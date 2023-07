Vecinos de Luján apelarán el fallo judicial que permite seguir con las obras: “El basurero contamina y mata”

Entrevista a Viviana Novelle 1

“Hace años que el basural a cielo abierto de Luján mata y contamina. Hay mucha gente que ha muerto. Hay mucha gente que está enferma y hay mucha gente que verdaderamente la está pasando muy mal. No hay una solución para toda la gente que está trabajando en este momento recuperando en el basural”, afirmó Viviana Novelle en una entrevista concedida a Infobae en la que también reveló que en los alrededores del vertedero hay familias que contrajeron cáncer, probablemente por los residuos tóxicos arrojados en “la quema”.

La abogada, empresaria y emprendedora es una de las vecinas perjudicadas por las obras en la Estación Sucre, el lugar donde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, a cargo de Juan Cabandie, construye una planta de reciclado y un relleno sanitario con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que con los intereses llega a unos USD 18 millones.

Novelle, junto a un grupo de personas y entidades civiles, presentaron ante la Justicia federal de Mercedes una medida cautelar para “detener la obra civil ante la necesidad de prevenir e impedir la producción de un daño ambiental de incidencia colectiva, o que se continúe o se agrave la degradación del ambiente”. El juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto falló a favor y paralizó la obra. El gobierno nacional y la Municipalidad de Luján apelaron la medida. El jueves pasado, la Cámara de Apelaciones revocó de manera parcial la decisión del magistrado de primera instancia y habilitó a los funcionarios para que continúen con los trabajos.

Novelle apelará la medida y cuestionó la decisión al afirmar que, entre otros puntos, no tuvieron en cuenta que la Declaración de Impacto Ambiental que le otorgó el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires el 2 de noviembre de 2022 es “parcial” y solicitó que se lleven adelante 40 condicionantes para llevar adelante el “saneamiento” del vertedero. “Hasta el día de hoy ninguno de esos condicionantes se subsanaron, y algunos son de cumplimiento imposible por una cuestión de normativa local e internacional”. Y agrega: “Lo primero que la autoridad de aplicación incumple es en dar una Declaración de Impacto Ambiental parciales, es decir para la obra civil de Sucre y el saneamiento del basural cuando se presentó un solo proyecto y no dos,. Esto los jueces nunca lo entendieron o, como mínimo, se hicieron los distraídos”.

Novelle también presentó una denuncia penal -en la que es querellante- por la contaminación que desde hace 50 años viene produciendo el vertedero de Luján, que tramita, de manera independiente ante el mismo juzgado de Mercedes.

Un allanamiento determinó que en el vertedero de Luján se arrojan residuos patológicos y tóxicos

Ese expediente derivó en un allanamiento a través del cual “se encontró todo tipo de residuos peligrosos: jeringas, algodones y gasas con sangre, residuos industriales, como tachos de 30 litros de pintura, filtros con aceite de autos”. “Los análisis que enviamos a hacer detectaron metales pesados y residuos tóxicos que producen enfermedades respiratorias básicamente oncológicas. Todo lo que es cáncer. Y de hecho algunos vecinos con quienes me he comunicado y hemos charlado y he ido a su casa son familias que tienen no solamente hijo fallecido en este caso, sino que hay tres generaciones de enfermedades oncológicas”, señaló.

— ¿La contaminación del basurero a cielo abierto ha enfermado de cáncer a algunos vecinos?

— Pero que no te quepa ninguna duda. Toda la gente con la que yo he hablado del basural, y lo camino a diario, porque lo camino al basural, es decir, el basural es un lugar que ni siquiera tiene una contención perimetral, un alambrado, es decir que entra un montón de gente y en muchas circunstancias he hablado con la gente que entra y sale y todos me han indicado los problemas respiratorios que tienen, los cortes, las enfermedades.

— ¿Por qué realizaron esa denuncia penal?

— En realidad acá lo que nosotros queremos es lo mismo, que los recuperadores y el grupo de vecinos de Sucre. Lo que nosotros estamos pidiendo básicamente es que se cierre el basural a cielo abierto. No se puede seguir disponiendo en un lugar no apto. Está prohibido por la ley. No se puede. Y más cuando está totalmente descontrolado. Y eso se notó porque, bueno, la basura que entra es de cualquier lado y sin discriminar. Pero además lo que nosotros estamos diciendo es que se va a extender a la estación Sucre. Esa obra civil, que se realiza con un crédito de 18 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo, que es para una planta de reciclado y un relleno sanitario, es la extensión de un basurero en un predio intacto que van a contaminar.

Entrevista a Viviana Novelle 2

—En primera instancia el juez federal de Mercedes paralizó las obras. Le hizo lugar al recurso que presentaron ustedes. Pero ahora la Cámara de Apelaciones autorizó la continuidad de las obras.

—Vamos a apelar esa decisión tan controvertida y que parece entregada al Gobierno nacional y al intendente de Luján antes de las elecciones. A los jueces los han presionados hasta con una misa. Está claro que las autoridades de Luján y el Ministerio de Medio Ambiente no querían cumplir la medida cautelar y han presionado a los jueces. El centro ambiental incumple con toda la normativa. ¿Cómo puede ser posible que una Cámara de Apelaciones no vea esto? Entre otros puntos, no tuvieron en cuenta que la Declaración de Impacto Ambiental que le otorgó la provincia de Buenos Aires, lo hizo solo de manera “parcial” y solicitó que se lleven adelante 40 condicionantes que no se solucionaron ni lo van a hacer. Está claro que no hay espacio para operar en el lugar. No hay piletones para los líquidos de lixiviado; no hay módulos de nanofiltración para que no haya metales pesados. No hay monitoreo de contaminación. No hay punto de vuelco. La normativa dice que vos no podes hacer un relleno sanitario en un lugar declarado como patrimonio histórico y Sucre aún lo es. ¿Cómo puede ser que los jueces digan que dejen de tirar basura en un lugar y la tiren en Sucre cuando se sabe que incumple con todas las normativas y van a contaminar la zona, el lugar?

Viviana Novelle se refiere a la decisión tomada el jueves a la tarde por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín, a cargo de los jueces Alberto Lugones y Néstor Barral. El fallo fue publicado justo antes del comienzo de la feria judicial.

Sin embargo, los magistrados dejaron firme la decisión que había tomado la Justicia de Mercedes y que le ordena al Estado que traslade los residuos sólidos urbanos y peligrosos a un sitio alternativo, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

Para justificar la decisión, los camaristas señalaron que “los elementos aportados” por los denunciantes, en relación con la ejecución del proyecto cuestionado, “resultan ‘prima facie’ insuficientes”, ya que “se basaron en informes de profesionales privados requeridos por la parte interesada”.

“Es ilógico lo que sostienen los jueces, si tienen dudas de los análisis que aportamos, un trabajo muy serio que hizo un laboratorio extranjero de prestigio y con la custodia de muestra correspondiente, ¿por qué no ordenaron paralizar las obras y realizar nuevos estudios?”, razona ante Infobae.

Novelle también hace pie en que los jueces “le ordenaron al intendente Leonardo Boto que, mientras se termina la obra los residuos urbanos, patológicos y tóxicos que se arrojaban en el basural a cielo abierto los llevan a otro lado”. Y opina: “Ahora no sé de que se van a disfrazar. Porque a la CEAMSE hasta ahora no los quisieron llevar. ¿Cómo van a cumplir este mandato? ¿Lo van a cumplir, o van a incumplir como lo vienen haciendo?”.

“La Cámara nunca entendió que el saneamiento no tiene la declaración de impacto ambiental; qué esto se trató como dos obras, porque lo que interesaba era la obra civil que, aunque es inviable, en un lugar no apto, tiene menos condicionamientos que la otra, que tiene 50 años de historia, de una mala historia, entonces no sé de qué se van a disfrazar. En el basural a cielo abierto ahora se comprobó que hay residuos peligrosos ¿qué van a hacer con eso? ¿El Banco Interamericano de Desarrollo aceptará que ahora se debe adecuar ese proyecto, como lo pide la justicia, al descubrimiento que hay residuos peligrosos?”, continuó.

El intendente Leonardo Boto está a cargo del cuestionado basurero a cielo abierto de Luján

—Y ahora, ¿cuáles son los pasos legales a seguir?

—Esto sale de Cámara, para volver a primera instancia dónde hay un juez federal, el doctor Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, que está activo. Y como ya anticipé, nosotros vamos a apelar la resolución de la Cámara.

Como anticipó Infobae, la semana pasada, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), auditoría externa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anunció que “conformó el panel de investigación” para corroborar “los posibles riesgos e impactos ambientales y sociales, directos e indirectos” relacionados con el proyecto de saneamiento del mayor vertedero a cielo abierto del país y los posibles incumplimientos, tal como denunciaron los vecinos.

— ¿Por qué no se ha buscado una solución sostenible para todos los vecinos de Luján en vez de realizar la obra de extensión del basurero que perjudica a parte de ellos?

— Bueno, eso es lo que se debería haber hecho. Nunca nos convocaron, nunca nos consultaron. Yo, por ejemplo, lindo con un proyecto orgánico de hace más de 20 años, certificado por la OIA, una huerta modelo orgánica con 60 familias de la comunidad de Open Door que viven gracias a ese emprendimiento. Es decir, era visible quién era el vecino de ese lugar que se elegía a dedo para el relleno sanitario. Del otro lado también, todos los vecinos que también tienen sus emprendimientos productivos. Nunca nos enteramos de lo que iban a hacer. No hubo participación ciudadana. Esto se decidió todo a dedo y con un nivel de aceleración importante.

Viviana Novelle, denunciante de la contaminación del basural de Luján visitó el estudio de Infobae (Adrián Escándar)

— ¿Pero por qué en ese lugar?

— Porque es un negocio. Claramente es un negocio. Esto es un negocio.

— ¿Qué quiere decir que es un negocio?

— Y, es un negocio para quienes lo están organizando. Es decir, en esto me refiero al Ministerio de Ambiente de Nación. Yo creo que todo esto fue iniciado sin demasiado control. En una época en la que estábamos todos guardados por la pandemia. En una época en donde se podía avanzar sin demasiada exposición. Creo que se hicieron un montón de otras adjudicaciones, todas fueron exprés, todas fueron en tiempos muy, muy, muy acotados. No se dieron prórrogas. Y en algunas hubo reacción de vecinos. El ministerio de Ambiente hace todo de prepo porque así se manejan. Y sobre todo el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, que es una persona cuya voluntad siempre quiere imponer con cierta firmeza, por no decir agresión. En Luján hay 160 lugares aptos para relleno sanitario, pero se seleccionó este, a dedo.

La abogada y emprendedora asegura que la obra que la justicia autorizó continuar “va a seguir contaminando porque el proyecto no prevé otra cosa que no sea la contaminación”. Y ejemplifica: “Si yo tapo con una alfombra acá y sigue lloviendo y yo abajo tengo una pila de quince metros de residuos de toda índole y sigue lloviendo y sigue habiendo contaminación que va a la napa y al acuífero por más que yo tenga una alfombra o una capa de tierra eso no es sanear y eso es lo que se está haciendo”.

Allanamiento al basural del lujan ordenado por la justicia federal. Hallaron residuos patológicos

— ¿Por qué?

— El saneamiento tiene que ser un proyecto que contemple un montón de otras cosas. Y sobre todo que contemple todo lo que el municipio ha impactado, por ejemplo, las lagunas que están linderas y que están completamente impactadas y que tienen una superficie que te diría duplica las tres parcelas que son hoy parte de ese proyecto que no está aprobado y apenas tiene aprobado un estudio de impacto ambiental parcial y condicionada porque no hay una licitación por componentes, es un todo. Es decir, es una única licitación, es un todo.

— También denunciaron penalmente al basural a cielo abierto por la grave contaminación del aire, tierra y napas y volcado de residuos peligrosos y patológicos.

— A todos los vecinos nos preocupa la contaminación del basural que enferma y mata. Pero en Luján hay un intendente que va comprando voluntades, una persona que se dedica a no escuchar porque impone su voluntad política. Entonces, cuando alguien lo enfrenta se dedica a difamarme, a ensuciar mi nombre porque tengo la valentía de ponerme y exponerme, porque es una decisión personal, porque después te amenazan a tus hijos, te mandan…

— ¿Te amenazaron?

— Sí. Infinidad de veces. Hostigarme. Escracharme. Intimidarme. Cantidad de veces. Lo hacen también desde el Concejo Deliberante con Resoluciones. En e-mails, con WhatsApp, con todo tipo de cosas. Por supuesto que he seguido adelante y voy a seguir adelante. Pero en realidad las amenazas son eso ¿no? Y por eso hay muchos vecinos que, bueno, no eligen estar sentados acá. Porque tienen miedo y porque también la gente, los recuperadores tienen miedo, a ellos también los amenazan para que no se quejen por las condiciones inhumanas en las que trabajan, cómo se enferman. Cómo el basural los matan. Ellos también tienen miedo.

