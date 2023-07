Los precandidatos a presidente presentaron en La Rural sus propuestas para el campo y hubo cruces y chicanas

Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Sergio Massa expusieron sus propuestas para el campo en un evento en La Rural

A tres semanas de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), los principales precandidatos a Presidente expusieron sus propuestas para el campo en el espacio “Compromiso para una nueva Argentina”, que organizó la Sociedad Rural en el marco de la ExpoRural23 que se desarrolla en el predio de esa entidad en Palermo. Participaron Javier Milei, de la Libertad Avanza, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio (JxC), Sergio Massa, de Unión por la Patricia (UxP) y Juan Schiaretti de Hacemos por Nuestro País.

El evento estuvo convocado a las 9:30 y cada precandidato disponía de 15 minutos de exposición libre y 15 más para interactuar con la periodista Cecilia Boufflet, que fue la conductora y moderadora del evento. La exposición de los precandidatos concitó especial atención en el auditorio, compuesto en su mayoría por autoridades, empresarios y productores del sector agropecuario. Centralmente, porque el ministro de Economía había anticipado ayer el avance en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las medidas económicas que el Gobierno tomará a partir ese acuerdo.

Horacio Rodríguez Larreta expuso sus propuestas para el campo en La Rural (Adrián Escandar)

A su vez, el evento tuvo lugar al día siguiente de la elección en la intendencia de Córdoba, donde el peronista Daniel Passerini se impuso al candidato de JxC, Rodrigo De Loredo. Fue el acontecimiento que acaparó el foco político del domingo. Tres de los protagonistas de la noche anterior estuvieron presentes hoy en La Rural: Bullrich y Larreta, que habían asistido al búnker de De Loredo, y Schiaretti, gobernador cordobés.

A lo largo de las cuatro horas, los candidatos se sucedieron uno detrás de otro, sin cruzarse en el escenario ni detrás de escena. Cada dirigente llegó al lugar acompañado por una comitiva de funcionarios y asesores, según el caso. Cuando terminaron su disertación, Larreta, Bullrich y Milei optaron por hacer declaraciones a la prensa, en un cubículo dispuesto para eso. Massa optó por responder algunas preguntas a los periodistas que lo abordaron debajo de la tarima

Javier Milei fue el primer precandidato a presidente que presentó sus propuestas para el sector agroganadero en La Rural (Adrián Escandar)

En la apertura, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), dio unas palabras de bienvenida. A los pocos segundos de arrancar, cruzó a Massa por las medidas que había anunciado anoche. El ministro de Economía aún no había llegado al auditorio principal del Pabellón Rojo, donde se hizo el evento. Pero supo de las palabras de Pino porque sus asesores -y en parte él mismo- se encargaron de monitorear los discursos que lo antecedieron.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina

“Necesitamos una Argentina que sea más fácil de vivir, más previsible. Eso tiene que salir de la política y se genera con confianza”, señaló Pino y remató: “Si hay algo que no da previsibilidad son las medidas de anoche; no nos generan confianza. Se generan medidas para un sector que beneficia a otro sector. Entendemos la necesidad del Gobierno en medio de la negociación con el FMI, pero bueno, ya lo explicará. La previsibilidad se genera tomando medidas acorde”. Las declaraciones del titular de la SRA generaron un silencio incómodo, que se interrumpía con murmullos entre las personas del auditorio.

Tres horas después, cuando llegó su turno para exponer, Massa recogió el guante y, sin mencionar a Pino, respondió las críticas. “Hay medidas transitorias que pueden ser más o menos agradables, pero tienen que ver con la realidad del momento, no como mirada de largo plazo. Ninguno de ustedes puede desconocer el momento que el programa con el FMI y la sequía le imponen a la economía”, enfatizó el titular del Palacio de Hacienda.

Sergio Massa respondió las críticas del presidente de la Sociedad Rural sobre las nuevas medidas económicas que anunció el Gobierno (Adrián Escandar)

Los candidatos: lo que dijeron y lo que no se vio

Milei fue quien rompió el hielo. Minutos antes de las 9:30, el equipo que acompañó deambulaba por el auditorio donde se desarrolló la actividad. El libertario llegó a La Rural junto a Victoria Villarruel, su compañera de fórmula, Karina Milei, hermana y asesora, Lilia Lemoine e Iván Dubois, dirigentes de La Libertad Avanza, y Leandro Vila, su jefe de prensa.

“Consideramos que el campo argentino es el mejor del mundo. Trabajaremos para devolverle la rentabilidad”, aseguró Milei en su discurso y prometió: “Vamos a eliminar las retenciones y avanzar en la unificación cambiara”. Además, insistió en su idea de finalizar con el Banco Central y el cepo a la compra de dólares. “Genera daño y descoordinación económica”, sostuvo el economista sobre la restricción para comprar divisas.

Los apuntes de usó Milei para su discurso en La Rural

“Para el campo el campo lo que es el campo”, arrancó a su turno Rodríguez Larreta, con gesto hacia el auditorio. El precandidato de JxC prometió unificar el tipo de cambio y sacar las retenciones: “Son un pésimo impuesto y atentan contra la competencia. La solución es exportar más”, expresó el jefe de Gobierno y aseguró que el 10 de diciembre, si es electo, eliminará las exportaciones de una serie de productos regionales. “Y vamos a presentar un cronograma descendente para el resto de las retenciones”, prometió.

El jefe de Gobierno fue acompañado por Alfonso Prat Gay, economista y flamante asesor en temas de comercio internacional, José Luis Espert, precandidato a senador nacional, y Leonardo Sarquis, ex ministra de Agroindustria de Buenos Aires y asesor en temas de campo. Si bien habló de la importancia de “terminar” con la limitación a comprar dólares, señaló: “El que prometa que va a eliminar el cepo el día cero, no es serio. No hay reservas en el BCRA. Hay que reconstruir la confianza”. En su despliegue de propuestas, el alcalde porteño se extendió por encima del tiempo establecido y la conductora debió pedirle un par de veces que sintetice.

José Luis Espert, Alfonso Prat Gay y Leonardo Sarquis acompañaron a Larreta a La Rural (Adrián Escandar)

En clave electora, Larreta buscó diferenciarse de Bullrich. “La diferencia la hace el que tenga la capacidad real de instrumentar los cambios. No hay secretos ni soluciones mágicas”, sostuvo y concluyó: “Hay que terminar con las agresiones, no es a las trompadas. Sólo se logra construyendo una mayoría sólida y con un cambio que se sostenga en el tiempo”.

Tras su exposición, Larreta partió rumbo al conurbano para realizar una recorrida proselitista por Lomas de Zamora y La Plata. Tiene previsto volver a La Rural mañana, donde pasará buena parte del día visitando la Exposición y dialogando con la prensa que trabaja en el predio ferial.

Patricia Bullrich tras finalizar su discurso en La Rural (Adrián Escandar)

Bullrich fue la ante última oradora. Su discurso se apuntó a persuadir al auditorio. Mantuvo todo el tiempo un tono enérgico y vehemente, que le valió aplausos en un par de momentos. Mientras cada candidato hablaba, sus respectivos asesores cuchicheaban entre sí. “A quién aplaudieron más”, bromeó un asesor de la ex ministra de Seguridad.

Nunca más hay que tener una lógica extractiva con el campo. Argentina ha tenido al campo como si fuera una vaca que hay que sobre ordeñar”, expresó Bullrich. Junto con Massa, fue quien llegó con la comitiva más poblada. La acompañaron Juan Pablo Arenaza, legislador porteño y jefe de campaña, Damián Arabia, precandidato a diputado nacional, María Eugenia Talerico, precandidata a senadora nacional; los precandidatos a senadores nacionales Maximiliano Abad y María Eugenia Talerico; Luciano Laspina, diputado nacional y asesor económico, Eduardo Amadeo, ex diputado nacional y asesor de los equipos técnicos, Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción, y Carlos Cortés, su jefe de prensa.

Luis Petri, Luciano Laspina, María Eugenia Talerico, Maximiliano Abad, Laura Alonso y Eduardo Amadeo junto a Patricia Bullrich en La Rural (Adrián Escandar)

Bullrich también prometió eliminar el cepo, aunque aseguró que lo hará el primer día. “El cepo es un PacMan que se ha comido 18 millones de reservar. Ha empobrecido a todos los argentinos”, cuestionó y aseguró: “Hay que sacarlo de manera inmediata. Con una ingeniería jurídica, vamos a lograr que Argentina no explote como algunos dicen”.

Además, prometió derogar 500 leyes y resoluciones, habló de la necesidad de “desburocratizar” el Estado y dijo que va a eliminar las retenciones. En línea con el tono de sus spot de campaña, expresó: “Vamos a plantear un cambio con coraje y con carácter. Voy a poner todo para que Argentina tenga un orden. Sin orden no hay futuro”.

Sergio Massa, ministro de Economía y precandidato a presidente de Unión por la Patricia, disertó en La Rural (Adrián Escandar)

El ministro Massa también llegó con una comitiva nutrida. Lo acompañaron Juan José Bahillo, secretario de Agricultura de la Nación, José Ignacio “Vasco” De Mendiguren, secretario de Industria de la Nación, y Jorge Solmi, secretario de Coordinación Federal Agropecuaria, Juan Manuel Fernández Arocena, jefe de Gabinete de Asesores de la Secretaría de Agricultura, Felipe Solá, ex Canciller, Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura, y Jorge Neme, secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal.

El ministro dividió la charla en una parte destinada a la coyuntura y otra al futuro. Detalló sus cuatro propuestas y eje, que ejecuta en su doble rol de ministro y candidato. En esa línea, habló de que trabaja para generar orden y superávit fiscal, superávit comercial, competitividad de la moneda y desarrollo con inclusión.

Juan José Bahillo, secretario de Agricultura de la Nación, José Ignacio De Mendiguren, Jorge Solmi, secretario de Coordinación Federal Agropecuaria, Felipe Solá, ex Canciller, y Julián Domínguez, ex ministro de Agricultura, en la comitiva que acompañó a Sergio Massa a La Rural(Adrián Escandar)

Hábil en términos políticos, mantuvo un tono calmo y pausado. Massa conocía que estaba ante un público hostil para el kirchnerismo, espacio político que hoy sostiene, en parte, su candidatura presidencial. “Considero al sector agropecuario una de las grandes turbinas de la economía argentina”, elogió el ministro y aclaró: “Nunca tuvieron conmigo un enfrentamiento dogmático porque tengo un sentido práctico”.

Además, habló del impacto de la sequía en las reservar y en la macroeconomía. En relación con las retenciones, cruzó a Rodríguez Larreta, que había prometido eliminar ese tributo para las economías regionales. “Escuché que a lo largo de la mañana se habló de las retenciones a las economías regionales. No son 200, como escuché hace un rato”, aguijoneó Massa. Detalló que sólo seis economías regionales pagarán ese impuesto hasta el 30 de agosto y anunció que desde septiembre no lo tributará ninguna economía regional. En ese aspecto, pidió que el Congreso sancione la Ley de Agroindustria. “Dará un sendero de reducción impositiva para alivianar la carga y la presión sobre la producción”, aseveró.

Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba y precandidato a presidente de Hacemos por el País, presentó en La Rural sus propuestas para el campo (Adrián Escandar)

Por su parte, Schiaretti consideró que “el campo fue es y será la base del progreso de nuestra Argentina”. El gobernador cordobés pidió “sacarle el pie de la cabeza” al sector rural y también prometió terminar con las retenciones. El candidato de Hacemos por nuestro país fue junto a funcionarios provinciales y los diputados nacionales de su espacio, Florencio Randazzo, Diego Bossio y Alejandro Topo Rodríguez.

“Es mentira que no se pueden bajar las retenciones por el impacto en el costo fiscal. Por cada dólar entra 65 centavos de impuesto”, insistió Schiaretti. En relación con la posibilidad de un acuerdo con JxC, el cordobés consideró que “tiene que haber un gobierno de unidad nacional, gane quien gane las elecciones”.

Los diputados nacionales Diego Bossio, Florencio Randazzo y Alejandro Rodríguez estuvieron junto a Juan Schiaretti en la ExpoRural 2023 (Adrián Escandar)

Seguir leyendo: