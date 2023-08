Patricia Bullrich sumará una foto de unidad: será recibida por Gerardo Morales en la UCR

Gerardo Morales y Patricia Bullrich volverán a reunirse este miércoles tras el resultado de las PASO (Foto: Gustavo Gavotti)

Patricia Bullrich será recibida esta tarde en el Comité Nacional de la UCR por Gerardo Morales. Según pudo saber Infobae, la precandidata a Presidenta estará acompañada por Luis Petri, su compañero de fórmula, en lo que será una foto que mostrará un acercamiento entre el gobernador de Jujuy y la presidenta del PRO en uso de licencia.

El encuentro se concretará a las 15:30 en la sede del Comité Nacional, ubicado en la calle Alsina al 1700. De este modo, Bullrich sumará el apoyo del presidente de la UCR, quien acompañó a Horacio Rodríguez Larreta en la fórmula presidencial, para la pelea por entrar al balotaje.

Luego de las PASO, donde Javier Milei se posicionó como el candidato a presidente más votado, Juntos por el Cambió vivió días de incertidumbre y de desorden estratégico, que se profundizaron con los coqueteos de Mauricio Macri con el líder de La Libertad Avanza y la interna en la provincia de Buenos Aires por el escrutinio definitivo. Con ese panorama, Bullrich encaró las últimas semanas con una agenda enfocada a la seguridad, con visitas a víctimas de delitos. Para suplir la parte económica, se confirmó a Carlos Melconian como su futuro ministro de Economía.

Por estas horas, según pudo saber este medio, se ultiman los detalles para lograr el mismo gesto que hará esta tarde Morales pero en la provincia de Buenos Aires. En ese territorio, Néstor Grindetti y Diego Santilli se enfrentaron en una interna que se resolvió en la PASO con un resultado ajustado.

En busca de sumar muestras de unidad, Bullrich viajó ayer a Santa Fe para apoyar a Maximiliano Pullaro, el candidato de Rodríguez Larreta y Martin Lousteau que buscará derrotar al peronismo local el próximo 10 de septiembre.

La candidata a presidenta recorrió la zona sur y el centro de Rosario, donde aprovechó para profundizar su agenda de campaña en seguridad. De hecho, en su visita prometió que - en caso de llegar a la Casa Rosada- el 11 de diciembre volverá para concretar su plan de seguridad que consiste, entre otros puntos, en enviar 5 mil gendarmes a los sectores más afectados por el narcotráfico.

Acompañada por su compañero de fórmula, Luis Petri; Pullaro; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; y ex jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, Bullrich expresó: “Construiremos, junto al sistema federal y el sistema provincial, una cárcel de alta seguridad en zonas alejadas para narcotraficantes y delincuentes que han sido partícipes del narcotráfico, porque también están los que lavan la plata, los que generan las condiciones para que el narcotráfico se instale en una ciudad tan importante para el país como es Rosario. Estas instalaciones carcelarias no van a tener ningún tipo de control externo, no van a poder tener ni comunicaciones, ni internet, ni ninguna posibilidad de que sean centros de delito”.

El radical deberá revalidar los más de 500 mil votos que cosechó en las internas locales del pasado 16 de julio, cuando se impuso ante Carolina Losada y Mónica Fein. En total, la coalición opositora alcanzó cerca de 1 millón de votos, que representó el 63,75% del electorado. El Frente Juntos Avancemos, que llevaba a Marcelo Lewandowski como candidato a gobernador, obtuvo un 25,62% y quedó lejos en el segundo lugar.

Ese amplio triunfo fue capitalizado, en ese entonces, por la alianza moderada que encabezaban Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Lousteau. Se debe a que, en la interna local, Bullrich jugó a favor de Losada, en medio de una campaña protagonizada por denuncias cruzadas por narcotráfico.