Massa estira su campaña por el norte y se pospuso la caravana que iba a hacer en La Matanza con Axel Kicillof

Axel Kicillof y Sergio Massa

La superposición de actividades de campaña de Sergio Massa obligaron a posponer una caravana que en Unión por la Patria (UP) habían definido realizar este sábado a la tarde por las calles de González Catán, en el municipio de La Matanza; el distrito de mayor peso electoral de la provincia de Buenos Aires y que iba a tener al ministro de Economía en el centro de la escena escoltado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; la vicegobernadora Verónica Magario y el intendente anfitrión Fernando Espinoza.

El precandidato presidencial de UP se embarcó en una mini y frenética gira por el norte del país que incluyó San Juan, La Rioja y Tucumán. Tres provincias en dos días. A Massa lo acompañan su compañero de fórmula y jefe de Gabinete, Agustín Rossi; el jefe de la campaña nacional y ministro del Interior, Eduardo de Pedro y el ex ministro de Agricultura Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, que oficia de asesor de Massa y tiene un rol importante en la campaña. Este viernes, la fórmula presidencial de UP mantuvo agenda de actividades en San Juan y La Rioja; mientras que el sábado harán campaña en Tucumán.

El plan original era que ni bien terminen las actividades en Tucumán, la comitiva se subiera a un avión y vayan directo a González Catán. Sin embargo, desde el entorno del ministro aseguraron que se fueron agregando acciones de campaña en la provincia gobernada por Osvaldo Jaldo.

En la tarde de este viernes, mientras Massa encabezaba actividades y actos en La Rioja, se aceleraron las conversaciones entre esa provincia, La Matanza y La Plata para definir qué hacer. Desde el municipio que gobierna Espinoza, confirmaron a Infobae que se manejaron dos horarios alternativos para el inicio de la caravana pero no estaba garantizada la presencia del ministro; entonces se optó por posponer dicha actividad para los próximos días.

Mientras, sigue la campaña por el norte. “Quiero decirle a la Argentina que estamos hablando desde una tierra que es una de las dueñas de parte de nuestro futuro. En el norte grande de la Argentina, en su subsuelo, en la capacidad de trabajo de nuestro pueblo esta parte del futuro de la Argentina, y ese futuro lo tenemos que construir juntos”, planteó en un acto junto Rossi y el gobernador riojano Ricardo Quintela; del que también participaron los mandatarios de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y Catamarca, Raúl Jalil, entre otros dirigentes.

Sergio Massa en San Juan con el saliente gobernador peronistas, Sergio Uñac

El objetivo de la recorrida por La Matanza era meramente de campaña e iba a servir de termómetro real sobre cuál es la percepción que hay de los candidatos de UP, puntualmente sobre Massa y Kicillof. Era parte de una estrategia que se empezó a afinar esta semana, luego de una reunión que hubo entre el candidato presidencial, el gobernador y los intendentes del conurbano en la que se encendieron algunas señales de alerta.

Allí, los intendentes habían planteado que en las mediciones que ellos hacen en sus distritos el candidato presidencial estaba por detrás de lo que medían ellos mismos e incluso Kicillof. Ante este cuadro de situación, es que se definió acelerar la campaña con despliegue territorial en el conurbano -donde está el poder de fuego electoral del peronismo- y con los intendentes como escuderos de la fórmula nacional y provincial.

La dinámica de la caravana es una tradición que el peronismo realiza en La Matanza en fechas electorales con el intendente a la cabeza. La diferencia de este año es que en el municipio habrá una interna para definir quién será el candidato o candidata a la intendencia por UP. Es que el Movimiento Evita venía empujando la construcción de la candidatura local de la diputada provincial, Patricia Cubría quién, finalmente, consiguió que le habiliten la elección Primaria y el próximo 13 de agosto se medirá contra Espinoza y la estructura que supone tener el intendente en ejercicio. En el sector de Cubría dicen que están competitivos en la interna contra Espinoza y en los últimos días sectores referenciados en la legisladora vienen denunciando distintos episodios de violencia política.

En lo que va de la campaña, tanto Massa como Kicillof se han mostrado con el intendente matancero y la vicegobernadora, que también es del distrito. Semanas atrás, el ministro de Economía recorrió un paso bajo a nivel junto a Espinoza y Magario; mientras que el mandatario bonaerense fue hasta el distrito a hacer entrega de netbook en el marco del plan Conectar Igualdad bonaerense.

Massa, semanas atrás de recorrida por La Matanza junto a Espinoza y Magario

Un factor que también viene observando el gobernador bonaerense es el nivel de ausentismo que puede llegar a tener la elección del próximo 13 de agosto. Los antecedentes más cercanos en las diferentes elecciones que hubo en lo que va del año pusieron sobre la mesa bonaerense este tema en las últimas conversaciones dirigenciales.

Por eso, este viernes, Kicillof recorrió el municipio de Escobar y cerró las actividades con un acto junto al intendente Ariel Sujarchuk. Allí planteó que “no hay octubre sin agosto; en agosto tenemos que explotar las urnas con la boleta completa de Unión por la Patria para que haya más salud, más educación, más trabajo, más computadoras para los estudiantes, más dignidad para todos y todas”.

