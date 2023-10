Javier Milei busca contener a su equipo tras el pacto con Bullrich para despejar dudas de un eventual co-gobierno con Macri

Javier Milei (Gustavo Gavotti)

Luego de varios días de turbulencias a partir de declaraciones de referentes de su espacio y del posterior resultado que obtuvo en las elecciones generales, que fue más bajo del que esperaba, el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, consiguió un respaldo por parte de su antigua rival de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y reordenó a su equipo de voceros para transitar las semanas que quedan hasta el balotaje, en el que enfrentará a Sergio Massa.

“La pregunta que tenemos por delante es simple: continuamos por este rumbo o cambiamos”, reza el último spot propagandístico que publicó el economista en su cuenta de X, apenas unas horas después de que la titular del PRO expresara públicamente el apoyo a su lista.

Este fue uno más de los guiños que el dirigente opositor le viene haciendo a la ex ministra de Seguridad tras conseguir un acuerdo con ella, que varios integrantes del liberalismo se encargaron de aclarar en reiteradas oportunidades que el mismo fue de carácter personal y no político.

Patricia Bullrich anunció su respaldo a Javier Milei

En el círculo íntimo de Milei sostienen que no hay ningún tipo de alianza con Juntos por el Cambio y aseguran que tampoco tienen pensado entregarle al macrismo alguno de los ocho Ministerios que existirían si llega a la Presidencia.

“Me parece que hay muchas coincidencias, pero no es una discusión de este momento. Hay muchísima gente que tuvo un rol destacado en el gobierno de Juntos por el Cambio y que me parece sumamente valiosa y estaríamos dispuestos a sumar en caso de que ellos quisieran volverlo a intentarlo bajo la gestión de La Libertad Avanza”, comentó, sin embargo, el propio líder del espacio, durante una entrevista televisiva.

El acercamiento entre el economista y la ex funcionaria nacional, que comenzó a gestarse inmediatamente después de que se conocieran los resultados electorales, se formalizó durante una reunión que ambos mantuvieron con Mauricio Macri en la casa del ex presidente ubicada en la localidad bonaerense de Acassuso.

Allí estuvieron también la hermana y jefa de campaña del libertario, Karina Milei, y su virtual ministro del Interior, Guillermo Francos, mientras que del lado de los locales aparecieron los diputados Cristian Ritondo y Diego Santilli.

En ese encuentro, de acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes cercanas al dirigente opositor, “se limaron asperezas” y todo derivó en la conferencia de prensa que Bullrich dio al otro día, en la que reconoció su apoyo explícito a su fórmula, aunque por cuenta personal y no del PRO ni de Juntos por el Cambio.

El tuit de Javier Milei luego de la conferencia de prensa de Bullrich

Por su parte, en La Libertad Avanza agradecieron el respaldo y remarcaron que el propio líder del partido precisó en distintas oportunidades que “todos aquellos que quieran apoyar las ideas de la libertad serán bienvenidos”, y señalaron que la oposición debe unirse porque “dos tercios de los argentinos eligieron un cambio”.

En este sentido, en el entorno del economista explican que la ex ministra de Seguridad encabezaba una de las dos listas que representaban el cambio, pero que terminó tercera, por lo que en la segunda vuelta “mantenerse al margen o apoyar a Massa es garantía de continuidad de este modelo empobrecedor”.

Este fue el mensaje que transmitió Milei en la reunión que mantuvo en el Hotel Libertador con los diputados y senadores nacionales electos por su espacio, en el que apaciguó los enojos de algunos de ellos que vieron con malos ojos el acuerdo con Bullrich.

De hecho, una de las dirigentes de segunda línea, Liliana Salinas, de Entre Ríos, hizo público su descontento a través de un comunicado que compartió en las redes sociales, en el que recordó que se sumó al frente pensando “en llevar ideas de libertad, sujetas a no transar ni acordar con la casta que tan mal nos dejó en estos 40 años de democracia”.

Luego, se sumaron a ella Carlos Damasco y Julia Calleros, también del bloque libertario de Entre Ríos, y el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, quien le aportó su estructura para fiscalizar en las elecciones generales.

Tras el encuentro del miércoles, las diferencias con los futuros miembros del Congreso quedaron atrás y todos los presentes se alinearon con la idea de “unidad”, lo cual fue comunicado por Francos: “Lo que hubo fue un apoyo de la candidata presidencial Bullrich, reconociendo que nuestro espacio es el que representa a la oposición. Iban a apoyar, pero no hubo ningún acuerdo. Hubo un apoyo espontáneo y acá todo el mundo estuvo contento con haber conseguido un apoyo de estas características”, explicó.

Guillermo Francos (Gustavo Gavotti)

“Yo soy uno de los primeros fundadores del PRO que se fue para integrar La Libertad Avanza, así que, que ahora se sumen y nos apoyen, es un orgullo inmenso para mí”, sostuvo a Infobae el puntano Bartolomé Abdala, que en la previa de la reunión era uno de los desencantados con el arreglo.

Asimismo, tal como se comunicó en ese cónclave, el ex director ejecutivo por Argentina y Haití en el Banco Interamericano de Desarrollo será uno de los cuatro dirigentes que podrán hablar en nombre del espacio de cara al balotaje. Los otros son el propio Milei, su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, y Diana Mondino, que ocuparía la Cancillería si es presidente. Sin embargo, podrían sumarse algunos más.

Esta decisión se tomó luego de las polémicas declaraciones de la diputada electa Lilia Lemoine sobre un proyecto para que el hombre pueda renunciar a la paternidad en determinados casos, lo cual causó malestar dentro del partido, al punto de que la iniciativa fue cuestionada por la propia Villarruel.

Además de Francos, Mondino también estuvo el miércoles en el Hotel Libertador, aunque no habría participado de la reunión con los casi 40 legisladores nacionales, a diferencia de Karina Milei, que sí estuvo, ya que fue la que la organizó, junto a Fernando Cerimedo, a cargo de la estrategia en las redes sociales.

Poco después de terminado el encuentro, quien subió a la habitación del candidato presidencial fue uno de sus principales asesores, Santiago Caputo, quien saludó a varios de los diputados que todavía estaban en el lugar y después se dirigió a hablar con el líder libertario.