentina, Asociación Argentina de Amigos de la Universidad de Ben Gurion-Neguev, Fundación Bamá, Plural Jai, Eretz, Red de Profesionales Judíos AMLAT, OSFA-WIZO, Fundación Konrad Adenauer, Comunidad Dor Jadash, Centro Hebreo Ioná, AMIA Joven, Ha Makom, Bogrim by Taglit, KKL Argentina, Frente Sionista Liberal Herut Argentina, The Auschwitz Institute for the prevention of genocide and mass atrocities, ORY, Centro Educativo Sefaradí en Jerusalem - Sección Latinoamérica, Red Mujeres para la Justicia, Fundación Hillel Argentina, UNSAM por Israel, Habonim Dror, Cissab, Fundación Pardes, Fundacion Mishkan, Mi Refugio, Fundación Alem, A.H.A.S Brit Ajim, Ofek, Institutos de Formación Docente AGNON-MELAMED, Abogados Republicanos, Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalem, Tarbut, Comunidad Bami Marc Chagall, Amijai, CADAL, LAZOS, Keren Leyedidut, Limud, Tengo para Donar, Weitzman Comunidad Educativa, Círculo Social Hebreo Argentino, Scholem Aleijem y OHA Macsbi.