A los tiros y con acusaciones cruzadas, un acto de campaña peronista se convirtió en una batalla campal a días de las elecciones en Chubut

Una disputa paralizó un acto de campaña en Trelew que terminó a los tiros. Los referentes políticos se envían acusaciones cruzadas

A poco más de una semana para las elecciones de Chubut, una recorrida de campaña terminó de la peor manera: la caminata encabezada por el candidato a gobernador del peronismo, Juan Pablo Luque, fue atacada a tiros y piedrazos en un episodio tan violento como confuso. Tras el hecho, surgieron varias acusaciones cruzadas con dirigentes de la oposición.

El hecho ocurrió este jueves durante una actividad proselitista en el barrio Planta de Gas de Trelew. Allí asistió Luque, candidato de Arriba Chubut, junto a otros dirigentes y militantes del peronismo local y vecinos de la zona.

La situación cambió completamente cuando un grupo de personas quiso impedir que continúe la caminata y se cruzaron con miembros de Camioneros. Entre insultos comenzaron a escucharse detonaciones y a arrojarse piedrazos, según pudo reconstruir el medio local Diario La Jornada.

“La situación de Chubut no es apta para la violencia ni el oportunismo nefasto de algunos que solo quieren crear miedo y confusión en la población. Hoy (por ayer), en lo que debería haber sido una fiesta, vivimos una escena con gente armada en Trelew, con pistolas, con piedras, gomeras”, denunció Luque a través de sus redes sociales. El actual intendente de Comodoro Rivadavia compartió además fotos del violento episodio en las que se ve gente con palos, otros arrojando piedras y uno con un arma en la mano; este último vistiendo una campera de la UOCRA. En videos que circulan en Twitter también se ve a gremialistas de Camioneros participando de la batalla campal.

En medio del caos y la confusión, Luque acusó a la oposición. Apuntó directamente hacia Ignacio “Nacho” Torres, actual diputado y candidato a gobernador de Juntos por el Cambio y hacia Adrián Maderna, intendente de Trelew.

“Parecía una escena de película pero es real y fue armada por los socios opositores que mandaron a violentos a generar caos. Maderna y su gente, todos socios y cómplices de la campaña opositora, siembran miedo. La violencia de Torres y su socio Maderna, es una muestra de lo que son, algo que la provincia no necesita”, apuntó Luque. “En mi caso, no me van a amedrentar. Siempre del lado de la democracia y en contra de la violencia”, concluyó en un último tuit el postulante a la Gobernación.

Otra foto de los ataques compartida por el candidato a gobernador del peronismo

En la misma sintonía, Ricardo Sastre, vicegobernador y candidato a reelegir el cargo acompañando a Luque en la boleta, manifestó: “Es lamentable el juego que llevan adelante algunos dirigentes con punteros en los barrios, en ciudades donde parece que no les alcanza con lo que han hecho hasta acá. Destruyeron un ejido social, violentaron absolutamente todas las instituciones, y parece que la idea de estos jóvenes brillantes para recuperar Trelew, es a los tiros”.

“Pensar que Ignacio Torres hizo una conferencia de prensa en una esquina en Madryn para denunciar que le habían pintado dos bigotes a un candidato de ellos en un cartel. Esperaremos con ansias a ver si organiza otra conferencia para hablar de lo sucedido esta tarde. A los vecinos trabajadores de Trelew que mantienen la ilusión de que esto cambie, les digo que vamos a ganar en las urnas, y vamos a modificar por completo el descalabro que han hecho”, expresó en sus redes.

Este jueves por la noche, en conferencia de prensa, Luque relató el episodio y anunció que a partir de las filmaciones y fotografías tomadas del ataque va a denunciar penalmente a los agresores.

Los candidatos comentaron que “dos motos nos persiguieron en el medio de la caminata, nos cruzaban los autos y tiraban tiros al aire. Nosotros decidimos cortar la recorrida para que ninguna de las personas que estaban con nosotros resulten heridos. Por suerte no tuvimos que lamentar ninguna desgracia”.

“Nos sucedió algo que no imaginé nunca en mi vida política que me iba a pasar, un nivel de violencia por parte de gente que no sabíamos si venían a matar a alguien o qué buscaban”, señaló Luque.

El supuesto miembro de la UOCRA que Luque mencionó que participó de los ataques

Acusaciones cruzadas con la oposición

Silvina Cabrera, periodista de Chubut y candidata a diputada nacional en una lista corta del PJ, estuvo presente en el lugar de los hechos y denunció agresiones hacia su persona de parte de militantes del gremio de Camioneros: “Estábamos trabajando en esta discusión entre la presidencia del barrio y el sector de Camioneros, vino alguien del gremio y nos tiró el teléfono. Además de tratarme bastante mal me dijo que no podía estar acá por estar dentro de una lista que encabeza Fabricio Petrakosky”. A través de un video que grabó la propia periodista, Cabrera llamó a “terminar con la violencia patoteril” que sufrió durante el acto proselitista.

En Twitter, Ignacio Torres se solidarizó con la periodista “que fue agredida de manera cobarde por la patota de Camioneros que responde a Luque y Sastre”, según sus declaraciones. “Lamento que ninguno se solidarice con la víctima que estaba trabajando. Quieren despegarse de semejante hecho de violencia”, replicó.

“Luque y Sastre quedaron expuestos como lo que son, unos violentos, cínicos y cobardes. El 30 de julio le ponemos un freno a los violentos”, concluyó el candidato de JxC.

Seguir leyendo: