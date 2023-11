Tras la presentación en la Justicia de La Libertad Avanza por un posible fraude, Aníbal Fernández denunciará a Karina Milei

Aníbal Fernández denunciara a La Libertad Avanza por la denuncia de maniobras fraudulentas a la Gendarmería.

Luego de que la Justicia aclarara que está permitido custodiar las urnas con los votos tras el balotaje, a raíz de una presentación de los apoderados de La Libertad Avanza, Karina Milei y Santiago Viola, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, anticipó que denunciará a esos dirigentes por acusar a Gendarmería de participar de una maniobra fraudulenta en los comicios del pasado 22 de octubre.

Ayer, la hermana de Javier Miley y Viola hicieron una presentación ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°1 en la que le plantearon a la jueza con Competencia Electoral, María Romilda Servini, consideraciones “necesarias” de cara al domingo 19 de noviembre con el objetivo de buscar “mayor transparencia” en los comicios que definirán la Presidencia de la Nación.

En medio de la campaña para sumar fiscales de cara a la segunda vuelta, la alianza libertaria señaló que luego de las elecciones generales “diversos medios de comunicación” y “personas en redes sociales” informaron “distintos hechos sucedidos, algunos de los cuales configurarían ‘fraude electoral’”. Si bien aclararon que no han tomado “todos los casos aislados informados”, manifestaron que “deben tomarse algunas medidas a fin de extremar recaudos de cara a la segunda vuelta”.

Según reconstruyó el espacio que impulsa la candidatura de Milei, ante la falta de fiscales, “el aparato oficial colocó algunas boletas de más de su partido o suprimió la de sus rivales”. El problema, según la presentación, habría ocurrido al cierre de los comicios, a las 18 horas: “Los integrantes de cada mesa, una vez realizado el escrutinio correspondiente entregan la documentación pertinente (acta, certificado, y telegrama de escrutinio) y las urnas a las fuerzas de seguridad y se retiran a sus domicilios considerando su misión cumplida y nunca más tienen contacto con la documentación y las urnas que entregaron firmadas”, alertaron.

Karina Milei y Santiago Violan apuntaron contra la Gendarmería Nacional. Acusaron a su personal de “cambiar el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante y de Sergio Massa”. Lo denunciado habría ocurrido en escuelas que carecen de centros de transmisión ya que las actas modificadas serían las que no fueron transmitidas hasta ese momento.

Javier Milei con su hermana Karina, en el acto tras las elecciones del 22 de octubre.

Este jueves, Aníbal Fernández calificó de “estupidez” esas acusaciones y anticipó que denunciará a los apoderados de La Libertad Avanza.

“Lo que la Gendarmería hace, al igual que la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, es estar presentes en los lugares asignados. ¿Usted se imagina? La Gendarmería tiene 37.468 efectivos. ¿Se imagina haciendo un curso para enseñar cómo hacer la burrada que están diciendo estos tipos?¿Ustedes creen que se conservan secretos de tantas personas? Es un grado de estupidez feroz al que nos quieren someter”, dijo Fernández.

En declaraciones a C5N, adelantó: “Voy a hacer la denuncia penal, no me voy a callar la boca”.

De acuerdo a lo que sostuvo La Libertad Avanza lo expuesto sucedió, y podría repetirse, en Ciudad y Provincia de Buenos Aires, pero también en el interior del país donde “los controles son escasos”. “Misiones, Chaco y Tucumán, que son las provincias más beneficiadas con planes sociales y el plan Potenciar Trabajo, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz, Formosa, y seguramente en otras provincias”, acusaron.

“Es imposible lo que ellos plantean. Hacerlo en 15 minutos es tan estúpido como la explicación misma... Cuando me contaron lo que tenían, dije: ‘Hay que hacer la denuncia’. Porque no voy a permitir que sigan avanzando con esa porquería, y por otro lado, hay que contarle a la sociedad que es mentira, que no es verdad que sucedan esas cosas, ni con Gendarmería ni con ninguna fuerza”, apuntó Aníbal Fernández.

“Es burdo y deleznable estas cosas que quieren hacer estos tipos no tienen mucha formación política y que creen que hacen daño solamente con su lengua”, añadió el funcionario.

Fotografía de archivo en la que se registró a la jueza federal argentina María Servini, en Madrid (España). EFE/Fernando Alvarado

El ministro de Seguridad también criticó a Patricia Bullrich, la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio que ahora milita por un triunfo de Javier Milei.

“Durante el año, Patricia Bullrich se manda una piolada. Saca un videíto y lo mete en un WhatsApp y manda mensjhaes teoricamente afeactuosos a la Gendarmería. Ahora se dan cuenta, la familia de la Gendarmería, que todo eso es mentira, porque hoy no apareció Patricia Bullrich para decir que esa misma Gendarmería que ella quiere reivindicar no hace estas mugres”, dijo Fernández.

La denuncia de La Libertad Avanza

En su relato, el espacio libertario explicó que se terminan transportando al centro de cómputos “documentación y urnas falsificadas sin control de las autoridades y fiscales de mesa que no los acompañan”. “Todo ello podría alterar sustancialmente el resultado del sufragio”, se enfatizó en el documento presentado a la Justicia.

Pese a la denuncia planteada, Karina Milei y Viola lamentaron no contar con un detalle de “cuál podría haber sido la incidencia de lo ocurrido en las elecciones generales” del pasado 22 de octubre. En este marco, exigieron de cara al 19 de noviembre “extremar las medidas en el traslado de las urnas”.

En efecto, le solicitaron a la jueza Servini “permitir que los fiscales de La Libertad Avanza puedan participar en todo el trámite, ejercer control y la custodia de las urnas y documentación en los términos del artículo 106 del Código Electoral”, el cual establece que los partidos políticos podrán vigilar y custodiar las urnas y la documentación desde el momento en que se entregan al correo hasta que son recibidas en la Junta Electoral.

Además pidieron a la magistrada la intervención de la Fuerza Aérea y de personal de la Armada, “fuerzas honorables que deben controlar a los jefes regionales” de Gendarmería.

“Lo sucedido alarma. Es una trampa. Crea desconfianza en el sistema y el voto popular y altera el espíritu democrático”, concluyó LLA resaltando una vez más que “lamentablemente, la única información y prueba que contamos al respecto es lo recabado a través de redes sociales y personas que decidieron no identificarse”.

La jueza Servini explicó que el artículo 106 del Código Electoral autoriza expresamente a los partidos a vigilar y custodiar las urnas y su documentación desde el momento en que se entregan hasta que son recibidas en la Junta Electoral. De hecho, es lo que sucede usualmente en todas las elecciones.