PASO 2023: dónde votan los 26 precandidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires

Un total de 26 listas de precandidatos a gobernador competirán en la Provincia de Buenos Aires en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el domingo 13 de agosto, con el objetivo de superar el piso del 1,5% y llegar a las generales del 22 de octubre. Se trata del principal distrito electoral del país, donde están en condiciones de votar más de 13 millones de electores. Las agrupaciones y postulantes que se presentan fueron oficializadas por la Junta Electoral bonaerense, aunque desde ese organismo explicaron a Infobae que la información de las precandidaturas que competirán en las PASO, al tratarse de internas dentro de cada agrupación o frente, fue provista por las respectivas juntas electorales partidarias. Por eso, aclararon, no hay un proceso de control de las autoridades sobre las mismas en esta instancia, como sí sucede una vez que estén definidos los candidatos luego de las primarias.

Solo dos alianzas tendrán competencia interna para gobernador: Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U), en las que -al igual que a nivel nacional-, se presentan dos listas en cada frente.

Como hizo con los precandidatos a jefe de Gobierno porteño, Infobae relevó en este informe los nombres de los postulantes a gobernador bonaerense, y el lugar de votación de cada uno, a partir de la publicación del padrón electoral definitivo por parte de la Cámara Nacional Electoral (CNE) y el cotejo con sus números de documento.

El gobernador Axel Kicillof, que busca su reelección por Unión por la Patria, lo hará en la Escuela Superior de Formación en Salud de La Plata, ubicada en la Calle 4 Nro 963. Si bien su casa familiar está en el barrio porteño de Parque Chas, vive en forma alternada en esa vivienda y la residencia oficial en La Plata. Desde la elección de 2019, de hecho, vota en el distrito bonaerense según el registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral.

La boleta de Unión por la Patria de Kicillof-Magario

El mandatario bonaerense es el único candidato que se presenta en el distrito por el oficialismo, luego de un acuerdo en el Frente de Todos que forzó a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, a bajar su precandidatura a gobernadora . Economista y ex ministro de Cristina Kirchner, Kicillof hoy está posicionado en las encuestas como el candidato más votado individualmente en la Provincia, pero en una situación de paridad con la suma de intención de voto los dos precandidatos de Juntos por el Cambio sumados.

Diego Santilli, el precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio en la boleta de Horacio Rodríguez Larreta, votará en Tigre, ya que hace cinco años -cuando era vicejefe de Gobierno porteño- se mudó al barrio Los Castores, en Nordelta, donde alquila una casa. Electo diputado nacional de Juntos en 2021 por la Provincia, lo hará en el Colegio San Pedro, ubicado en Marcos Paz 2142, en Los Troncos del Talar.

"El Colorado" Santilli destacó con color rojo su tramo en la boleta para gobernador

Néstor Grindetti, su contrincante en la interna de Juntos por el sector de Patricia Bullrich, votará en Lanús oeste, el municipio donde es intendente desde 2015, en la Escuela Primaria N°28 ubicada en Carlos Gardel 1011. Si bien es el distrito en el que nació, se crió y tuvo su casa familiar hasta separarse de su primera esposa, desde 2012 vive en el barrio porteño de Caballito con su pareja. “En ese momento era ministro de la Ciudad. Cuando conoció a su actual mujer, ella era legisladora porteña y tenía hijos chicos que iban a la escuela. Al decidir vivir juntos, les pareció lo más lógico no cambiarle la vida”, explicaron a Infobae en su entorno. Y agregaron: “Alquila un departamento en Lanús donde está su mamá también. Cuando se hace tarde se queda ahí”.

La boleta de Néstor Grindetti, el candidato de Bullrich

La postulante de Javier Milei, Carolina Píparo, emitirá su voto también en la capital provincial, de la que es oriunda, en la Escuela Primaria N°10, ubicada en calle 16 al 700. Licenciada en Servicio Social, desde 2021 es diputada nacional, electa en ese momento por Avanza Libertad, el espacio liderado por José Luis Espert. Pero se alejó de este economista - hoy aliado de Juntos -, integra un monobloque llamado Buenos Aires Libre y en estos comicios va como precandidato de La Libertad Avanza.

Luis D’Elía se presenta como precandidato de la alianza que conformaron su movimiento Por Tierra, Techo y Trabajo y el partido del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, Principios y Valores, nombre de la fuerza por la que compite. Votará en el populoso partido de La Matanza, en la Escuela Primaria N°91 de Isidro Casanova, ubicada en Edison Tomas 2164.

Luis D'Elía compite en una alianza con Guillermo Moreno

En este mismo distrito emitirá su voto Alejandro Bodart, uno de los dos precandidatos del Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad (FIT-U), en la Escuela N°82 de Virrey del Pino (El Dorado 1199). Secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), va en la boleta que lleva a Gabriel Solano como precandidato a presidente. Entre 2011 y 2015 fue diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Su contendiente en la interna del FIT-U, el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero, votará en Morón, en el Instituto Corazon Eucarístico de Jesús ubicado en Haedo (Libertad 553), donde vive hace 35 años, más precisamente en el barrio Envión 3. Secretario general de la Unión Ferroviaria, seccional Gran Buenos Aires Oeste-Haedo del ferrocarril Sarmiento por la lista Bordó, va en la boleta de la lista del FIT-U que lleva a Myriam Bregman como precandidata a presidente, en representación del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y la Izquierda Socialista.

Soledad Yapura, del Nuevo Movimiento al Socialismo (Nuevo MAS), sufragará en San Miguel, en el Instituto Educacional que lleva ese nombre (Monseñor Blois 1628). Docente universitaria e integrante de la agrupación feminista Las Rojas, en las elecciones legislativas de 2021 fue precandidata a diputada provincial por la Primera Sección Electoral. En la boleta lleva como precandidata a presidenta a Manuela Castañeira.

Silvia Saravia, coordinadora Nacional de Barrios de Pie, es precandidata a gobernadora de Libres del Sur. Referente nacional de este partido, vota en General San Martín, en la Escuela Parroquial José M. Estrada (Rocha Dardo 1853). Para presidente, este espacio lleva al dirigente neuquino Jesús Escobar.

La boleta de Libres del Sur para la gobernación de PBA

Pablo Busch, de Política Obrera, trabaja desde hace 15 años en el Parque Industrial Pilar. Votará el 13 de agosto en el Colegio San Fernando, en Hurlingham (Ricchieri 1534). Su lista va en la boleta que postula a Marcelo Ramal como precandidato a presidente.

En el mismo municipio, pero justo enfrente, votará Mario Guarnieri, precandidato del otro extremo ideológico, el Frente Patriota Federal (FPF). Según el padrón, a Guarnieri le corresponde hacerlo en la Escuela de Educación Secundaria Técnica Nº 3. En las elecciones de 2021, fue candidato a concejal en San Miguel por Principios y Valores, el partido de Guillermo Moreno. En su lista, el candidato a presidente es César Biondini, secretario general del FPF, e hijo de Alejandro Biondini, dirigente nacionalista y neonazi fundador del espacio.

Otro de los aspirantes a ocupar la casa de gobierno bonaerense que sufragará en La Plata es Leonardo Fabián Mollard, precandidato de LiberAR. Ex integrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y presidente de este partido en el distrito, lo hará en la Escuela Primaria N°338, en la calle 8 entre 38 y 39. A nivel nacional, acompañará a Julio Bárbaro en su postulación a presidente por una de las tres listas que lleva el Frente LiberAR, denominada “Anticorrupción”.

En tanto, Rosendo Cruz Pedernera, postulante de Proyecto Joven, votará en Lomas de Zamora, en la Escuela Secundaria N°39, en Santa Marta (Voltaire 1650). Ex concejal de este Municipio y ex candidato a intendente en 2011 por la Coalición Cívica-ARI, a nivel nacional va en la lista interna “Coalición Paz Democracia y Soberanía” que encabeza el escritor afín al kirchnerismo Mempo Giardinelli como precandidato a presidente.

Los que van con boleta corta

Otros 13 precandidatos se postulan para gobernador por partidos provinciales, sin precandidato a presidente o legisladores nacionales o provinciales, y en muchos casos representan a fuerzas poco conocidas.

Eduardo Horacio Vázquez se presenta por Encuentro Republicano Federal y su lugar de votación es el Instituto Amanecer, en Ezeiza (Donato Alvarez 817). Sin embargo, el presidente de este partido a nivel nacional y precandidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio en la Provincia, Miguel Pichetto, dijo no conocerlo. Esta fuerza es una de las que integra la alianza opositora a nivel nacional pero, según explicó Pichetto, el interventor del partido en la Provincia, Ernesto Abra, “no cumplió con el mandato del partido y no avaló el acuerdo con Juntos en el distrito bonaerense”. Así, según precisó el hoy auditor general, inscribió listas con candidatos que Encuentro Republicano Federal no reconoce como propios. En los próximos días, Pichetto evalúa avanzar con acciones judiciales tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. “El sistema permite la presentación de aventureros que solo buscan cobrar el dinero que da el Estado para la impresión de boletas”, advirtió.

Antonio Juan Guerrero, precandidato a gobernador por Confianza Pública, es un ex soldado del Ejército - del que se fue de baja - y fundador del Movimiento Social por los Valores. Sufragará en el municipio de Tres de Febrero de donde es oriundo, en el Colegio Santa María (Ejército de los Andes 1398). Presidente de Confianza Pública en la Provincia, con esta fuerza integró Juntos en la elección de 2021, e impulsó la boleta de Santilli y Graciela Ocaña a diputados nacionales. “Hicimos un acuerdo en ese momento porque ella necesitaba un partido para poder ir como precandidata en la Provincia. Pero después nos desconocieron, pese a que hicimos el trabajo político territorial. Hoy no apoyamos a ningún candidato a presidente, somos independientes”, le dijo Guerrero a Infobae.

Oscar Héctor Alva es precandidato del partido Política Abierta para la Integridad Social (PAIS), partido que preside en la Provincia. Se trata del dirigente que hizo una presentación ante la Corte Suprema para que invalide la ley que habilitó una tercera reelección consecutiva de los intendentes bonaerenses por única vez. Votará en la Escuela Primaria N°11 de Malvinas Argentinas. En 2017 fue precandidato a diputado nacional por Frente 1 País que llevaba a Sergio Massa y Margarita Stolbizer en la boleta de senadores.

Ernesto Ludueña, secretario gremial de la CGT Regional La Matanza, se presenta como precandidato de la Corriente de Pensamiento Bonaerense (CoPeBo), espacio que conduce Julio Rubén Ledesma. Emitirá su voto en San Justo, en la Escuela Primaria N°89 (Fitz Roy 4227).

Con boleta corta también se presenta Walter Contreras, pastor evangélico y precandidato a gobernador bonaerense del Frente Federal de Acción Solidaria de la Provincia de Buenos Aires. “Soy pastor del Movimiento Cristiano Misionero y capellán internacional, cofundador de la Alianza Evangélica Latina que reúne a 125 millones de evangélicos en las Américas, y de la cual fui varios años vicepresidente”, le contó a Infobae. Acción Solidaria es presidido por Luis Martinelli y - según sostuvo Contreras- fue esa fuerza política la que le propuso presentarse como precandidato a gobernador por “su experiencia y convocatoria entre la gente”. Más allá de ser ministro evangélico, dijo “tener una posición abierta a trabajar con todas las religiones” al definirse como “una persona inter-fe”. Llamativamente, su lugar de votación es en la Escuela N°47 Ntra Sra de Loreto de Río Gallegos, Santa Cruz, según corroboró Infobae. “En un viaje que hice como pastor, perdí mi documento en esa provincia y tuve que hacerlo nuevamente ahí. No llegué a hacer el trámite para el cambio en el padrón, pero nací en Bolívar, me crié en Temperley, vivo en Burzaco y tributo en Argentina”, le aseguró a Infobae.

Una versión preliminar de la boleta que lleva al pastor Walter Contreras, impresa por error con dos nombres de pila que no corresponden

Pablo Gobbi es el postulante de Justicia y Dignidad Patriótica y sufragará en la Escuela Primaria N°15, en Vicente López. “Experto en industria de cosmética capilar y salones de peinados” y “consultor Pyme” como se presenta en su perfil en Linkedin, previamente se había inscripto para encabezar una de las listas a presidente del Frente LiberAR, pero la Junta Electoral partidaria rechazó su candidatura.

En tanto, Guillermo Marcelo Baqué, precandidato a la gobernación del Movimiento de Integración Federal, votará en el Instituto Magnasco, en General Belgrano. Pablo Eliseo Vázquez, del Partido Vocación Social, lo hará en la Escuela Especial Fundar Caminos de Lomas de Zamora. Ayelén Alancay, precandidata de Nueva Unión Celeste, emitirá su voto en la Escuela Primaria N°16 del Dique Luján, en Tigre. Carlos Daniel Geneiro, de Esperanza del Pueblo, elegirá la boleta con su nombre en la Escuela N°3 en Balcarce. José Antonio Canalda, del Partido Unidad Social, irá al cuarto oscuro en la Escuela Primaria N°3 en José C. Paz. Sergio Del Milagro Braga, que compite por Buenos Aires Primero, votará en Escuela Primaria N°22, de La Plata. Y Damián Eduardo Díaz, del espacio Todos Por Buenos Aires, votará en la Escuela Nº 11 de Claromecó, Tres Arroyos.

Visualización de datos: Andrés Snitcofsky

Chequeo de datos: Desiré Santander

