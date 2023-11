“Un mensaje en una botella desde Argentina”: el pedido de Esteban Bullrich a los líderes del mundo

El ex senador nacional grabó un mensaje para los líderes del mundo

En un video grabado en el que se lo ve frente a la cámara, el ex senador nacional Esteban Bullrich realizó un profundo análisis del contexto global que se vive actualmente y les pidió a los líderes del mundo encarar una visión “espiritual” para transitar estos “tiempos de oscuridad y confusión”.

Además, el dirigente de Juntos por el Cambio habló sobre la corrupción y la grieta que afecta a la Argentina y consideró que “la división que se ha generado en nuestras sociedades ha fracturado nuestras instituciones”, por lo que recomendó seguir los ejemplos de grandes figuras de la historia, como Manuel Belgrano, Martin Luther King y Mahatma Gandhi, entre otros.

Bajo el título “Un mensaje en una botella desde la Argentina para el mundo”, el integrante de la coalición opositora, durante poco más de 8 minutos y desde la silla de ruedas en la que se encuentra debido al avance de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que sufre desde hace años, dio su visión sobre diferentes temas.

“Vivimos en tiempos inciertos. La oscuridad del mal parece estar intentando envolvernos a todos. El ataque terrorista contra civiles israelíes, que incluyó el asesinato de mujeres, niños y bebés, desencadenó en todo el mundo los recuerdos de los ataques al World Trade Center, a la estación Torches, a Londres, para planes más grandes, entre muchos otros. El mundo necesita desesperadamente un liderazgo fuerte y moderno que pueda comprender la situación, interpretar lo que la sociedad necesita y exige, guiarnos a través de este difícil presente y ayudar a poner fin a los riesgos que estamos empezando a correr con normalidad”, comenzó diciendo.

En este sentido, el también ex ministro de Cultura remarcó que “el momento exige líderes con visión trascendente y que los ciudadanos estadounidenses les exijan valores más elevados y una actitud de colaboración hacia la paz mundial”, ya que “ningún líder individual va a resolver este enigma, ni siquiera un grupo de ellos”, porque “el cambio colectivo no es negociable en esta era”.

“Tengo una humilde propuesta para el mundo. Creo que estoy seguro de que este momento requiere liderazgo espiritual, no religioso, sino espiritual, para liderar en tiempos de oscuridad y confusión. Necesitamos explorar la profunda dimensión humana que trasciende la física. Hay ciertas características que me gustaría resaltar sobre esa dimensión espiritual. Primero, la humildad, que no significa considerarnos menos de lo que somos, pero incluye la aceptación de que estamos todos juntos en esto”, explicó.

Al respecto, señaló que es importante “tratar a todos con dignidad”, así como también “escuchar consejos y recibir críticas” y tener la “humildad también para reconocer y aceptar que los hechos existen y adaptarse a ellos”.

“Manuel Belgrano es un gran ejemplo de líder humilde. Uno de los padres fundadores de Argentina, fue un abogado que asumió con éxito el mando del Ejército del Norte durante los años de la guerra de independencia de Argentina, después de que Argentina fuera libre. Dijo ‘todavía tengo mucho que hacer para ser un verdadero padre de patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ello’”, continuó.

Asimismo, indicó que “Gandhi es otro excelente ejemplo de líder humilde, no solo por sus modales o su actitud, sino también por sus acciones” y recordó que el político indio “solía ir al pabellón de salud de su ashram y atendía personalmente a los pacientes”.

“El alma grande cuidando de todas las almas que demandaban consuelo. No sorprende que Einstein dijera que las generaciones venideras difícilmente creerán que alguien así, de carne y hueso, haya caminado alguna vez sobre esta tierra. Gandhi fue un líder tan humilde que reconoció ‘en mi búsqueda de la verdad había cambiado de opinión muchas veces’”.

Además, Bullrich también destacó la necesidad de tener “proximidad a la causa” y de “líderes que entiendan lo que está sucediendo y eso requiere una profunda participación” y citó el caso de Martin Luther King y su “marcha por el voto”.

“Igualmente, Mandela nunca abrazó el odio después de años de prisión y tortura. Tres ejemplos de líderes espirituales que cambiaron sus sociedades. Necesitamos ese fuego para conducir nuestras sociedades hacia el destino que deseamos. Pero ese fuego requiere combustible aportado por otros espíritus añadidos a la causa. Para ello, debemos ponernos manos a la obra, acercarnos a quienes queremos convencer, ganarnos su confianza, comprender sus necesidades y liderarles”, manifestó.

Sobre el final del video, el ex funcionario recordó que cuando estuvo al frente del Ministerio de Educación en la Ciudad de Buenos Aires puso a disposición de la gente su número personal para que cualquiera pudiera contactarse con él.

“El resultado fue que en los dos primeros años tuvimos más de 20 huelgas y solo una en los últimos cuatro. No fue una decisión obvia dar mi número de teléfono personal, pero creo que se valoró el compromiso y la transparencia que representaba”, subrayó.

Por último, indicó que “los líderes espirituales establecen metas que a menudo las trascienden, y eso marca la diferencia”, ya que “el sistema político en general no va a proponer ese tipo de visión transformadora, a menos que fuerzas ajenas a él lo obliguen a hacerlo”.

“La última característica es el amor. El amor como motor de todas nuestras acciones, como energía para levantarnos después de cada caída. Amor por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestra gente y nuestra tierra. También amor por quienes piensan diferente. Para nuestros adversarios. Es importante para mí resaltar esto. Es desde este espacio que creo que debemos construir el futuro de nuestras naciones. Esto no significa que debamos aceptar nada. Siempre debemos separar el trigo de la paja. Hemos sufrido demasiada corrupción, por ejemplo, al menos en Argentina, como para ignorarla”, aclaró.

Sobre este punto, se refirió a la grieta y, a días del balotaje, opinó que “la división que se ha generado en nuestras sociedades ha fracturado nuestras instituciones, debilitándolas y abriendo la puerta a la concentración del poder presidencial”.

“Los ejemplos abundan en todo el mundo. Esta fractura se produce incluso dentro de coaliciones supuestamente similares. Humildad, cercanía, visión trascendente y amor. Cuatro características de los líderes espirituales que cambian el mundo y que necesitamos en estos tiempos, para el mundo y para la Argentina. Yo, en esta posición, por voluntad de Dios, lucho todos los días por ese mundo de paz y amor. Sé que no estoy solo. Solo puedo concluir pidiendo que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias a todos. Los amo a todos con mi alma”, cerró.