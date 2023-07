Elecciones 2023, en vivo: noticias de las PASO, candidatos, fechas y resultados, minuto a minuto

Unión por la Patria trata de ordenar la campaña a contrarreloj y la oposición se prepara para el sprint final Sergio Massa se divide en su doble rol. Hay luces de alerta por la caravana de este sábado en La Matanza. Los cierres de campaña de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en el conurbano. Los chispazos por el búnker

Las próximas semanas serán decisivas para la performance del oficialismo en las primarias (REUTERS/Matias Baglietto)

Se prendieron las luces de alerta. Este sábado, en La Matanza, la populosa caravana que Sergio Massa tiene previsto encabezar en el corazón de la tercera sección electoral podría ser testigo no solo de la tensión de la interna local entre el intendente y su rival del Movimiento Evita si no de la descoordinación de la estrategia electoral de Unión por la Patria, que a poco más de dos semanas de las PASO aún no acertó con la melodía de una campaña que todavía suena desafinada para la coalición de gobierno.