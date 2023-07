PASO 2023: dónde votan los 13 precandidatos a jefe de Gobierno porteño

Con elecciones desdobladas y boleta única electrónica, 13 postulantes a la Jefatura de Gobierno porteño irán a las PASO del 13 de agosto. Representan a 11 fuerzas políticas, ya que en dos de ellas habrá internas: Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad (FIT-U). En esta elección local, no se exige todavía la presentación de vicejefes de Gobierno, por lo que los aspirantes a ocupar el máximo cargo del Poder Ejecutivo en la Ciudad podrán elegir a sus compañeros de fórmula hasta después de las Primarias, de cara a las generales del 22 de octubre.

El Código Electoral porteño habilita el sufragio con boleta única para elegir jefe de Gobierno, legisladores porteños y comuneros, y Horacio Rodríguez Larreta resolvió que sea con el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) el mismo día de la votación nacional. Por este motivo, habrá dos modalidades que coexistirán el día de la elección: el tradicional cuarto oscuro con boletas partidarias papel para elegir presidente, vice y diputados nacionales, y las máquinas que imprimen la BUE con el voto para los cargos locales.

De los 13 postulantes a gobernar la Ciudad, solo uno no emitirá su voto en CABA según el relevamiento de los establecimientos de votación que hizo Infobae, a partir de la publicación del padrón electoral definitivo por parte de la Cámara Nacional Electoral (CNE). La excepción es Héctor “Chino” Heberling, dirigente de Nuevo Movimiento al Socialismo (Nuevo MAS) quien, en principio, según el padrón electoral deberá votar en Avellaneda, el distrito bonaerense del que es oriundo, y su cambio de domicilio a Capital no figura en la actualización del padrón.

Tres de los precandidatos votarán en Palermo, en la Comuna 14. Uno de ellos es Jorge Macri, que lo hará en la Escuela Lenguas Vivas, sobre la calle Juncal al 3200. Actual ministro de Gobierno de la Ciudad, tiene el apoyo de su primo y ex presidente Mauricio Macri y de la presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich. El ex intendente de Vicente López, electo por primera vez en 2011 por el PRO, oficializó su renuncia el 1 de junio pasado, tras haber pedido licencia a finales de 2021 para asumir en el gabinete de Rodríguez Larreta. Ese cruce al otro lado de la General Paz -después de haber visto frustrada su candidatura a gobernador bonaerense - fue leído como parte del armado de la candidatura presidencial del jefe de Gobierno porteño, ya que como presidente del PRO bonaerense, era su principal armador en la Provincia por su relación con los intendentes.

Su cambio de distrito le valió que fuera cuestionado en la Justicia electoral por la oposición, que lo denunció por supuestamente no cumplir con el requisito de los 5 años de residencia “permanente y habitual” en la Ciudad que aspira a gobernar. Sin embargo, tanto el Tribunal Electoral porteño como el Superior Tribunal de Justicia de CABA le dieron luz verde a su candidatura en estas últimas dos semanas. Siguen pendientes de resolución en el Tribunal Electoral porteño dos recursos extraordinarios para llegar a la Corte Suprema, quien podría llegar a tener la última palabra. Fueron presentados por el ex senador radical y cómico Nito Artaza y la precandidata a jefa de gobierno porteño del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) Vanina Biasi. Sin embargo, no darían los tiempos procesales para una definición antes de las elecciones. La Corte Suprema ya había rechazado considerar el tema al considerar que no era “su competencia originaria” y que debía resolverlo la Justicia electoral local.

Jorge Macri - de 58 años - quedó como único precandidato del PRO después de vencer la resistencia de Rodríguez Larreta de imponer a sus precandidatos en la interna: primero a la ministra de Educación, Soledad Acuña, y a su par de Salud, Fernán Quirós, y luego solo sostener a este último. Finalmente, el jefe de Gobierno porteño convocó a elecciones concurrentes, una decisión que le valió una dura interna con Mauricio Macri, fundador del PRO y su mentor político. La jugada fue leída dentro de este partido como un guiño a su aliado, el senador radical Martín Lousteau y competidor en la interna de Jorge Macri, el principal perjudicado con la medida.

Lousteau, líder de Evolución dentro de la UCR e integrante del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara alta, también votará en Palermo, en la escuela secundaria San Francisco Javier, ubicada en Borges 1851. Si bien los sondeos lo posicionan por debajo de su contrincante en la interna de la alianza opositora, entre ambos se dará la disputa más competitiva en la Ciudad. El ex ministro de Economía de Cristina Kirchner y ex embajador en Estados Unidos de Macri ya había competido por el cargo en 2015, cuando obtuvo un 25% de los votos, detrás de Rodríguez Larreta que obtuvo su reelección con el 44,7% de los sufragios. Hoy, unidos en una alianza táctica, Lousteau fue uno de los que presionó para que en la Ciudad se votara con boleta única y así evitar el efecto de arrastre de la boleta presidencial, ya que la UCR no lleva candidato propio a presidente.

La de Martín Lousteau y Jorge Macri será la interna más competitiva en la Ciudad

El tercero que votará en ese barrio porteño del centro norte de la Ciudad es el economista y empresario Roberto García Moritán, que compite por Republicanos Unidos. Lo hará en el Instituto San Martín de Tours, sobre la Av Figueroa Alcorta al 3300, en diagonal al Museo MALBA. De 48 años, con un mágister en Finanzas y conocido mediáticamente en un principio por su matrimonio con la modelo y conductora Pampita Ardohain, en 2021 fue electo legislador porteño por Republicanos Unidos. Desde este espacio, buscó competir en las PASO dentro de la interna de Juntos, aunque finalmente su disputa por la precandidatura con el líder de ese espacio, Ricardo López Murphy, lo dejó afuera de esa alianza.

El candidato de Unión por la Patria Leandro Santoro -que en la versión porteña se llama Unión por la Ciudad-, votará en la Comuna 3 de San Cristóbal. Actualmente diputado nacional, asumió después de haber salido segundo en el distrito en las legislativas de 2021, con el 25% de los votos, detrás de María Eugenia Vidal, de Juntos, que obtuvo el 46%. Santoro fue ungido como candidato de consenso, con el respaldo de La Cámpora, como parte del acuerdo que la coalición alcanzó a nivel nacional, y que implicó que bajaran sus postulaciones Artaza - por la lista de Daniel Scioli- y la ex ministra de Mujer, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Leandro Santoro, candidato de Unión por la Ciudad (Télam- Ferrari Raúl)

El economista y youtuber financiero Ramiro Marra, postulante de La Libertad Avanza emitirá su voto en Coghlan, en el Instituto Santa María de los Ángeles, sobre la calle Manuela Pedraza al 3900. Marra encabezó la lista de legisladores porteños de Javier Milei en 2021 con una buena performance para una fuerza que competía por primera vez en el distrito, al obtener el 14% de los votos. Con 40 años, es creador de la empresa de asesoría en inversiones Bull Market. Cumple un rol clave en el armado electoral de Milei, y en estas PASO su objetivo será arrebatarle el segundo lugar al peronismo para disputar el balotaje. Fue perjudicado por la decisión de Rodríguez Larreta de separar la votación nacional de la local, ya que no su nombre no estará en la boleta con Milei como precandidato a presidente.

Ramiro Marra, el candidato de La Libertad Avanza en CABA

Biasi, dirigente del Partido Obrero y una de las dos precandidatas del FIT-U, votará en el barrio de Boedo, en la Escuela N°20 Fernández Alonso, sobre la calle Muñiz al 2100. De 49 años, Biasi promovió el planteo en la Justicia contra la candidatura de Jorge Macri, es delegada gremial de la Agrupación Bordó de trabajadores No Docentes de la UBA (APUBA) en la Facultad de Ciencias Sociales. Referente Nacional de la agrupación de mujeres Plenario de Trabajadoras, fue una de las impulsora del proyecto deslegalización del aborto.

Su contrincante es Jorge Adaro, representante de la Izquierda Socialista dentro del FIT y maestro de escuela, que votará en el barrio de Parque Chacabuco, en el Instituto San Judas Tadeo sobre la calle Somellera al 1700. Con 49 años y una larga militancia política-sindical, como secretario adjunto de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys), fue uno de los dirigentes que más se opuso a las políticas educativas del gobierno porteño.

Por fuera del FIT-U se presenta Valentina “Valu” Viglieca, que compite por Política Obrera, y votará también en Club Estrella de Boedo, ubicado en Constitución al 4100. Es dirigente de ese partido y secretaria general adjunta de la Junta Interna de ATE Cultura Nación. Tiene 42 años y se presenta como “militante desde el Argentinazo del movimiento de la mujer” en el sitio web del partido.

Adolfo Buzzo Pipet, precandidato de Libres del Sur - partido cuyo dirigente histórico es Humberto Tumini-, emitirá su voto en Flores, en la Escuela N°15 República Oriental del Uruguay en la Av. Carabobo al 200. También con 42 años, nació en Mataderos y dirige un emprendimiento familiar. Se define como un “luchador PyME” y tiene un discurso muy crítico del FMI.

Por su parte, Eduardo Graham, el precandidato de Principios y Valores - el partido del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno- vota en Almagro, en el Instituto San Antonio, sobre la calle México al 4.000. Con 62 años, es cura y párroco de la Iglesia San Pedro Telmo, y estudió teología en la Universidad Católica Argentina. Se formó en dirección teatral con Juan Carlos Gené y es docente en la Escuela de Arte Dramático de la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Dirige el programa “Estudios Bíblicos y Artes del Espectáculo” en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Juan Pablo Chiesa es el precandidato de Aptitud Renovadora (APRE) y emitirá su voto en el mismo barrio que Graham, pero en el Colegio Pío IX, en la calle Yapeyú al 100. Si bien en junio había anunciado que iría de precandidato a legislador porteño de Avanza Libertad, la fuerza de José Luis Espert, decidió luego lanzar su precandidatura por APRE, el partido que fundó en 2019, un espacio al que define como “vecinal” e “independiente”. De 42 años, es abogado laboralista, especialista en Derecho del Trabajo y Derecho Tributario. Se presenta en sus redes como docente, escritor y especialista en Empleo y Políticas Públicas.

Alejandro Nizzero, precandidato del Frente Patriota Federal, el partido del nacionalista y señalado como filo nazi Alejandro Biondini, sufragará en el barrio de Saavedra, en el Instituto San Francisco de Asís, en Ciudad de la Paz al 3600. Tiene 67 años y, según el propio Biondini en sus redes, es dueño del Canal DiuckoTV Digital, con “una larga trayectoria como actor de teatro y como intérprete y autor del género clásico”. Es hijo de los actores Alicia y Alejandro Anderson.

Por último, Heberling, el precandidato de Nuevo MAS es el único que no podrá votarse a sí mismo. Según el padrón, deberá hacerlo en la Escuela N°9 de Piñeyro, en el partido de Avellaneda, el sur del Conurbano bonaerense. Ex trabajador metalúrgico y ferroviario, tiene una larga militancia política y sindical de izquierda en distintos sectores. Fue precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2015. Ante la consulta de Infobae por el lugar de votación en Avellaneda, desde Nuevo MAS explicaron que Heberling “tiene domicilio en Chile 1362, Comuna 1, y es nacido en Capital, pero evidentemente la justicia electoral no actualizó el padrón”. Y agregaron: “Estamos viendo si el Juzgado llega a rectificar porque ellos estuvieron notificados en tiempo y forma, pero es incierto”.

Visualización de datos: Andrés Snitcofsky

Chequeo de datos: Desiré Santander

