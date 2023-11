Con críticas a Milei, Agustín Rossi y Cafiero anunciaron que las pensiones a ex combatientes de Malvinas serán hereditarias

Agustín Rossi en Santa Fe

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi, anunció en Santa Fe que las pensiones otorgadas a los ex combatientes en la guerra de Malvinas serán hereditarias. Además, junto al canciller, Santiago Cafiero, criticaron la postura del candidato opositor Javier Milei sobre la soberanía de las islas y sus elogios a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher.

“Malvinas es una causa nacional en la que estamos profundamente comprometidos. Hay que ser claros, no se pueden tener posiciones duales. No se puede decir que se admira a Margaret Thatcher, como hizo Milei. Incluso Mondino, quien parece ser la canciller teóricamente designada por este candidato, dijo que iba a consultar a los isleños antes de tomar cualquier decisión”, enfatizó el ex ministro de Defensa. “La soberanía de Malvinas está entre las cláusulas transitorias sobre el reclamo de soberanía sobre Malvinas figuran en la Constitución Nacional, que fue reformada en 1994″, especificó.

Cafiero exhibió el mismo tono crítico. “El domingo, entre otras cosas, lo que se elige es entre los que admiran a (Margaret) Thatcher o los que admiramos a nuestros héroes de Malvinas. Nosotros lo decimos con claridad: no admiramos a Thatcher, no estamos con Thatcher; estamos con los excombatientes, siendo parte de este Congreso que es trascendental porque el domingo entre otras cosas lo que se eligen es entre los que admiran a Thatcher o los que admiramos a nuestros héroes de Malvinas”, indicó.

Santiago Cafiero también apuntó contra Milei

El canciller Cafiero y el jefe de ministros participaron del acto de apertura del 35° Congreso de la Confederación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, que coincidió con las celebraciones debido al 450° Aniversario de Santa Fe (hubo feriado administrativo en la provincia). Ambos firmaron un acta compromiso que quedará depositado en el Museo de la Constitución donde se realizó este encuentro en que el que se expresa “el deseo irrenunciable e imprescriptible de reclamo por los territorios australes usurpados”.

Quienes lo firmaron “se comprometen a continuar reafirmando y sosteniendo la Soberanía Argentina en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, según reza el acta en otro de sus párrafos.

En el Museo de la Constitución también estuvieron el gobernador santafesino Omar Perotti; la vicegobernadora Alejandra Rodenas; el secretario de Malvinas de la Cancillería, Guillermo Carmona; el intendente de la ciudad, Emilio Jatón, el presidente de la Cámara de Diputados provincial Pablo Farías, ex combatientes y familiares de los caídos en Malvinas y otras autoridades locales y nacionales.

Cafiero, además, aseguró: “El año pasado se reivindicaba a los pibes de Malvinas desde las tribunas, con la canción del Mundial, porque el pueblo nunca olvidó. La desmalvinización pudo haber estado en los escritorios de los funcionarios, pero nunca en las calles de la Argentina, en los pueblos del interior. La argentinidad y el ser argentino defiende y honra a sus héroes de Malvinas”.

“No tenemos sólo que hablar acá y discutir sino fundamentalmente debemos actuar porque con la llegada de Juntos por el Cambio, que sistemáticamente banalizó la causa Malvinas, vino el pacto Foradori-Duncan. En marzo de este año le entregué en mano al canciller británico la nota para dar de baja ese pacto, porque con nosotros no va más. Ese fue mi compromiso y con eso cumplí, una acción concreta del Gobierno argentino, que hace que hoy yo pueda mirarlos a los ojos y decirles cuál fue mi humilde aporte”, resaltó el Canciller.

Los funcionarios anunciaron que las pensiones serán hereditarias

“La pensión que reciben los ex combatientes será hereditaria para sus hijos, ya está firmado el Decreto de Necesidad y Urgencia”, anunció Rossi y recibió muchos aplausos. “La mejor noticia que le podemos dar a la familia de cada uno de ustedes es además decirle a aquellos que intentan desmalvinizar que cuando decimos que no olvidamos, no solamente lo decimos sino que también hacemos actos para que nadie se olvide de las Malvinas Argentinas”, añadió.

Rubén Rada, rosarino y presidente honorario de la Federación Nacional de ex combatientes, también le apuntó a Milei con dureza. “Hace unos días un candidato nos hizo recordar que volvía la maldita desmalvinización. Le digo que, con el pelo blanco y sin dientes, los veteranos morimos de pie. Las Malvinas no se venden. De los que estamos aquí nuestros ídolos son San Martín y Belgrano, no es (Ronald) Reagan, ni tampoco es la Thatcher. Reagan fue el que llegó a la Argentina y dijo ‘no jodan, nosotros jugamos con los ingleses’ y por no acatar la orden los satélites volaban por el sur argentino diciendo dónde estaba cada uno de ustedes para darle la información a la flota y al ejército británico. Los países de América del Sur se habían juntado en Perú y habían sacado una resolución, la 502. Estábamos a punto de firmar el cese de hostilidades pero la Thatcher, la ídola del candidato libertario que quería ganar la guerra para perpetuarse en el poder, hundió al ARA General Belgrano. La guerra es un error y un horror, pero en la guerra se tienen códigos”, expresó.

"La argentinidad y el ser argentino defiende y honra a sus héroes de Malvinas”, dijo Cafiero

“En la cuna de la Constitución, donde se redactó y se reformó, candidato libertario te vamos a decir algo: “¡Comprá la Constitución! En cualquier kiosco la venden. La base de la democracia que es el único método y forma de vida que vamos a vivir todos los argentinos. No volvemos para atrás, para atrás no. La Nación Argentina ratifica su legítima e indescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas”, concluyó y fue ovacionado por el auditorio.

El acto se produjo apenas tres días después del debate presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei donde el candidato de La Libertad Avanza elogió a Margaret Thatcher y recibió las críticas

Rossi había convocado este miércoles bien temprano a un desayuno con dirigentes del peronismo santafesino. Allí agradeció el esfuerzo que la militancia está haciendo en el tramo final de la campaña proselitista para que el oficialismo gane las elecciones. “Los compañeros están militando desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche, desde las capitales a las localidades más chicas, golpeando puertas, hablando con cada uno de los vecinos. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo de acá al domingo que viene. Tenemos la responsabilidad de ponerle un freno a la ultraderecha”, expresó.

En la última semana el candidato a vicepresidente por Unión por la Patria estuvo en las provincias de San Luis, Chubut (Comodoro Rivadavia), Santa Cruz (Caleta Olivia) y Corrientes, para reforzar la campaña massista para llegar a la Casa Rosada.