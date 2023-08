Rodríguez Larreta aplacó la tensión entre sus funcionarios y comunicó que no habrá más cambios de Gabinete

Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich durante el Council de las Américas (foto. Adrián Escándar)

Luego de la renuncia de dos asesores de su equipo, Horacio Rodríguez Larreta, organizó ayer a última hora un Zoom con sus funcionarios para llevar certidumbre y aplacar tensiones que sobrevolaban en los pasillos de Uspallata, sede del Gobierno porteño. No se trataba de un clima áspero, sino más bien de algunas inquietudes respecto a la salida de dirigentes del Gabinete larretista que se dio pocos días después de la derrota en las PASO ante Patricia Bullrich.

A la mañana, el Jefe de Gobierno había encabezado la habitual reunión de Gabinete que acostumbra a hacer cada miércoles. Como contó Infobae ayer, el encuentro fue breve, Larreta llegó tarde y no hubo tiempo para explayarse respecto a las renuncias de María Migliore como ministra de Desarrollo Humano y Hábitat y de Christian Werle como titular del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. Así como tampoco hubo demasiado espacio para saludar y felicitar a Clara Muzzio, ministra de Espacio Público e Higiene Urbana, por la decisión de Jorge Macri de elegirla como su candidata a vicejefa de Gobierno.

Durante la tarde, hubo dudas e incertidumbre entre algunos funcionarios larretistas respecto a la posible salida de más funcionarios. Como reveló este medio, Migliore le hizo saber su decisión a Larreta y lo extendió a sus compañeros de Gabinete el martes. También se reunió con Jorge Macri y tuvieron una “buena charla”. No obstante, la politóloga tiene una concepción del desarrollo social y humano que en algunos puntos no congenia con la visión del primo del ex Presidente. Ese aspecto y razones personales motivaron que diera un paso al costado.

Horacio Rodríguez Larreta expuso hoy en el Council of Americas (Adrián Escándar)

Werle, por su parte, decidió poner fin a su ciclo al frente del IVC tras integrar la lista de precandidatos a legisladores de Martín Lousteau, quien compitió en la interna porteña contra Jorge Macri. Se trata de una particularidad que influyó en su determinación de correrse del Gobierno porteño.

Con el fin de ordenar a su tropa y llevar templanza, Larreta convocó a otra reunión ayer por la noche. El cónclave tuvo lugar a las 21, de forma remota, y participaron todos los funcionarios de su Gabinete. El Jefe de Gobierno aprovechó el tiempo para explicar los motivos de la salida de Migliore y le agradeció por su labor. También anunció que la ex funcionaria seguirá trabajando con Rodríguez Larreta como asesora, aunque fuera de un rol institucional en el Gobierno. Por la tarde, la politóloga agradeció al Jefe de Gobierno en una carta que difundió a través de sus redes sociales.

Luego, manifestó ante sus funcionarios su “alegría” por la elección de Muzzió como compañera de fórmula de Macri. Instó a sus asesores a “seguir trabajando” por los proyectos que quedan por delante y llamó a la “unidad” en el marco del proceso electoral de JxC. Respecto a los rumores de salida de más ministros, aseguró que “no habrá más cambios” hasta el 10 de diciembre, cuando termine su mandato.

Luego de las PASO, Horacio Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich, Luis Petri y Gerardo Morales

La reunión fue breve y duró poco más de 10 minutos. A las 21:30 jugaba Racing, equipo del que Larreta es fanático, contra Boca Juniors por los cuartos de final de la Copa Libertadores. “Horacio es una máquina de laburar pero trata de no perderse ningún partido importante de Racing”, bromeó ante Infobae uno de los testigos de la reunión.

De esta forma, el larretismo se enfocará en la gestión de la Ciudad, al tiempo que avanzará en un proceso de integración con los equipos de campaña de Bullrich, a nivel nacional, y de Jorge Macri en la Ciudad. El candidato a jefe de Gobierno porteño del PRO trabaja en su estrategia proselitista en simultáneo a analizar nombres y esquema de su eventual gabinete. Aunque lo hace con prudencia, porque conoce que primero debe ganar la elección del 22 de octubre.

En relación con el proceso electoral, Larreta ya manifestó ante su equipo político que trabajará para impulsar la candidatura presidencial de Bullrich. Incluso, lo expresó ante dirigentes y armadores políticos de su espacio, con los que se reunió por Zoom el martes. De hecho, ayer lo dijo también ante un grupo de vecinos, en una actividad en la Ciudad, y hoy lo repitió nada menos que en su discurso durante el Council of Americas: “Voy a poner todo lo que tengo para que Patricia Bullrich sea presidente”.

