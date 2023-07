Larreta sostiene la línea de no confrontar con Bullrich y busca fortalecer su candidatura en el centro del país

Horacio Rodríguez Larreta visitó Mendoza y se mostró con Alfredo Cornejo, candidato a gobernador provincial, Rodolfo Suárez, mandatario local, y a Ulpiano

Horacio Rodríguez Larreta tacha los días a la espera del 13 de agosto. Le queda un mes de la campaña para la que se preparó toda la vida. Intenta mantener la calma. Algunos asesores le recomiendan que trate de disfrutar las recorridas y visitas a cada lugar a donde llega en busca de votos. Pero no siempre lo logra. La interna contra Patricia Bullrich, la otra precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) es la primaria más competitiva desde que existen las PASO. La ex ministra de Seguridad escogió una estrategia de confrontación con su contrincante. El jefe de Gobierno de CABA busca esquivar los roces y mantiene su idea de no responder.

Con esa impronta tiene previsto transitar los próximos días de campaña. En su equipo, hay dirigentes que le sugieren ser más agresivo en el último tramo hacia las PASO. Larreta no cree en ese estilo. No solo no está de acuerdo, sino que no le sale genuinamente ejecutar un discurso de ataque. Se siente cómodo en el terreno de las propuestas y la difusión de su gestión.

Bullrich identifica que el escenario electoral se corrió, en parte, a la derecha. Entiende que por su perfil y discurso puede traccionar votos en la pecera que se mueve el libertario Javier Milei. Por eso, sostiene un talante “halcón”, que empatiza con Mauricio Macri. Es una táctica agonal, que apuesta a una narrativa de conflicto para polarizar con el kirchnerismo.

Rodríguez Larreta y Alfredo Cornejo en Mendoza

Larreta, en cambio, se mantiene en la línea “consensual”, apuesta al diálogo y comunica propuestas que pretende implementar si es electo Presidente. De momento, el posicionamiento de Bullrich no lo corre de su estrategia. “Lo que distingue la campaña de Horacio y Gerardo Morales es que somos la única campaña que presenta propuesta. Que hablamos del cómo hacer y no del qué”, sostuvo ante Infobae Silvia Lospennato, precandidata a diputada Nacional por la provincia de Buenos Aires y dirigente de la mesa chica larretista. “No creemos en el conflicto como una forma de dirimir la transformación en Argentina”, agregó la diputada del PRO.

En el larretismo cuestionaron el último spot de Bullrich por considerar que es “tremendista”. Especialmente, por la frase en la que la presidenciable del PRO dice que el cambio que se viene “es todo o nada”. Al respecto, Lospennato analizó que “la frase de Patricia de ‘todo o nada’ es muy similar al ‘vamos por todo’ de Cristina (Kirchner). No enriquece el debate público, está mal. Es la política agonal, que define amigos y enemigos”.

El jefe de Gobierno sigue con la idea de presentar propuestas dos veces por semana. Lo hace en actos junto a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y su compañero de fórmula. A veces, se muestra junto a dirigentes o funcionarios de su armado. En esa línea, presentará hoy sus “propuestas para una Argentina sin inflación”. Será en un acto en Morón, conurbano bonaerense, donde hablará de las medidas económicas que desea ejecutar si el 10 de diciembre llega la Casa Rosada.

Horacio Rodríguez Larreta junto a Diego Santilli, Silvia Lospennato, Miguel Ángel Pichetto y Mónica Frade

Con esa tónica, se enfoca en el conurbano y en los principales distritos del centro del país. Ante sus asesores de confianza reniega de las encuestas en las que Bullrich aparece ganando la interna por 10 puntos o más. “Hoy la gente no quiere saber nada ni con la política ni con responder encuestas. En ninguna encuesta seria hay gran distancia de uno sobre el otro”, refutó en diálogo con este medio un funcionario que frecuenta Uspallata, la sede del Gobierno porteño.

Larreta confía en que su tándem con Diego Santilli, su precandidato a gobernador bonaerense, le permitirá sacar una ventaja en el conurbano. Además, trabaja para fortalecer su candidatura en distritos como Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Son tres provincias que están en su agenda para esta semana. Visitó la capital cordobesa la semana pasada y Río Cuarto el miércoles.

Ayer estuvo en Mendoza, donde se mostró junto a Alfredo Cornejo, candidato a gobernador provincial, Rodolfo Suárez, mandatario local, y a Ulpiano Suárez, intendente de la ciudad capital. Larreta llegó a la provincia del vino junto a Fernando Straface, secretario General y de Relaciones Exteriores del Gobierno porteño. La semana pasada, el funcionario había estado junto a Ulpiano Suárez suscribiendo un acuerdo conjunto sobre empleo digital para CABA y la ciudad mendocina. Allí, coordinaron parte del viaje del alcalde a Mendoza.

Horacio Rodríguez Larreta y Maximiliano Pullaro en Santa Fe

Se trató de un escenario un tanto incómodo para Larreta. Cornejo es, acaso, el mayor aliado de Bullrich en el radicalismo. De hecho, el senador nacional de la UCR dijo el lunes que votará por la ex ministra de Seguridad. Nada nuevo, pero aún no lo había hecho público.

No obstante, Cornejo es un hombre de la política y conoce el arte de la diplomacia. Con ese semblante, ayer recibió a Larreta, lo acompañó en una recorrida y, además, dieron juntos una conferencia de prensa. Rody Suárez, en cambio, mantiene una postura neutral en la disputa presidencial. Quien sí apoya a Larreta es el sobrino del mandatario: el jefe comunal mendocino, Ulpiano Suárez.

Otro lugar clave para el proyecto presidencial larretista es Santa Fe. Los santafesinos eligen gobernador este domingo y, como anticipó Infobae, Rodríguez Larreta estará junto a Martín Lousteau en la provincia más allá del resultado. Respalda al legislador radical Maximiliano Pullaro, que compite en la interna de JxC contra la senadora nacional Carolina Losada, apoyada por Bullrich y Macri, y contra la socialista Mónica Fein.

El jefe de Gobierno tiene al frente del armado provincial a Álvaro González, diputado nacional y hombre de su íntima confianza. Además, quien también trabaja por la propuesta larretista en Santa Fe es Jorge Faurie, ex Canciller del macrismo, y precandidato a diputado nacional por esa provincia. Ambos acompañarán a Larreta el domingo en el Hotel Ariston, donde estará el bunker de Pullaro en Rosario.

Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales (AP Foto/Natacha Pisarenko)

La semana que viene, Larreta tiene previsto hacer una gira por el norte del país. Visitará distritos donde considera que tiene “buenos números”. Su alianza con Morales contribuyó en ese sentido. El gobernador jujeño conoce esa zona del país y, a su vez, encolumnó a buena parte del radicalismo de esos lugares detrás de la candidatura del jefe de Gobierno. “Gerardo le dio capilaridad a Horacio en lugares donde nosotros solos no teníamos anclaje”, reconoció un operador político del PRO.

Luego del cierre de listas, Morales designó al tucumano José Cano como su nuevo jefe de campaña. Lo hizo tras la salida de Guillermo “Willy” Hoerth. El gobernador de Jujuy refuerza la campaña larretista en el norte. Esta semana estuvo en Salta y está previsto que mañana esté en Chaco, en una cena junto a un grupo de intendentes radicales.

“La campaña formal empezó hace cinco días. Queda un mes para quemar naves en la pista. Va a ganar el que tenga el mejor auto y el mejor equipo”, se entusiasmó uno de los armadores políticos más íntimos de Rodríguez Larreta.

