Radiografía de las PASO 2023: todos los números de una elección clave para las generales octubre

Las de este domingo 13 de agosto serán unas Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) únicas, cuya definición será clave para las generales de octubre. Hay expectativa por la incertidumbre sobre los resultados -admitida por los propios encuestadores- y la convicción de que puede haber números inesperados. El hecho de que haya disputa real entre varias de las fórmulas le agrega a un condimento adicional a unas elecciones que serán definitorias para la primera vuelta y los mercados.

La particularidad de estas PASO está dada por varios motivos. Por un lado, porque habrá una gran cantidad de precandidaturas en todos los niveles, empezando por la categoría a presidente, ya que son 27 los aspirantes al sillón de Rivadavia de 15 agrupaciones y alianzas políticas, en siete de las cuales habrá internas. Sin embargo este récord podría verse acotado porque ya en la Ciudad de Buenos Aires, la Justicia Electoral de la Capital Federal, a cargo de María Servini, dio de baja, entre la última semana y ayer, a 11 precandidatos a presidente de tres espacios por no cumplir con los requisitos de presentar las 20.000 boletas impresas requeridas en los plazos previstos. Esto implica que en los cuartos oscuros de CABA no estarían las boletas de las cuatro listas que competían con Guillermo Moreno en el Principios y Valores, y tampoco las cuatro de Proyecto Joven con candidatos ignotos a no ser por el escritor Mempo Giardinelli, ni las tres de LiberAR, aunque tienen la posibilidad de apelar, algo que ya hicieron varias de las listas, según puso saber Infobae. La definición debería de la Cámara Nacional Electoral debería estar para el jueves a más tardar.

La boleta de Proyecto Joven que no estará en CABA por decisión de la Justicia Electoral

En 2019 habían sido 10 los aspirantes a la presidencia, y solo 6 superaron el 1,5% de los votos válidos y afirmativos para pasar a la general. No se contabilizan para el cálculo los sufragios en blanco, ni los anulados. En ese sentido el ausentismo en las urnas o el voto “bronca” reducen ese umbral mínimo de votos exigidos. El porcentaje del 1,5% se calcula sobre el total de votos a nivel nacional para los precandidatos a presidente.

Pero, además, en estas elecciones se eligen a nivel nacional 130 diputados, la mitad de la Cámara baja, y 24 senadores por las ocho provincias que renuevan sus representantes (Buenos Aires, Formosa, Jujuy, Misiones, La Rioja, San Luis, Santa Cruz y San Juan). En un año en el que el Congreso se vio caracterizado por su parálisis no deja de sorprender que este domingo se presentan 237 listas para diputados, categoría para la que se disputarán 24 internas partidarias, y 84 listas para senadores, con 13 internas. En el caso de los aspirantes a la Cámara alta, competirá en octubre la boleta ganadora. Por cada provincia, ingresan tres senadores: dos por la mayoría y uno por la minoría. En el caso de los precandidatos a diputados, la lista que competirá en las generales se conformará por un sistema D’Hont entre la lista ganadora y la/s de minoría. El 1,5% requerido de votos se computará respecto de los votos válidos y afirmativos del distrito respectivo.

Además, los ciudadanos deberán volver a elegir a los precandidatos a parlamentarios del Mercosur, pese a los cuestionamientos sobre su propósito. En 2019, Mauricio Macri había suspendido esa elección y prorrogaron sus mandatos los electos en 2015. En octubre deben renovarse 19 cargos a nivel nacional para este organismo, y 24 distritales, uno por cada provincia y CABA. Son 43 puestos y se presentan 1.631 postulantes, distribuidos en 230 listas.

En total, suman 5.076 los precandidatos que estarán en las boletas este domingo, que aspiran a ocupar 197 cargos nacionales, y pertenecen 91 agrupaciones en todo el país.

Las PASO 2023, en números

Otra particularidad está dada porque en estas PASO habrá competencia real dentro de 7 de los frentes y partidos que presentan candidatos a presidente (habrá que ver qué define la Cámara Electoral respecto de la dar por desistida la participación Principios y Valores, LiberAr y Proyecto Joven), entre ellos, las dos coaliciones mayoritarias, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio. Esto no había sucedido en 2019, cuando las dos principales fórmulas Alberto Fernández-Cristina Kirchner y Macri-Miguel Pichetto no tuvieron internas.

Esta vez, la disputa está centrada en la interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, los dos precandidatos del PRO que lideran las fórmulas de Juntos. En la interna oficialista, si bien Sergio Massa lidera ampliamente el espacio, según todas las encuestas, la lupa estará puesta en la cantidad de votos que logre morderle Juan Grabois por izquierda, y el condicionamiento del kirchnerismo que podría implicarle a futuro. El tercer contrincante con aspiraciones y posibilidades de llegar a competir en la general por el balotaje es Javier Milei, que va como candidato único de La Libertad Avanza.

En el resto de las fuerzas y frentes que tienen internas - incluidos el Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad y el Movimiento Izquierda Juventud Dignidad (MIJD)- pasará al octubre el candidato más votado siempre que el espacio en su conjunto - o sea sumados los sufragios obtenidos entre todas las listas de la agrupación o alianza - alcancen el mínimo del 1,5% de los votos válidos, en todo el territorio nacional para la categoría presidencial.

Electores

Los habilitados para ir a las urnas en todo el país suman 35.394.425. Si se consideran los argentinos residentes en el exterior (448.896) y los privados de libertad sin condena firme que pueden votar (69.520), el padrón nacional asciende a casi 36 millones de electores. De ese total, el 50,74% son mujeres (18.225.116) y el 49,24% hombres (17.686.646). Otras 1.079 personas se identificaron como no binarias.

En esta elección también podrán votar 1.166.822 jóvenes de 16 y 17 años, o sea menores de 18 años al 22 de octubre de 2023. Varios de ellos, incluso, tendrán 15 años al momento de las PASO. Desde la Cámara Nacional Electoral recordaron que el ejemplar del documento que se puede usar para sufragar debe ser igual o posterior (más nuevo) al que figura en el padrón. Y aclararon que el DNI digital en el celular no es válido para votar. Los extranjeros no pueden votar para cargos nacionales, aunque sí están habilitados para cargos electorales, en un padrón aparte que maneja la Justicia.

Cómo está conformado el padrón electoral

En peso electoral, los siete principales distritos son Buenos Aires con 13,1 millones de electores (37% del total) elige 35 diputados nacionales; Córdoba con 3 millones (8,7%) renueva 9 diputados; Santa Fe con 2,8 millones (8%) elige 10 diputados; CABA con 2,4 millones (7,2.%) pone en juego 12 diputados nacionales; Mendoza con 1,5 millones (4,2%) pone en juego 5 diputados nacionales; Tucumán con 1,3 millones (3,7%) elige 5 diputados; y Entre Ríos con 1,1 millones (3,2%) renueva 4 diputados.

Mesas y autoridades el día de la elección

Entre las 8 y las 18 horas, esos más de 35 millones de electores se movilizarán a alguno de los 17.400 establecimientos previstos para votar, distribuidos en el territorio nacional. Este despliegue requirió la convocatoria a 209.154 autoridades de mesa en todo el país para cubrir las 105.243 mesas de votación contempladas, o sea, 2 por mesa, un titular y un suplente, para prever ausentismo o llegadas tarde y evitar demora en la apertura de la mesa. A este número se agregarán otros 784 autoridades adicionales para las mesas en los establecimientos penitenciarios y, en octubre, se sumarán 548 presidentes para las mesas de residentes en el exterior. A su vez, la Justicia designará un delegado electoral por cada establecimiento de votación.

Las locaciones para sufragar

En mayo, la Cámara Nacional Electoral convocó a graduados y estudiantes universitarios para inscribirse como postulantes para cubrir la función de presidente de mesa, ya que el acta de escrutinio es una planilla de doble entrada que tiene algún grado de complejidad, según explicaron fuentes del Tribunal. Para garantizar que los designados como presidentes de mesa pueden confeccionar el acta correctamente, además, se viene reforzando la capacitación previa presencial. Los ciudadanos convocados recibirán $7.000 pesos de viáticos, más otros $3.000 para los que participen en la capacitación. En total, los que participen de las tres instancias electorales primarias, generales y balotaje- cobrarán $40.000, con las capacitaciones, monto que será pagado por la Dirección Nacional Electoral.

Fiscales partidarios

Para fiscalizar la elección, cada partido y alianza buscará contar con fiscales partidarios propios en los establecimientos escolares. De mínima, aspiran a tener uno por escuela o establecimiento, el piso que buscan garantizarse los partidos chicos para atender el posible faltante, robo o rotura de sus boletas.

De máxima e idealmente, un fiscal por mesa, más un fiscal general por establecimiento y otro fiscal adicional que esté presente en las escuelas desde las que se transmiten los datos al momento del envío de los telegramas escaneados. Esto, considerando que los fiscales designados se queden todo el día, y no tengan reemplazo. En ese caso, la cifra asciende a unos 155.000. Es la cantidad que manejan en Juntos y Unión por la Patria, aunque un dato más cercano a la realidad sería de 120.000. Desde ambos sectores de los precandidatos que disputan la interna de Juntos aseguraron que solo compartirán parte de los fiscales en los distritos donde no irán a internas en la lista para diputados nacionales: Mendoza, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Chubut.

En tanto, en La Libertad Avanza -que se presenta a su primera elección presidencial- aseguran que contarán con unos 70.000 fiscales voluntarios para proteger el voto a Javier Milei.

