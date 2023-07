La corrupción sigue presente en las encuestas, pero quedó marginada del discurso de campaña

El final del juicio en la causa Vialidad marcó la agenda judicial de este año (Roberto Almeida)

La corrupción, uno de los ejes de las últimas campañas electorales, esta vez quedó marginada de la discusión pública en la semanas previas a las PASO. Los proyectos para mejorar el funcionamiento de la Justicia y las propuestas sobre transparencia institucional por ahora se mantienen guardados en el laboratorio electoral. Apenas hubo algunos destellos de esa problemática entre los candidatos de Juntos por el Cambio. ¿Por qué ya no se habla tanto de corrupción? Infobae dialogó con expertos de las principales fuerzas políticas y con consultores para entender las causas de este fenómeno.

“El peso de la economía en la agenda de esta campaña opacó otros temas. Además, muchas de las causas de corrupción de los últimos gobiernos ya están en la etapa de juicio y quedaron marginadas de la agenda mediática”, reflexiona un dirigente que trabaja para los equipos técnicos de Horacio Rodriguez Larreta.

Hay otros factores. “Muchas veces la agenda de la campaña tiene que ver con los principales candidatos. Los actuales no tienen antecedentes fuertes en materia de lucha contra la corrupción”, apunta Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, ante una consulta de Infobae.

El jefe de Gobierno porteño fue uno de los pocos, quizás el único, que armó un acto dedicado a la agenda de la corrupción y la transparencia. Eligió un lugar icónico: el convento de General Rodríguez, donde José López revoleó los bolsos con dinero. En ese lugar, resaltó la gestión de Mauricio Macri, en materia anti corrupción, y mencionó dos escándalos de los últimos años: el vacunatorio VIP, que estuvo a punto de cerrarse y todavía está en etapa de indagatorias, y la doble pensión de privilegio de Cristina Kirchner.

Rodríguez Larreta no suele hablar de las causas judiciales de corrupción. Y casi no tenía contacto con los jueces federales hasta que decidió ser candidato a presidente y comenzó a tender puentes con actores influyentes en los tribunales de Comodoro Py. Pero en los últimos días tuvo definiciones importantes. “Es la líder de una matriz de corrupción”, dijo sobre la Vicepresidenta en una entrevista con LN+. También resaltó que durante la gestión de Alberto Fernández la oposición logró frenar “los embates contra la Justicia” en el Congreso. Se refería al proyector para reformar el Ministerio Público, al intento de apartar al procurador Eduardo Casal, y hasta el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema.

Larreta estuvo en la puerta del convento donde José López revoleó los bolsos con dinero.

En el búnker de Patricia Bullrich también hay técnicos y abogados que trabajan, en silencio, sobre propuestas específicas. Aunque no funciona de manera orgánica, hay una “comisión jurídica” que analiza y discute reformas vinculadas al Poder Judicial y a la transparencia. “Se está trabajando en silencio pero no es momento de cometer errores”, explica uno de los integrantes de ese grupo. Y agrega: “Después de las PASO se va a ir aclarando el panorama”. Traducido: nadie quiere mostrar un programa de gobierno hasta que no se defina al candidato de Juntos por el Cambio.

En materia de corrupción y de transparencia, también influye la definición del futuro ministro de Justicia. “Cada ministro tiene su impronta y su agenda propia”, razona un dirigente de Juntos por el Cambio. Es prematuro para hablar de candidatos aunque siempre suena el nombre de Germán Garavano, que ya estuvo cuatro años al frente de esa cartera y está en permanente contacto con los líderes del espacio.

Como otros candidatos, Bullrich focalizó su discurso en la economía y la seguridad, aunque sus spots mostraron algunos de los íconos de la corrupción kirchnerista: el video de La Rosadita, donde se contaban dólares y euros, los bolsos de José López, y las imágenes del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, bajando las escalinatas de Comodoro Py. Sin embargo, la ex ministra de Seguridad se refirió esta semana a la situación judicial de Cristina Kirchner. “Debería estar presa”, lanzó en Twitter en medio de un intercambio con Wado De Pedro. Sus asesores le advirtieron que la vicepresidenta recién tiene una condena en primera instancia por el caso Vialidad. Para que sea efectiva, falta mucho.

“La campaña se enfocó en otros temas pero Patricia da muestras todo el tiempo de transparencia. Viaja por todo el país en Aerolíneas Argentinas, vivió siempre en el mismo departamento, y tiene la misma camioneta”, asegura uno de sus principales asesores, Damián Arabia.

El primer spot de campaña de Patricia Bullrich

Dentro de Unión por la Patria el panorama no cambia demasiado. Juan Grabois habló por estas días de “una reforma judicial profunda”, en línea con las demandas del kirchnerismo duro, y fue uno de los pocos candidatos que habló de un posible indulto a los “presos políticos”. Mencionó a Cristina Kirchner y a Milagro Sala, aunque aclaró que la vicepresidenta “no lo aceptaría”. En una entrevista con Infobae fue por más. “Hay una decisión del sistema que ella vaya presa”, dijo en alusión a la vice.

En el búnker de Sergio Massa también se trabaja sobre propuestas para esa área, por ahora en silencio. “Queremos fortalecer la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción. Y estamos trabajando en un organismo que pueda monitorear el intercambio de información fiscal con Estados Unidos”, anticipó a Infobae Walter Martello, uno de los dirigentes que trabaja sobre esos temas. ¿El resto de las medidas?. “Muchas de las propuestas requieren de un consenso político y de una rueda de consultas previa”, advierte el titular del ENRE.

El caso de Javier Milei es más indefinido. El economista casi no habla de corrupción ni de las causas judiciales, aunque en las últimas semanas deslizó que el Poder Judicial se tiene que “autofinanciar” y que habría que eliminar la participación de la política en el Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y acusa a los jueces. En la actualidad son 9 representantes de la política (ocho legisladores y uno del Poder Ejecutivo) sobre un total de 20 miembros.

La corrupción sigue apareciendo en el tercer lugar de los principales problemas.

Aunque la corrupción quedó relegada de la campaña, sigue estando muy presente en las encuestas. Según un relevamiento de la Universidad de San Andrés, publicado esta semana, la corrupción aparece entre los tres principales problemas que afectan al país, detrás de la inflación (55%) y la inseguridad (38%). Atrás quedan otros temas como pobreza, “los políticos”, bajos salarios, o endeudamiento externo.

“Con la Justicia pasa lo mismo que con la educación. Aparece en las encuestas cuando se pone un listado de temas cerrado, pero hoy las prioridades son económicas, a la gente no le alcanza el sueldo y no puede pagar el alquiler”, opina Sergio Doval, director de la consultora Taquion.

Además de quedar relegada por el peso de los temas económicos, la corrupción no está presente por una decisión estratégica de los principales candidatos. “La política en su conjunto no quiere volver a poner la corrupción en el centro del debate para bajar las tensiones. Es un fenómeno que se repite en varios países”, asegura a Infobae uno de los principales asesores de Juntos por el Cambio. Y agrega: “Después de la condena a Cristina Kirchner, la política sitúa el problema de la corrupción en la Justicia, se tiene que encargar el Poder Judicial de que avancen las causas en trámite”.

Hay otra realidad que atenta contra el debate público en campaña. “La gente no escucha propuestas. Es un voto emocional. En los focus group la gente no recuerda las propuestas. De hecho, no veo propuestas de campaña. El único que lo hizo es (Leandro) Santoro, que va con el libro para todas partes. Larreta no está presentando un programa de gobierno sino ideas sobre temáticas prioritarias”, dice Doval.

En el búnker del jefe de Gobierno aseguran que están trabajando en decenas de propuestas para el área judicial. ¿Cuáles? La aceleración de la implementación del sistema penal acusatorio, una reforma del sistema penitenciario, la creación de una fuerza federal de investigación, la designación de jueces y fiscales, la creación de módulos especiales en las cárceles para los líderes criminales, y una nueva ley de Etica Pública, son algunos de los temas prioritarios. “La economía tapó la agenda y no se pueden incluir todos los temas pero la gente sigue reclamando por la corrupción”, advierte Fernando Sánchez, uno de los dirigentes de la Coalición Cívica que trabaja para la candidatura de Rodríguez Larreta.

Por ahora, la líder de ese espacio, Elisa Carrió, seguirá al margen de los primeros planos de la campaña luego del accidente isquémico que sufrió a principios de este mes. Sin embargo, en los próximos días podría reaparecer a través de una serie de spots que está grabando en su casa de Exaltación de la Cruz. “La agenda de la corrupción es toda de Lilita”, admiten dos dirigentes que provienen del PRO.

