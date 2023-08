Axel Kicillof busca aumentar la participación en octubre con la esperanza de que Massa entre al balotaje

El gobernador bonaerense, de las pocas victorias de UP en la elección de este domingo (foto: Aglaplata)

Con mercados calientes, un dólar en alza y la sorprendente victoria del libertario Javier Milei como contexto de un lunes sombrío para el peronismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires repasó junto a intendentes los resultados de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) que dejaron a Unión por la Patria en tercer lugar en el orden nacional, con una victoria casi pírrica en la provincia de Buenos Aires.

Kicillof fue el candidato más votado en la elección bonaerense que implica el 37% del electorado nacional. La estrategia a partir de ahora será hacer valer el peso del territorio donde el peronismo pareciera haber resistido y dese ahí construir una remontada de Sergio Massa que lo ubique en un escenario de balotaje.

En la mañana de este lunes, desde La Plata, el gobernador cruzó datos y análisis con algunos intendentes y referentes del peronismo. Los jefes comunales ganaron en su mayoría, pero fueron pocos los que superaron el 45% de los votos a favor. En Lomas de Zamora, el candidato local -Federico Otermín- obtuvo el 41,92%. En La Matanza, las tres listas de Unión por la Patria que dejó al intendente Fernando Espinoza como vencedor consiguieron 44,81%.

Luego, por la tarde, el mandatario reunió a su gabinete para delinear la segunda etapa de la campaña. Participantes de ese encuentros detallaron que el semblante no era “tan trágico” y que se puede crecer hacia la elección de octubre.

Axel Kicillof junto a su gabinete en la reunión de este lunes, tras la elección Primaria

Para ese objetivo se buscará seguir alentando la participación, que era uno de los factores que en la previa aparecía como problema para el oficialismo. En la provincia de Buenos Aires votó el 70,22% para la elección nacional y un 66,40% en el orden provincial. También se trabajará sobre el voto extranjero. Una dinámica que ya ocurrió en la elección legislativa del 2021, cuando hubo un 66% de participación en las PASO; que luego remontó en las generales a un 71,4 por ciento.

“Nos preocupa la caída de la participación de un sector de la sociedad que tal vez siente o percibe que da lo mismo votar que quedarse en la casa. Es una novedad inquietante para nuestra democracia”, planteó Kicillof desde el escenario del Complejo C en el barrio de Chacharita y enfatizó: “Lo digo con todas las letras: prefiero bonaerenses votando críticamente que bonaerenses en silencio o en su casa”.

Con el 95,65% de las mesas escrutadas, la fórmula Axel Kicillof-Verónica Magario obtuvo el 36,41% de los votos (2.891.276 sufragios). En segundo lugar se ubicó la sumatoria de la interna de Juntos que pulseó entre Néstor Grindetti -ganador- y Diego Santilli con el 32,92% (2.614.037 sufragios) y Carolina Píparo con el 23,76% y 1.886.335 votos a favor en la boleta que llevó a Javier Milei como candidato presidencial. Los votos de Píparo son claves para Kicillof.

Carolina Píparo, clave para el escenario de tercios que favorece a Kicillof

Uno de los cálculos instantáneos es que la performance que haga la candidata a gobernadora de La Libertad Avanza serviría para sostener a Kicillof; que no pelea por los votos del electorado duro que representan Bullirch y Mieli. En La Plata interpretan que Píparo garantizaría el escenario de tercios que le es funcional al mandatario en la disputa provincial, entendiendo que en la provincia de Buenos Aires no hay balotaje. Sin embargo, la diferencia entre UP y Juntos tampoco es holgada: 277.239 de votos.

En otra órbita se posiciona Sergio Massa con los resultados de este domingo: hay un escenario de tercios con el candidato del oficialismo y ministro de Economía corriendo desde atrás.

Mientras se sigue reorganizando las recorridas de Kicillof, lo que sigue para el peronismo en la provincia de Buenos Aires es encarar la segunda etapa de la campaña hacia la elección general. De eso se habló en la reunión de gabinete de este lunes que se llevó adelante en la gobernación bonaerense con presencia completa de ministros y principales funcionarios. Según pudo reconstruir Infobae, hubo un repaso de la gestión para priorizar la agenda de la campaña que ya está organizada.

En principio no habría demasiados cambios a lo que fue la primera parte que se basó en mostrar gestión y recorridas. Se le agrega ahora que habrá una confrontación explícita contra Patricia Bullirch y Javier Milei y sus candidatos bonaerenses.

