Axel Kicillof compartió un acto con Pablo Echarri, Cecilia Roth y otros artistas que apoyaron su candidatura

Axel Kicillof estuvo con artistas y otros referentes de la cultura

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió este martes con distintos referentes de la cultura que le transmitieron su acompañamiento hacia un nuevo período de gobierno al frente de la provincia de Buenos Aires, cuando faltan 12 días para las elecciones Primarias Simultáneas y Obligatorias (PASO).

En un doble encuentro, el mandatario repasó junto a la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout, algunas acciones en materia cultural y advirtió, en clave electoral: “Cuando nos piden qué le digamos a la gente para qué tendríamos que continuar...tendríamos que mostrar todo lo he hicimos y la profunda transformación de la provincia”.

Además, reconoció: “No sé trata de que está todo bien y aplaudirnos entre nosotros; pero vamos a seguir transformando también la cultura de la provincia de Buenos Aires”.

Primero, el mandatario provincial recibió en el Salón Dorado de la gobernación a un grupo de referentes de la cultura, como Pablo Echarri, Cecilia Roth, Gerardo Romano, Raúl Rizzo, Cecilia Rosetto, Ana María Piccio, Gerardo Romano, Mirta Busnelli, Hernán Brienza, Miguel Rep, Victoria Onetto -que además es subsecretaria de Políticas Culturales de la provincia-, y Carolina Papaleo en una lista de casi 40 referentes.

Carolina Papaleo y Cynthia García en el Teatro de la Comedia provincial

Luego, Kicillof, acompañado por Saintout, Onetto y el Jefe de Asesores de la provincia, Carlos Bianco, se trasladaron hasta el Teatro de la Comedia provincial, donde lo esperaban más de 200 trabajadores de la cultura. Con algo de demora, llegó a la sala del centro platense que ya estaba colmada y agradeció la presencia de los artistas. En las primeras filas lo escuchaban el ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer; la artista y ex ministra de Cultura durante el gobierno de Cristina Kirchner, Teresa Parodi; que además es precandidata al Parlasur por Unión por la Patria. “Son días de campaña y una agenda muy intensa. Quería compartir con ustedes algunas ideas sobre lo que estamos haciendo y dónde se inserta el proyecto cultural”, inició su discurso; en un evento que contó con la adhesión de Pacho O’Donell, Graciela Borges, Atilio Borón, Gustavo Garzón, entre otros.

Sobre el escenario, volvió a hablar del concepto de identidad de la provincia de Buenos Aires. “Ha estado por demasiado tiempo ocultada, opacada, comunicada y transmitida con un matiz que tendía mostrar a sus deudas, pero nunca a demostrar la enorme trascendencia que tiene”, cuestionó.

También reconoció que “hay malestares”, pero que hay que “mostrar una perspectiva” hacia lo que viene y que “donde no hemos llegado, donde no logramos articular con los gobiernos municipales, falta”. Planteó también que “si no tenemos recursos infinitos...tendremos que poner esfuerzo trabajo y militancia”.

Tristán Bauer, Teresa Parodi, Carlos Bianco entre los funcionarios presentes

El encuentro se dio en paralelo con el acto que se diagrama para los próximos días cuando artistas lleven adelante un acto para apoyar la candidatura presidencial de Sergio Massa. Incluso, varias de las figuras que hoy se reunieron con el mandatario bonaerense están también en la organización de lo que será la actividad junto a la fórmula presidencial, que presumiblemente se llevará adelante en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires.

Este martes, Saintout no ahorró elogios hacia el gobernador. Planteó que “los artistas han manifestado su apoyo al gobernador desde diferentes lugares”, y que “eso no ha sido magia”, sino que es “consecuencia de poder ver un gobierno y a un gobernador que invierte en la cultura, que piensa en la cultura, que pone a la cultura en el centro y en articulación con muchas otras políticas”.

Las actividades de campaña de Kicillof seguirán este miércoles en la ciudad de Mar del Plata, en lo que será un fuerte apoyo también a la candidatura local de la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, que buscará la intendencia del distrito gobernado por Juntos en la figura de Guillermo Montenegro. Allí se llevará adelante la jornada “Derecho al disfrute”, en la que el gobierno hará un repaso de gestión en materia turística y también cultural. “Sé que va a causar escándalo que estemos diciendo que es un derecho tener un viaje de egresado gratuito, un espectáculo gratuito..un arte que tiene una barrera social y económica. Sé que mañana me van a castigar por el derecho al disfrute”, advirtió.

El jueves encabezará un fuerte acto político en el municipio de Ensenada, que se llevará adelante en el polideportivo de esa localidad y está organizado bajo la consigna “El Movimiento Obrero con Axel Gobernador y Massa presidente”.

“No hay contribución más grande que podamos hacer a la identidad de la provincia de Buenos Aires, que circular esos saberes que existen como prácticas culturales. Hoy existen pero están olvidados, invisibilizados, fragmentados, perdidos o dispersos. Esto que está pasando hoy que es una verdadera marea cultural en la provincia; es lo que venimos a acompañar, fomentar y lo que vamos a seguir haciendo en los próximos cuatro años”, cerró ya en clave electoral.

