En un homenaje a Alfonsín a 40 años de la democracia, la UCR cuestionó a Macri y ratificó su neutralidad de cara al balotaje

Martín Lousteau fue uno de los oradores (Fotos: Roberto Almeida)

-Muchachos, ¿quién gana? -, preguntó un militante radical ante un grupo de correligionarios congregados en la Plaza Estado del Vaticano, a la espera de un homenaje a Raúl Alfonsín y recordar los 40 años de la democracia.

-Lo que pasa es que los balotaje son mano a mano, difícil predecir-, respondió otro boina blanca presente en la ronda. “Esta elección va ser histórica por la cantidad de votos en blanco”, retrucó otro.

En medio de ese clima de enorme incertidumbre política que se sembró después de las elecciones del 22 de octubre, se desarrolló el acto celebratorio del padre de la democracia. Fue una convocatoria que buscó honrar a Alfonsín, aunque por la coyuntura fue inexorable el bullicio previo entre los militantes sobre qué pasará en el balotaje que disputarán mano a mano Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria, y Javier Milei, representante de La Libertad Avanza.

Para la UCR es un escenario atípico porque el partido centenario estaba enrolado detrás de la candidatura de Patricia Bullrich y quedó afuera de la segunda vuelta. No sólo eso, sino que 48 horas después de la elección, Juntos por el Cambio (JxC) implotó tras la decisión de Mauricio Macri y Bullrich de pactar una alianza con Milei. El líder libertario es un acérrimo detractor del radicalismo y sus principales figuras históricas. Sin embargo, enfrente está Massa, que si bien hizo intentos múltiples de seducir al electorado radical, también tiene resistencia por parte de un sector del radicalismo.

Gerardo Morales

A tan sólo 20 días del balotaje, la UCR desarrolló el acto para homenajear a Alfonsín, último prócer del partido. La celebración recordó el 30 de octubre de 1983 como el día en que el ex mandatario asumió la Presidencia, tras seis años de la última dictadura militar y dio paso a un año de actos y conmemoraciones que buscan poner en valor el legado del ex jefe de Estado radical.

El acto, convocado por el Comité Nacional y el Comité Capital, se dio cita a las 18. Cerca de esa hora se encontraron en un bar del Teatro Colón, contiguo a Plaza Vaticano, un grupo de figuras de la UCR. Entre ellas, Gerardo Morales, presidente del partido y gobernador de Jujuy, Marcelo Stubrin, ex diputado nacional, y Enrique “Coti” Nosiglia, ex ministro del Interior de Alfonsín y dirigente histórico del radicalismo. El evento se demoró y minutos antes de comenzar también arribaron Martín Lousteau, senador nacional y vicepresidente del partido, Mariela Coletta, diputada nacional electa y presidente del Comité Capital, y Emiliano Yacobitti, diputado nacional y armador político de Evolución Radical.

También participaron dirigentes como Carlos Sadir, gobernador electo de Jujuy, Horacio Jaunarena, ex ministro de Defensa de Alfonsín, Carla Carrizo, diputada nacional, Manuela Thourte y Martín Ocampo, legisladores porteños; María Luisa Storani, vicepresidenta de la UCR, Federico Storani, ex diputado nacional. Además, sobresalió la presencia de figuras políticas de otros partidos, como Margarita Stolbizer, diputada nacional, líder del GEN y otrora afiliada de la UCR, quien llegó acompañada por Sergio Abrevaya, presidente del GEN. También estuvo Roy Cortina, legislador porteño del socialismo. Mientras que el acto estuvo conducido por el reconocido locutor y conductor de radio Fernando Bravo, quien presentó a Alfonsín en el mítico cierre de campaña en el Obelisco, en 1983.

El acto fue en la Plaza Estado del Vaticano

Críticas a Macri

Los cerca de 3000 correligionarios presentes tenían especial interés en escuchar la postura de la autoridades partidarias respecto al balotaje. Si bien no faltaron referencias a Alfonsín, videos alusivos al ex presidente con el histórico discurso recitando el Preámbulo en la Avenida 9 de Julio, que los radicales repiten como rezo laico, la coyuntura obligaba a un pronunciamiento político sobre el actual proceso electoral. “No tenemos nada que ver con Mauricio Macri. Que pare de agredir a la UCR”, cuestionó Morales en el discurso de cierre del acto. En ese momento, los militantes presentes comenzaron a insultar al fundador del PRO. El gobernador jujeño habló con vehemencia, durante casi 15 minutos, y se centró en explicitar la posición institucional de su partido.

“Estamos ante dos opciones que no nos gustan y que le hacen daño al país”, expresó Morales respecto al balotaje entre Massa y Milei. Luego, agregó: “Nos quieren llevar a otra peor opción. Tanto Massa como Milei no son la mejor alternativa para Argentina. Nos quieren llevar a un camino que no vamos a transitar, como el fundamentalismo y el salto al vacío”.

En esa línea, Lousteau expresó que “hay muchos que se tientan con avasallar las instituciones con la excusa de modificar el status quo” y sostuvo: “Viene una elección donde hay candidatos que no nos gustan. Nos tocan días horribles, pero ninguno de los desafíos por delante son más difíciles que los que tuvo Alfonsín”.

Gerardo Morales, Mariela Coletta, Martín Lousteau y Marcelo Stubrin

Desde un costado del escenario, casi camuflado entre los militantes, escuchaba de pie, con atención, Nosiglia. Se trata, acaso, del dirigente presente en el acto que más transitó junto a Alfonsín y que más secretos guarda sobre el radicalismo. Pese a su perfil bajo, su presencia no pasó desapercibida. Decenas de militantes que lo descubrieron entre la gente lo saludaban y le estrecharon un abrazo, a los que el operador político respondía con cordialidad.

La reconfiguración de la UCR: oposición y renovación

Durante su discurso, Morales ratificó que la UCR no se pronunciará ni por Massa ni por Milei, sostuvo que el partido asumirá un rol de oposición y prometió que trabajará para que en 4 años el radicalismo sea Gobierno. “Vamos a llegar desde la mano de la renovación, revitalizando nuestros equipos y la juventud”, expresó el Presidente de la UCR y enumeró a referentes del partido como Lousteau, Rodrigo de Loredo, Martín Arjol y Maximiliano Pullaro.

Morales viene de protagonizar un cruce feroz con Macri. Tras la ruptura de JxC, ambos se tiraron dardos cruzados y se acusaron mutuamente por la derrota electoral de la coalición. A lo largo del año, hubo un sector del radicalismo que fustigó al gobernador jujeño por su pacto con Horacio Rodríguez Larreta y por no compartir sus decisiones políticas como conductor del partido centenario. En este contexto, y pese a ser apuntado por su larga amistad con Massa, Morales aprovechó el escenario para mantener un discurso conforme lo establecido por el Comité nacional y cuestionó tanto al ministro de Economía como a Milei.

Lo propio hizo Lousteau, que antecedió en la palabra a Morales. El senador nacional hizo un análisis histórico del concepto de democracia, rememoró el legado de Alfonsín y llamó a lograr desafíos y “promesas pendientes” de la UCR. En un discurso con tono presidencial, el dirigente de Evolución llamó a “construir una fuerza mayoritaria” y sostuvo: “La insatisfacción democrática es por el alejamiento de la agenda política de la agenda de la gente. Por la decisión de anteponer los intereses personales de los políticos, por la corrupción y por la incapacidad de generar canales para que los ciudadanos participemos en la conversación política”.

La UCR aprovechó el evento para ratificar su postura frente al balotaje

Al principio del acto, hubo proyecciones con saludos internacionales de Felipe González, ex Presidente de España, y de Carlos María Sanguinetti, ex Presidente de Uruguay. “Alfonsín es autenticidad, ejemplo de decencia, republicanismo”, elogió el líder uruguayo. “Sean fieles a los principios radicales”, exhortó el político europeo.

Sturbin fue el primero en hablar. “El cuerpo electoral nos mandó a la oposición y seremos oposición de cualquiera que gane”, exigió el ex diputado. En la misma línea, Coletta expresó: “No nos van a obligar a elegir entre dos opciones que no nos representan. Vamos a ser valientes. No vamos a ser parte de un plan que quiere llevar a la Casa Rosada a alguien que nos agrede permanentemente”.

El homenaje a Alfonsín funcionó así como una oportunidad para el radicalismo. La UCR ratificó su posición “neutral” de cara al balotaje y llamó a reconfigurar la oposición, con el objetivo de liderar un nuevo espacio político adverso al próximo Gobierno, sea quien fuere electo Presidente. Se sabrá en las próximas semanas si ese polo incluye una nueva coalición con dirigentes del PRO distanciados con Macri, a la Coalición Cívica y a otros sectores que no se sienten representados por Milei y que no están dispuestos a aliarse a Massa.