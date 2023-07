Héctor Daer reiteró el apoyo de la CGT a Sergio Massa: “Los trabajadores lo van a acompañar”

El titular de la central obrera sostvo que este gobierno "no tomó medidas en contra de los trabajadores"

A dos semanas de las próximas elecciones presidenciales, uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, rompió el silencio para respaldar la precandidatura de Sergio Massa y sostuvo que el actual ministro de Economía “es la síntesis del peronismo para las elecciones”.

A tan solo unas horas de que se publique el primero de los cinco spots que preparó la central obrera en apoyo a la fórmula del oficialismo, el dirigente gremial consideró que “bajar” la boleta de Eduardo “Wado” de Pedro “fue una decisión colectiva en favor de la unidad”, aunque reconoció que “todo se dio raro y hubo mucho tironeo”.

“El viernes previo al cierre de listas hablé con compañeros de la CGT y fui personalmente a hablar con Alberto, hablando de la necesidad de unidad. Tengo afecto personal y político con Wado, Manzur y Scioli, pero la interna no era el camino”, contó en diálogo con la periodista Romina Manguel, para el programa A confesión de parte, que se emite por FM Milenium.

En este sentido, Daer remarcó que todos en el oficialismo están “convencidos de que Sergio y Agustín (Rossi) es la síntesis del peronismo para ir a las elecciones”, y agradeció “la predisposición de Wado y Juan (Manzur) a dar un paso para correrse para conseguir algo que sintetice todo”.

Además, al referirse a la interna de Unión por la Patria, el líder sindical aseguró que “el compromiso de Massa y de (Juan) Grabois con los sectores vulnerables es el mismo, aunque tal vez los caminos de solución son diferentes”.

Sobre este punto, remarcó que “la defensa de los trabajadores no es patrimonio” del dirigente social y agregó que “el peronómetro hay que dejarlo de lado”, porque “después del 10 de diciembre vamos a encontrar al presidente de los trabajadores”.

Además, defendió al actual gobierno de Alberto Fernández al opinar que en su gestión se protegió “a los trabajadores, porque si no durante la pandemia hubiera sido un desastre”.

“No hay una devaluación, esto es cuando te faltan dólares utilizarlos para lo que se necesita. En el medio de esto, estamos en una campaña donde irresponsablemente un sector de Juntos por el Cambio ‘yo te saco las retenciones y libero el cepo cambiario’”, agregó.

Al ser consultado por la poca cantidad de medidas de fuerzas en medio de un contexto de alta inflación, contestó: “Hay un sector del peronismo que no tiene claro cuál es el rol de la CGT. No entramos en la puja distributiva de cada sector, sino que debatimos políticas. No tenemos que salir por eso, lo que tenemos que hacer es defender el salario, y así lo hacemos, pero en este gobierno no hubo ningún proyecto ni decreto que fuera en contra de los trabajadores”.

Por último, apuntó contra “una de las candidatas de la oposición”, Patricia Bullrich, a quien no nombró directamente, y señaló que “quiere acabar con las indemnizaciones y el convenio colectivo de trabajo”.

Massa visitó hace tan solo unos días la sede de la CGT, donde, acompañado por Rossi, defendió los subsidios al transporte y la energía eléctrica por considerarlos “salarios indirectos” y pidió “discutir francamente el nuevo mundo del trabajo”.

“Quiero que el 20 de diciembre puedan mirar a la casa Rosada y sentir que tienen un presidente de los trabajadores”, les dijo a los más de 300 sindicalistas presentes, en medio de ovaciones que finalizaron con la marcha peronista en un festivo clima de campaña.

Por otra parte, desde este lunes se comenzarán a difundir los 5 videos de la central obrera en los que llaman a votar por el candidato de Unión por la Patria, mientras avanza la organización del acto del 8 de agosto en el que hablará el ministro de Economía, que se hará en el estadio DirecTV Arena, en Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

