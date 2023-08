Horacio Rodríguez Larreta: "Voy a poner todo lo que tengo para que Patricia Bullrich sea presidente"

El Council of the Americas reúne hoy a los principales candidatos a la presidencia de la Nación, que expondrán ante empresarios y legisladores sus planes económicos para la Argentina que viene. En el evento también participó Horacio Rodríguez Larreta, quien perdió la interna con Patricia Bullrich, pero sigue siendo un referente y voz autorizada de Juntos por el Cambio.

Luego de la batalla interna que vivieron ambos políticos de JxC, esta mañana se cruzaron en el Council of the Americas y se saludaron con un beso que no alcanzó a maquillar la frialdad que transmitió ese primer cara a cara. Instantes después, el actual jefe de Gobierno subió al escenario e inició su discurso con un repaso de sus logros en la Ciudad de Buenos Aires (habló de educación, urbanización, transporte, turismo, entre otros aspectos). Luego sí, su exposición se enfocó en el aspecto político.

“Voy a poner todo lo que tengo para que seas presidente, Patricia”, le dijo a la candidata de su espacio sobre el cierre de su alocución. Entonces volvió a cruzarse con Bullrich y ambos se estrecharon en un abrazo y se dieron otro beso como muestra más explícita de unidad.

Ese fue el remate de un discurso que antes había tenido otras frases destacadas: “No podemos seguir con un gobierno kirchnerista que privilegia la ideología. Juntos por el Cambio es el mejor camino para ganarle al kirchnerismo y terminar con la inseguridad y la inflación”, aseguró el dirigente del PRO.

“La mejor respuesta es JxC, por eso en los próximos 60 días con Patricia vamos a ejercitar más que nunca nuestra identidad. Vamos a estar más juntos que nunca, con un programa que ponga en el centro la educación, el trabajo y la seguridad, apostando por un verdadero federalismo”, prometió Rodríguez Larreta, que se despidió ante el aplauso de los presentes.

Patricia Bullrich es aplaudida durante el Council of the Americas (Foto: Reuters / Agustin Marcarian)

El jefe de Gobierno porteño fue el segundo dirigente político que habló: la apertura del evento estuvo a cargo de Natalio Mario Grinman (Presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)), luego expusieron Susan Segal (titular y CEO de Americas Society/Council of the Americas) y Agustín Rossi, compañero de fórmula de Sergio Massa por Unión por la Patria. Entonces sí llegó el turno de Rodríguez Larreta, que apuntó a mostrar unidad y fortalecer la candidatura de Patricia Bullrich en las elecciones de octubre.

En primera fila escuchaban otros referentes de Juntos por el Cambio como Jorge Macri, Clara Muzzio, Fernando Straface, Felipe Miguel, Alberto Föhrig, Sabrina Ajmechet, Fernando Iglesias y Federico Pinedo. En ese sentido, Larreta prometió que todos los equipos técnicos que había conformado ante una eventual presidencia suya, ahora estarán a total disposición de Patricia Bullrich para darle más volumen a su armado electoral y su potencial gobierno si gana los comicios.

Además Larreta destacó que Argentina " requiere un shock de confianza internacional” porque el mundo necesita los productos locales. “No podemos desconocer a nuestros socios comerciales”, enfatizó en referencia a que el kirchnerismo define según las afinidades ideológicas.

“En la PASO eligieron a Patricia, yo la apoyo y voy a estar al lado de ella para ganar la elección. Voy a poner todo para que seas presidenta, Patricia, y para que Juntos por el cambio vuelva al gobierno nacional”, cerró ante el aplauso cerrado del auditorio.

