Tras haber votado en Río Gallegos, Cristina Kirchner regresará este lunes a Buenos Aires

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el último domingo en el momento de votar en Río Gallegos (Télam)

Votó en Río Gallegos, ciudad a la que se mudó en 1976 desde La Plata. Esperó y observó los resultados de las elecciones nacionales y provinciales -en las que el kirchnerismo pierde el trono tras 32 años de gobierno en Santa Cruz- y este lunes por la tarde, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volverá a Buenos Aires para retomar su agenda habitual de trabajo en el Senado y, posiblemente, formará parte del reordenamiento de la tropa de Unión por la Patria con la misión de octubre, tras el temblor del domingo por la noche.

“Es una elección de tres tercios”, había dicho en una entrevista en el programa Duro de domar (C5N) en mayo pasado. Y así fue. Los resultados le dieron la razón. Quizá por eso es difícil imaginarla sorprendida con la performance de Javier Milei, Patricia Bullrich y Sergio Tomás Massa, más allá del orden de llegada de cada uno en las PASO.

CFK votó ayer cerca de las 14.30 en el colegio secundario Julio Ladvocat, el mismo donde lo hacía quien fuera su marido. Por eso, al salir del cuarto oscuro, le dijo a la prensa que era un día de “muchas emociones”. Recordó el voto allí de 2003, con su hija Florencia, y cuando le preguntaron si seguía creyendo que era una elección de tercios, respondió “dejemos que opine el pueblo”.

Cristina Kirchner llegó a Río Gallegos en 1976 desde La Plata, su ciudad natal, donde había conocido a su marido Néstor Kirchner, oriundo de la capital santacruceña

También era la despedida de su cuñada Alicia, que no jugaría por una segunda reelección provincial y terminaría siendo la candidata a senadora más votada, con el 17,68% de los votos, en una competencia que tuvo 62% de voto en blanco, posiblemente porque Milei no tenía candidato para la Cámara Alta en la provincia.

Tras el voto, Cristina Kirchner almorzó con la gobernadora y su otra cuñada, que también se llama Cristina. Más tarde volvió a su casa en el barrio Jardín de Río Gallegos donde esperó los primeros resultados. Se mantuvo en contacto con su hijo Máximo, con Eduardo De Pedro y con Axel Kicillof.

La Vicepresidenta había llegado el jueves y desde su aterrizaje en el aeropuerto de la capital, se supo que no volvería a Buenos Aires el domingo y no compartiría el bunker de UP en el espacio C Art Media de Chacarita, donde el frente peronista instala su bunker en cada elección desde 2019.

El sindicalista Claudio Vidal, gobernador electo

El diputado nacional y secretario general del sindicato de petroleros, Claudio Vidal, será gobernador de Santa Cruz a partir del 10 de diciembre. Sucederá a Alicia Kirchner y pondrá fin a una sucesión de gobiernos afines al kirchnerismo, que se inició en 1991 con el triunfo del por entonces intendente de Río Gallegos, Néstor Kirchner.

Claudio Vidal, ex aliado kirchnerista elegido gobernador

Vidal fue el candidato más importante del lema Por Santa Cruz, que llevaba seis candidatos. Con el 98,9% de las mesas escrutadas, superaba a Unión por la Patria por menos de 5.000 votos. Fue suficiente para arrebatarle el poder después de 32 años. El legislador, nacido en Comodoro Rivadavia, Chubut hace 44 años, pero criado en Río Gallegos, fue el más votado: cosechó 53.692 de los 75.270 votos de su frente.

Este lunes, la gobernadora de la provincia de Santa Cruz y candidata a Senadora Nacional, Alicia Kirchner, saludó a quien resultó ganador en las elecciones provincial y que la sucederá como mandatario provincial, Claudio Vidal.

“Un saludo especial al gobernador electo Claudio Vidal, le deseo lo mejor en su gestión de gobierno y quedo a disposición para esta transición. Santa Cruz lo merece”, escribió la dirigente kirchnerista en sus redes sociales. Además, Alicia Kirchner se comunicó telefónicamente con Vidal, para hablar con el ganador directamente.

Alicia Kirchner se comunicó con su flamante sucesor

Para presidente, Milei

En la elección PASO para presidente, Javier Milei resultó candidato más votado en Santa Cruz, con el 28,96% de los votos. Lo sigue Unión por la Patria, con el 21,35%. En el frente oficialista, Sergio Massa recibió 29.622 votos y Juan Grabois, 8.857. La alianza Juntos por el Cambio sumó el 15,60% (28.111) y dentro del frente opositor, Patricia Bullrich le sacó 6.000 votos de ventaja a Horacio Rodríguez Larreta.

El resto de los participantes juntaron votos de manera marginal. El gobernador de Córdoba, Ricardo Schiaretti, por ahora consiguió el 1,82% de los votos y la referente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, 1,78%. La provincia representa el 0,75% del total de votos del país. Si bien no influyó en el resultado nacional, representa fielmente lo que ocurrió en casi todo el país, especialmente con la sorpresa en la elección del libertario.

