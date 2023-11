Un empresario ratificó su apoyo a Massa y aseguró que Milei “ataca el ADN cultural de la Argentina”

José Urtubey (Adrián Escandar)

El dirigente industrial José Urtubey ratificó hoy su apoyo a Sergio Massa de cara al balotaje del próximo 19 de noviembre, y rechazó las políticas de Javier Milei al considerar que “atacar la justicia social es atacar el ADN cultural de la Argentina”. “Hay miles de cosas que están mal, no me caben dudas, pero no tranzo la esencia de ser argentino”, señaló.

“El máximo problema está en la macroeconomía, que no es problema de este gobierno ni del de (Mauricio) Macri”, indicó Urtubey. A su vez, y en diálogo con Radio Mitre y con El DiarioAR, aseguró que otros empresarios podrían pronunciarse de manera pública con relación la preferencia política para la segunda vuelta electoral.

“Hay mucha gente que se está manifestando. De hecho, las elecciones fueron una manifestación clara de eso. Fíjate lo que es esta unión con Macri. Lo digo con respeto y lo dije en su momento, cuando en 2016, 17 y 18 tuve una postura muy particular de la economía. Yo los veo juntos, pero los veo aislados, fomentando más la grieta, sus principales aliados, los radicales, ahora son traidores, igual que los de la Coalición Cívica. El llamado a la Argentina es de unidad en este momento para atravesar la crisis”, sostuvo.

Esta no es la primera oportunidad en la que José Urtubey manifiesta su rechazo a las políticas de La Libertad Avanza. El mes pasado, en declaraciones radiales, adelantó que iba a buscar “convencer” a sus colegas de votar a favor de Massa. “Se convencerán de que lo que propone Milei es inconveniente y de que lo que piensan sus colaboradores más cercanos va claramente en contra de la inclusión social”, expresó.

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa (Télam)

En aquella oportunidad, el empresario no solo cuestionó los problemas económicos que traería una eventual dolarización, sino también la posición extrema del libertario con respecto al ingreso de Argentina a los BRICs y a no comercializar con Brasil y China.

A su vez, y en lo social, Urtubey advirtió que Milei propone dejar de lado las características de inclusión y solidaridad que presenta la Argentina. “Si ustedes leen a Alberto Benegas Lynch, verán que claramente está en contra de la cultura de inclusión social. Otra demostración de falta de sensibilidad absoluta es su relación con el Papa. Estamos hablando de gente que, estando en el extremo, roza la inconsistencia mental”, señaló en referencia a las declaraciones del economista liberal de cortar las relaciones con el Vaticano.

“Milei atenta contra la cultura nacional. Argentina se ha caracterizado desde su inicio por la justicia social. Milei es antifederal y unitario, no es viable para la Argentina”, insistió.

Consultado hoy sobre el triunfo de Massa en las elecciones generales, a pesar de un contexto económico desfavorable, respondió: “La gente entendió que se está discutiendo algo mucho mayor que la economía. La gente entendió que la salida es una salida ordenada, consensuada, no de quiebre, no de individualistas, no de aislacionistas”.

Más atrás en el tiempo, cuando Unión por la Patria resolvió oficializar la candidatura de Massa, Urtubey considero que esa decisión “le otorgaba al oficialismo mayor previsibilidad hacia el futuro, dado que lo considera un hombre proinversión y proempresas. “Creo que es bueno que hayan decidido alejarse de los extremos, porque Argentina necesita consensos. Ahí reside la forma de superar los enormes desafíos macroeconómicos”, remarcó antes de las PASO.

Por último, el empresario se mostró confiado en un triunfo de Massa en una segunda vuelta y admitió que el resultado fue “tranquilizador”. Celebró que los argentinos hayan comprendido que “la producción, la industria y la cultura nacionales deben respetarse y todas las industrias deben enfocar su crecimiento a la internacionalización, cuidando las cadenas de valor internas y nuestras economías regionales”.