Sigue la pelea voto a voto en La Plata: Garro y Alak se autoproclaman ganadores, a la espera del escrutinio definitivo

El secretario de Gobierno de La Plata, Marcelo Leguizamón, defendiendo la elección del actual intendente, Julio Garro

A cuatro días de las elecciones generales, en la ciudad de La Plata todavía no se sabe quién ganó la intendencia. El distrito es el segundo de mayor peso electoral de la provincia de Buenos Aires detrás de La Matanza. El recuento de los votos se detuvo con el 97,56% de las mesas escrutadas (1.761 de 1.805) y ese resultado da una victoria del candidato a intendente de Unión por la Patria, Julio Alak por 856 votos sobre el actual jefe comunal y candidato de Juntos, Julio Garro. Sin embargo, ambas fuerzas se proclamaron ganadoras. Este miércoles, desde el espacio del intendente mostraron errores en la carga del escrutinio provisorios, pidieron esperar el recuento definitivo y cruzaron al peronismo: “sus números no cierran por ningún lado”. El secretario de Gobierno local, Marcelo Leguizamón, encabezó una conferencia de prensa en la que ratificó que Garro se impuso en la capital bonaerense tomando como referencia las 1805 actas que tiene Juntos y corresponden a la totalidad de las mesas. Misma secuencia esboza el peronismo.

En Juntos toman con cautela los datos del escrutinio definitivo. En la conferencia de prensa de este jueves, el funcionario de Garro cotejó resultados de telegramas de carga -que se llena de manera manual- con el número reflejado por el sistema de la Dirección Nacional Electoral. Leguizamón adujo errores en la interpretación de lo que estaba escrito con lo que se termina cargando. Ejemplificó que en la mesa 445 del circuito 496B que corresponde a la localidad de Villa Elvira, Garro obtuvo -según el telegrama- 93 votos, mientras que en el sistema figura con 43 sufragios a favor.

“Estos ejemplos pasan asiduamente en todas las cargas. Nos llama la atención que se tomen los 856 votos de diferencia que queda entre el candidato Alak y Garro de acuerdo al recuento provisorio”, planteó. Recordó también que con el escrutinio definitivo de las PASO, Garro terminó sacando 4.781 votos más.

El secretario de Gobierno de La Plata, Marcelo Leguizamón

Desde el entorno de Alak detallaron a Infobae que se utilizó un sistema propio de recuento. “Ya se hizo tres veces un barrido por las actas de todas las urnas” y el número da ganador al candidato peronista. Sí reconocieron que pueden ocurrir errores en la carga, pero que lo expuesto por el oficialismo local no incide en el resultado final. Ante la consulta de este medio, desde UP ratificaron que el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, se impone por una diferencia de 1.409 votos.

Restan por contabilizar 44 urnas. En el peronismo aseguran que en esas mesas también se impone UP. “Más allá de lo que plantea Garro, el domingo mismo ya vimos que la tendencia era favorable a nosotros incluso en mesas de regiones esquivas al peronismo como puede ser City Bell”, aseguran en el búnker de Alak, donde el domingo por la noche se transmitió un clima de victoria que incluyó hasta al propio Kicillof participando de los festejos. El gobernador, incluso, le había pedido a Alak que si los números no le daban saliera a reconocer la derrota. Sin embargo, la expectativa en UP es que la elección está ganada.

Kicillof acompañó a Alak tras la victoria en la provincia de Buenos Aires (foto: AG La Plata)

“No cierran por ningún lado los números de Unión por la Patria”, aseguró por su parte el secretario de Coordinación del municipio de La Plata, Oscar Negrelli, que acompañó en la conferencia a Leguizamón. “La pregunta es: si con el 97,56% escrutado -siguiendo la hipótesis de Unión por la Patria- había una diferencia de 856 votos, ¿cómo puede ser que en 44 mesas -las que faltan contar- la diferencia pase a ser 553 votos?”, dijo; ya que UP sostiene que ganó por 1.409 votos, es decir los 856 votos del escrutinio provisorio sumado a los 553 en los que aventajaría a Juntos de las urnas no escrutadas.

“Nosotros queremos remarcar que al margen de nuestros números somos respetuosos del proceso que tiene que ver con el escrutinio definitivo y el trabajo de la Junta Electoral y vamos a colaborar y poner a disposición nuestras actas y recursos para que los platenses estén tranquilos”, manifestó el concejal de UP, integrante del espacio de Alak, Norberto “Chucho” Gómez.

El domingo hubo festejos en el búnker de Alak (Foto: AG La Plata)

El lunes empieza el escrutinio definitivo que corresponde a La Plata y está a cargo de la Junta Electoral. Quienes siguen el recuento de votos ya dan por descontado que habrá reclamos en los telegramas y los resultados oficiales no estarán ese mismo día. El escrutinio además tendrá dos partes: nativos por un lado y extranjeros por el otro lo que también podría torcer la balanza.

“Quiero agradecer el acompañamiento acá en La Plata, donde se llevó adelante una elección histórica. La ciudad de La Plata, además de ser uno de los 135 municipios tiene la particularidad de ser la capital de la provincia. Es un distrito que requiere un shock de inversión pública. Estamos llevando adelante importantes obras. Va a ser muy importante que ese sea el espíritu con el que se gobierna La Plata y muy ansioso para poder trabajar en todos los compromisos que hemos hecho con la capital de la provincia”, dijo Kicillof luego de la elección del domingo, dando a entender que UP gobernará el municipio a partir del 10 de diciembre.

La elección de La Plata es simbólica para Kicillof. El mandatario bonaerense fue el primero que apostó por Alak como candidato a intendente en la capital bonaerense. Una ciudad que el funcionario provincial gobernó durante 16 años entre 1991 y 2007 y que el PRO controla con Garro desde 2015.