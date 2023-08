Cómo fue la agenda de Alberto Fernández los últimos 10 días

Alberto Fernández viajó a Paraguay el día después de la PASO

Primero con sigilo, después de manera cada vez más evidente, Alberto Fernández quedó totalmente apartado de la campaña para las PASO. Al punto de que en los últimos diez días su agenda se limitó a recorridas de obras puntuales en la provincia de Buenos Aires, acompañado casi siempre por los ministros de Obra Pública, Gabriel Katopodis, y de Vivienda, Santiago Maggioti y ocasionalmente por los de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el canciller, Santiago Cafiero.

En ese período, no hubo fotos con Sergio Massa, el precandidato presidencial, y mucho menos con la vicepresidenta, Cristina Kirchner, que también se apartó de los focos, aunque por motivos distintos. Y ahora, para la carrera hacia las Generales, que empezó el lunes en un contexto extremadamente adverso para el Gobierno, las primeras señales del Presidente indican que su plan es mantenerse por fuera de la primera plana de la política y alejado de los otros co-fundadores del FDT.

Mientras la estrategia en el búnker de Unión por la Patria variaba semana a semana, en el entorno del primer mandatario mantenían incólume la explicación sobre su rol y sobre sus planes. “Nuestra misión es poner en valor la gestión”, decían hasta el cansancio. Y renegaban de aquellos que ubicaban a Alberto Fernández en el pasado. “Sí, reivindicamos el pasado, pero también somos el presente”, aclararon en su círculo íntimo varias veces a lo largo de las últimas semanas.

El Presidente en Misiones junto al gobernador Oscar Herrera Ahuad y el ministro Katopodis (NA)

En los últimos diez días, el Presidente estuvo en una sola provincia, Misiones, para recorrer obras junto al gobernador, Oscar Herrera Ahuad, pero le dedicó la mayor parte de las horas de su campaña al conurbano y al interior bonaerense. Fue a cinco municipios: Morón, para recorrer viviendas; y Ensenada, Chacabuco y Cañuelas, para supervisar obras viales. También hizo una visita a Villa Martelli, en Vicente López, para acompañar a una orquesta infantil que tocaba en Tecnópolis.

Las actividades en la Casa Rosada fueron pocas y por motivos disímiles. Allí recibió a Ramón Dupuy, el abuelo paterno de Lucio, el nene asesinado por su madre y la pareja cuyo caso conmovió a la opinión pública. En esa ocasión, lo acompañó Tolosa Paz, una de las pocas aliadas que le quedaron al Presidente en el Gabinete, que ocupa el segundo lugar de la nómina de diputados por PBA y figura en la lista de funcionarios voceros de Unión por la Patria, pero que tampoco participó de la fragmentada campaña junto a las figuras centrales.

En la sede de la administración nacional, Alberto Fernández también se reunió con el titular de la Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss, y con los egresados del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN), para tomarles juramento. Esta fue la única ocasión en que se mostró con el canciller, Santiago Cafiero, uno de sus colaboradores más estrechos, a quien logró ubicar quinto en la lista de candidatos a la Cámara de Diputados a pesar del rechazo de La Cámpora. Pero que apenas participó de la campaña, organizada exclusivamente por el massismo y el kirchnerismo. La agenda en la sede del Gobierno incluyó, también, un encuentro con la secretaria de Asuntos Estratégicos, Mercedes Marcó del Pont.

Una de las actividades de Alberto Fernández fue una visita a Tecnópolis para presenciar la muesta de una orquesta infantil

La muestra más cabal de la decisión de desplazarse a un plano secundario fue la programación, exactamente al día siguiente de las PASO, de un viaje a Paraguay, para participar de la ceremonia de asunción del presidente Santiago Peña en el Palacio de López. Se quedó toda la jornada para poder participar de la cena ofrecida por el mandatario saliente, Mario Abdo Benítez, en honor de los Jefes y Jefas de Gobierno que los visitaban, mientras en la Argentina se profundizaba la crisis económica, subía el dólar, Hacienda devaluaba y el pleno oficialismo intentaba rearmarse después del batacazo de Javier Milei y del shock de haber obtenido el tercer puesto a pesar de las esperanzas que tenía Sergio Massa de quedar como el más votado.

“Todo esto se dio entre llamados telefónicos, encuentros privados y la firma de resoluciones que hace normalmente cuando está en el despacho”, aclararon sobre la agenda de Alberto Fernández en la Casa de Gobierno. En particular, aludieron a la ayuda del jefe de Estado para cerrar el acuerdo con China que le permitió a la Argentina pagar una parte del más reciente vencimiento de la deuda con el FMI con yuanes. “Más que ayuda, fue el principal gestor de ese préstamo”, aclararon en su entorno. Además, aseguraron que estuvo en constante diálogo con el ministro de Economía. Ante las consultas sobre los motivos por los que prácticamente no se mostraron juntos, respondieron que este era “el momento de Massa”, y que Alberto Fernández no quería “quitarle protagonismo”.

El jefe de Estado en Cañuelas, en otra de las recorridas de los últimos días

Su última actividad, que evitó difundir, pero dejo trascender, antes de las elecciones, fue una reunión con los familiares de Morena, la niña asesinada en Lanús la semana pasada cuando iba al colegio, por dos motochorros. “No vamos a contar nada por respeto a la familia”, dijeron en la Casa Rosada horas antes de que empezaran los comicios.

El tono de los discursos del Presidente estuvo acotado siempre a la reivindicación de su gestión. “La Argentina hizo viviendas en todos los lugares donde los argentinos lo necesitan”, fue una de las frases que dijo en Ensenada, junto al intendente K Mario Secco, una y otra vez repetidas por el mandatario, entre alusiones, también reiteradas, a la pandemia, a la sequía y a la guerra como factores externos que condicionaron la performance de su Gobierno.

