Axel Kicillof: “La familia de Morena me pidió que haya celeridad en la Justicia”

El crimen de Morena Domínguez, la nena asesinada por dos motochorros en la mañana de este miércoles cuando se dirigía a la escuela Almafuerte N°60, en la calle Molinedo al 3200, en Villa Giardino, zona de Lanús Oeste, movió el eje de la política toda a cuatro días de las elecciones Primarias. Todos los candidatos definieron suspender sus cierres de campaña. En diálogo con Infobae, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, reconoció que la inseguridad es un tema de “difícil y de lenta solución”, pero que desde el gobierno bonaerense están haciendo una transformación en la Policía. “Los frutos de todos estos cambios se van a ir viendo con el tiempo”. También contó que habló con la familia de Morena y detalló las acciones de su administración en lo que es uno de los días más complejos de su gestión.

-¿Qué hizo el gobierno provincial cuando se conoció el asesinato de Morena?

-Hablé con el ministro Sergio Berni. Me dijo en qué estado estaba la investigación porque esto no aparece primeramente en el 911, como algo policial sino desde la llamada del SAME que es municipal. Entonces surge recién después cuando da intervención la policía. Ahí se inicia la investigación. Estuvo Berni contándome qué pasó con el grupo que en un principio parecía vinculado y después se fue para Lanús a supervisar y estar con la fiscal.

-¿Qué asistencia se le da a la familia?

-El ministerio de Salud, a cargo de Nicolás Kreplak, se ocupó de mandar un equipo a la escuela y con la familia, también con la madre de Morena que estaba de viaje. Ni bien nos enteramos intervino el equipo de asistencia a la víctima y también el ministerio de Educación para ver cómo estaba la comunidad escolar con el equipo de orientación psicopedagogo.

-¿Habló con las autoridades del gobierno de Lanús, ya sean Néstor Grindetti o Diego Kravetz?

-Sí, a las 11 de la mañana hablé dos o tres veces con Grindetti y a la tarde. También espere que estuviera nuestra gente con los familiares y hablé con una de las abuelas, con Lucía.

-¿Qué le dijo a la familia de Morena?

-Me puse a disposición, me comentó que estuvieron los equipos psicológicos y de asistencia. Tratando de resolver lo más prontamente todos los trámites y darles acompañamiento y la mayor contención posible.

El reclamo de justicia de familiares y amigos de Morena en la escuela a la que asistía la nena asesinada (Telam)

-¿Y qué le pidió a usted?

-La familia de Morena me pidió que haya celeridad en la Justicia. No hay forma de resolver el dolor que provoca esto. Me comprometí públicamente y lo que esperamos es que haya celeridad y se castigue a los responsables, por supuesto.

-¿Cómo se trabaja para bajar el delito, los índices de inseguridad?

-Lo venimos diciendo, nosotros estamos haciendo una transformación profunda de la Policía. Obviamente lo que duele es el crimen, pero también sus causas y consecuencias. Lo que hay que hacer es seguir trabajando para transformar la realidad que es tan dura. Desde que llegamos se hizo una inversión sin precedentes en todos los municipios de la provincia. No quiero parecer que estoy marcando el contraste, pero recibimos una Policía que había perdido el 26 puntos de salarios. Tuvimos que adquirir 4500 patrulleros, equiparar los sueldos con las fuerzas federales y cambios profundos en la profesionalización. Más tecnología, pero lo que pasa es que son problemáticas de difícil solución y lenta solución. Los frutos de todos estos cambios se van a ir viendo con el tiempo. No quiero hablar de las estadísticas porque no tiene ningún sentido un día como hoy. Si uno revisa las estadísticas pueden ir mejorando pero uno no está conforme ni tranquilos ni nada por el estilo. Hay que seguir.

-¿Creen que tendrá algún impacto electoral que el crimen haya ocurrido a cuatro días de las elecciones?

-No, estamos trabajando en el caso. Lo que hicimos fue poner en segundo plano la campaña. En ese sentido, destaco lo que parece haber sido una eficacia y un resultado de las investigaciones. Fue el propio ministro que estuvo trabajando con diferentes elementos y se dio con quiénes, dicen la fiscal, son los responsables. Esto era muy importante asegurarlo, por supuesto que para todos los casos. Teníamos el acto de cierre de campaña y obviamente estuvimos todo el trabajando en esta cuestión, en este caso y la campaña pasa a segundo plano. Tengo que actuar de gobernador y trabajar con todas las áreas.

