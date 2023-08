El día después del crimen de Morena, Kicillof siguió la situación desde La Plata en diálogo con Massa

El gobernador bonaerense Axel Kicillof (foto: Aglaplata)

El impacto que generó el asesinato de Morena Domínguez todavía se siente en la gobernación bonaerense. Las miradas se vuelven a posar sobre una problemática más que compleja como es la inseguridad, que golpea diariamente en buena parte de la provincia de Buenos Aires, donde está el nudo de la cuestión. También en términos electorales, a tres días de una elección como las que se celebrarán este domingo 13 de agosto. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof canceló toda actividad de campaña. Por estas horas su tarea pasó por monitorear el día después del crimen que generó una conmoción social.

Este jueves, el mandatario siguió sus tareas desde el despacho en la gobernación bonaerense en La Plata. Lugar en el que estuvo también durante todo el miércoles desde que se conoció el episodio que terminó con la vida de Morena en el distrito de Lanús. A la suspensión de los cierres de campaña provincial y nacional también se sumó la cancelación de una actividad que iba a realizarse este jueves por el distrito de Olavarría. “La campaña pasó a segundo plano”, le dijo Infobae este miércoles entrada la noche, al cerrar quizás lo que fue uno de los días más complejos en lo que va de su gestión.

Pero este domingo hay elecciones y más allá de la parálisis de campaña que significó el asesinato de Morena, en algún momento la maquinaria electoral volverá a encenderse. Si bien este viernes a las 08:00 inicia la veda, durante este jueves y en las primeras horas del viernes Kicillof seguirá dando entrevistas.

Hasta el mediodía de este jueves, cerca del gobernador reconocían que no se había hecho un cálculo o un termómetro de cuánto impactará el día de la elección lo sucedido en Lanús. Previo al asesinato de Morena Domínguez, el mayor asterisco que tenían destacado era un eventual nivel de ausentismo más alto que de costumbre, teniendo como antecedente cercano lo que sucedió en las elecciones de otras provincias. Ahora, podría aumentar.

En el medio hubo conversaciones entre varios funcionarios que incluyeron la del candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa con el mandatario bonaerense. El tema excluyente fue lo acontecido este miércoles en Lanús.

Massa reapareció públicamente este jueves con un mensaje grabado para anunciar junto a la titular de ANSES, Fernanda Raverta, un aumento por movilidad para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Se trata del tercer aumento anual por la Ley de Movilidad para jubilaciones, pensiones y asignaciones, que se traduce en un incremento del 23,29 por ciento; además de un bono refuerzo para 27 mil pesos en septiembre, octubre y noviembre.

El viernes empezará reperfilar la agenda del gobernador ya más en plan electoral. Hasta el momento no se sabe a qué hora irá a votar el domingo. Emitirá su sufragio en la mesa 9 de la Escuela de Formación de Salud, ubicada en la calle 4 entre 51 y 53 de la ciudad de La Plata. Se prevé que tras la votación haga una breve rueda de prensa.

Por su parte, los intendentes peronistas del conurbano -que venían teniendo un rol protagónico en la campaña del oficialismo, acompañando tanto a Massa como a Kicillof por diferentes recorridas- también detuvieron por unas horas el engranaje electoral. En la mayoría de los distritos no hubo cierres de campaña ni actos proselitistas. Buscaron no meterse en un tema escabroso que además también puso sobre la lupa la respuesta en materia de seguridad no solo de la Provincia, sino también del municipio. En este caso, Lanús.

“Algo va mover”, aseguraban a Infobae este mediodía desde un distrito de la Tercera sección electoral donde gobierna el peronismo y en el que semanas atrás estaban confiados de una buena performance para este domingo, siempre pensando en el tramo local. El impacto del asesinato de Morena cambió los planes. “No sabemos qué puede pasar”, es la frase que se repite entre la dirigencia tanto oficialista como opositora. El domingo estará la respuesta en manos de la sociedad.

