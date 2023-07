Gerardo Morales viajó a Mendoza para apoyar la candidatura de Alfredo Cornejo

Gerardo Morales junto a Alfredo Cornejo en Mendoza

El gobernador de Jujuy y candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, visitó este miércoles la ciudad de Mendoza para apoyar a Alfredo Cornejo, quien buscará ganar la elección del próximo 24 de septiembre para convertirse - por segunda vez- en gobernador. El presidente de la UCR aprovechó para desarrollar una agenda que incluyó visitas a empresas, reuniones con las cámaras empresarias de la provincia, un encuentro con el actual mandatario Rodolfo Suárez, y un acto junto a militantes, vecinos y candidatos.

“Con Horacio venimos recorriendo todo el país contando nuestras propuestas para que seamos un país normal, que es lo que los argentinos se merecen. Creo que las encuestas sobredimensionan las posibilidades del Frente de Todos, que se llame como se llame hoy, es lo mismo, son los mismos”, expresó Morales durante un acto en el Comité de la UCR en Mendoza.

Además, Morales habló de las medidas que deberán llevar adelante en caso de ganar las próximas elecciones: “Lo primero que hay que hacer es ordenar las cuentas públicas y lo vamos a hacer. Pero tampoco creemos que hay que quedarse ahí porque en cada crisis que vivió la República Argentina siempre hubo un programa macro, pero nunca se lo acompañó de un programa de desarrollo productivo con sentido federal. El camino es generar más producción para que haya más trabajo. Ese es el desafío”.

“La gente quiere trabajo, las madres quieren que los chicos vayan a la escuela, no quieren ir a los cortes. Por eso inmediatamente le vamos a sacar el manejo de los planes a los intermediarios. La lucha contra el Estado paralelo es con construcción de ciudadanía, con más derechos. No vamos a ser intrascendentes en los cuatro años que nos toque gobernar a la hora de encarar transformaciones. Se viene otra matriz productiva, que no solo se va apoyar en el campo, sino también en la energía, en los minerales críticos para la transición energética, en los alimentos, la biotecnología, la economía del conocimiento. En 10 años la matriz productiva tiene que ser diferente”, agregó.

Gerardo Morales reuniones con las cámaras empresarias de la provincia de Mendoza

En ese sentido, el presidente de la UCR adelantó que mañana presentarán con Horacio Rodríguez Larreta las propuestas de seguridad en Rosario. “Horacio no va a andar a los gritos y no se va a hacer el bravo. Horacio, como yo, va a tomar decisiones y a bancarlas como lo ha hecho para meter presas a las tres bandas narcos más grandes de CABA y bajar la narcocriminalidad. En nosotros van a encontrar propuestas, aunque tampoco somos una fórmula que solo hable por hablar, porque aquello que decimos que vamos a hacer lo hicimos”, detalló.

De cara a la elección del próximo 24 de septiembre expresó: “Los invito a acompañarnos, a militar con fuerza, necesitamos un buen resultado acá en Mendoza y en el país el 13 de agosto porque eso nos va a allanar el camino para gobernar la República Argentina”.

En las PASO, Cornejo se impuso por amplia ventaja y se transformó en el candidato más votado de la jornada, superando por seis puntos a su principal adversario político, Omar de Marchi, y dejando tercero al peronismo.

Acompañado en la fórmula por la médica inmunóloga y ex diputada provincial Hebe Casado, el dirigente de Cambia Mendoza le ganó la interna de su espacio a la lista encabezada por Luis Petri y Patricia Giménez. En conjunto, la coalición sacó el 42,68% de los votos.

