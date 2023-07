Damián Selci, el candidato de La Cámpora en Hurlingham: “Representamos a Máximo Kirchner y Wado de Pedro”

Damián Selci junto a Máximo Kirchner y Eduardo "Wado" de Pedro, hace dos fines de semana

Damián Selci, camporista, fue el intendente interino de Hurlingham entre agosto de 2021 y octubre de 2022, cuando Juan Zabaleta volvió a la intendencia tras su paso por el Ministerio de Desarrollo Social y la relación con el kirchnerismo estalló por los aires hasta llegar a esta instancia de PASO, una de las más tensas del conurbano.

“Nosotros siempre estuvimos en el mismo lugar”, desafía en diálogo con Infobae el precandidato de Unión por la Patria, bien cocheado, y la principal apuesta de La Cámpora en uno de los distritos más chicos del Gran Buenos Aires. “Pueblo chico, interna grande”, es el chiste en las calles del municipio.

-Fue intendente un año y dos meses, ¿con qué se encontró?

-Con los problemas que yo conocía de los vecinos y encima del escritorio del intendente las respuestas para esos problemas. Un intendente tiene que ser un puente entre los problemas de los vecinos y las soluciones del Estado. Y el municipio es un lugar donde eso lo tenes a la vista.

-¿Y se encontró con una buena gestión?

-Mira, esta elección es una elección donde hay diferencias de trayectoria y de gestión. Hay un tema, el caso del hospital del PAMI...

-Que se iba a inaugurar el 25 de mayo en teoría, ¿qué pasó?

-En Hurlingham tenemos históricamente la clínica Sagrada Corazón, una clínica a la que le decían “camino al cielo”, y todos los adultos mayores tenían que atenderse sí o sí. Eso estuvo así toda la vida. Pero fue bajo la gestión actual del PAMI, el día que Martín Rodríguez (N. de la R.: es el dos del PAMI y principal referente en Hurlingham de La Cámpora) fue a avisar que PAMI rescindía el contrato, yo lo acompañé, ese día la clínica no tenía ni gas ni agua caliente, fue en el contexto de la pandemia.

-Usted todavía no era intendente...

-No, no, eso fue al inicio de la pandemia. Cuando asumimos el municipio, le dimos la segunda mitad de la respuesta al problema, que fue que los afiliados del PAMI no estén obligados a atenderse ahí. Y empezamos el proyecto para construir el hospital del PAMI. Es una diferencia de gestión, que es la prioridad que le damos a la salud. En tiempo récord estamos construyendo este hospital, fue una decisión que tomamos nosotros...

-También le podría decir que usted asume en Hurlingham y consigue el dinero porque el dos del PAMI es uno de los referentes aquí en el municipio.

-Para los vecinos de Hurlingham éramos el último jarrón del tarro, el único distrito del conurbano sin una clínica. Somos los más postergados en materia de salud. Tuvimos toda la vida una clínica que funcionaba terriblemente mal.

-¿Qué pasó con Juan Zabaleta? Cuando el intendente reasumió el gobierno, en octubre del año pasado, lo hace con un acuerdo con La Cámpora. ¿Qué pasó después para que estallara todo por los aires?

-Me parece que si nosotros estamos hoy presentando una alternativa es fundamentalmente porque los vecinos vieron en los 14 meses que estuvimos que había un montón de cosas que se podían hacer y no se estaban haciendo, y que podíamos tener una ciudad mucho mejor. A la gente lo que le interesa no son las discusiones entre uno y otro, sino escuchar propuestas propositivas. En definitiva, en una elección uno vota al que más confía, nosotros en Hurlingham estamos representando. La prueba de eso es el acto del sábado pasado, que fue nuestro lanzamiento, vino Máximo (Kirchner), vino “Wado” (Eduardo de Pedro).

Juan Zabaleta, el actual intendente que competirá en las PASO

-No le gustó nada a Zabaleta la presencia del jefe de La Cámpora.

-Pero los vecinos dieron una gran muestra de entusiasmo y participación, vinieron un sábado a la tarde de invierno a escuchar a representantes que dicen cosas que sienten que conectan, de ahí es donde uno puede salir por arriba del laberinto de la apatía, que es hoy la comidilla de los análisis políticos. La posibilidad de conexión está intacta.

-Cuando el votante vaya al cuarto oscuro el 13 de agosto, y tenga enfrenta su boleta y la de Zabaleta, usted dice que el vecino va a votar al representante en el que más confía y que en ese sentido se van a inclinar por usted, ¿es así el razonamiento?

-Yo creo que somos una alternativa muy confiable, nosotros tenemos 50 propuestas que preparamos basadas en el gobierno que hicimos y en las reuniones con vecinos.

-¿Usted dice que sus 14 meses de gobierno fueron mejores que los de Zabaleta?

-Yo se que son 14 meses que nos habilitan a hablar con la gente y a andar tranquilos con la gente haciendo propuestas sin tener que hacer un esfuerzo especial por considerarlo.

-En general, siempre hay excepciones, no es fácil que un intendente del PJ pierda un municipio del conurbano, y que una alternativa dentro de un oficialismo es una situación compleja, ¿por qué cree que puede ganar, la explicación es por la gestión o es por la política? ¿Usted está convencido que gana?

-Nosotros tenemos diferencias que son de gestión, una mirada estratégica de la Ciudad. Y después están las diferencias de trayectoria, yo pertenezco al espacio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

-¿Y el intendente no?

-Fue parte del gobierno de Alberto Fernández, forma parte de ese espacio, ese es su espacio, el nuestro es el de Cristina.

-Pero son todos parte del mismo gobierno.

-Pero te marco la diferencia de espacios, sin necesidad de calificaciones. El acompañamiento de los vecinos es también la base del acompañamiento que tuvimos también el otro día, en el lanzamiento. Acá se dan situaciones inusuales: tenemos un proyecto concreto para mostrarle a la gente. Nosotros siempre estuvimos en el mismo lugar, siempre dijimos lo mismo.

-¿Interpreto entonces que cree que su contrincante no estuvo siempre en el mismo lugar?

-Nosotros acá la credibilidad está construida en base a mostrar siempre todo el juego, a no guardarse nada.

-¿Y qué me quiere decir con eso?

-A que puedas ver en el otro lo que realmente piensa.

-Esto es lo que hay...

-Claro. Yo me hice conocido en el gobierno, no tenía conocimiento público, los vecinos nos conocieron haciendo. Eso funciona.

-Claro, pero la repregunta obvia es que usted me está queriendo decir que su rival en la interna no es creíble.

-Yo lo que te digo es que nosotros hacemos un trabajo muy fuerte por lograr en el vecino que mire hacia atrás y sienta que alguien lo está cuidando. Me preocupa mucho el descreimiento.

Cristina Kirchner

-¿Qué le produjo la no candidatura de “Wado” De Pedro y la elección de Sergio Massa como candidato?

-Creo que tenemos una formula muy competitiva y resalto la importancia que tuvo Juan Grabois en la lucha contra la persecución y la proscripción de Cristina, reconociendo ese rol. Y teniendo en cuenta que Sergio Massa, a quien vamos a acompañar, tiene el desafío de llevar a Unión por la Patria a la victoria.

-¿Usted es la mayor apuesta de La Cámpora en el conurbano? ¿Cuánto tiene para perder y cuánto para ganar, qué pesa más en la balanza?

-Lo más importante es que para los vecinos de Hurlingham es una opción, que haya un espacio político que venga con 50 propuestas para los próximos 4 años.

-Pero no es algo habitual en el conurbano esta interna, por eso le pregunto, ¿qué pasó?

-Acá en Hurlingham lo importante es que los vecinos tienen una alternativa. Yo quiero ser parte del salto adelante de Hurlingham. Acá tenemos la posibilidad de ofrecer una alternativa realista y coherente.

-¿El que gana conduce y el que pierde acompaña?

-Acá tienen que ganar los vecinos.

-No, está bien, pero así planteada es una interna con cierto nivel de tensión.

-Hay diferencias de gestión y de trayectoria política, se plantea una interna muy saludable.

-Usted dice que no hay que dramatizar.

-Hay que pensar en los vecinos.

-¿Pero no cree que el vecino quiere que vayan juntos, si en definitiva son del mismo espacio?

-Es que los vecinos quieren propuestas para vivir mejor ellos.

-Pero hubo unidad mayoritaria a nivel nacional, ¿por qué no se pudo acá? ¿Tan serias son las diferencias?

-Para ganarle a Cambiemos tenemos que tener propuestas concretas.

-¿Y por qué no juntos?

-Porque hay diferencias, no hay que dramatizar. Hay internas en uno de cada tres municipios.

-Pero como está planteada acá, no. ¿No cree que La Cámpora pone mucho en juego?

-En definitiva como dijo Cristina el otro día, cuando uno hace política pone cosas en juego. Para nosotros es lo habitual, no es algo novedoso.

-No me respondió si el que gana conduce y el que pierde acompaña.

-El que tiene que ganar es el vecino.

Sergio Massa

-La semana pasada, cuando entrevistamos a Zabaleta, el intendente planteó su rechazo a la presencia de Máximo Kirchner en su lanzamiento de campaña, bajo el razonamiento de que es el presidente del PJ bonaerense y de que no debería tomar partido por un candidato. ¿Cuál es su opinión?

-Hay que preocuparse por los problemas de los vecinos.

-¿Cuál es su opinión del gobierno de Alberto Fernández?

-La misma que tiene el kirchnerismo. Consideramos que más allá de los problemas que tuvo el gobierno, nada hubiese sido peor que cuatro años de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto.

-¿Y qué opinión tiene del gobierno de Zabaleta?

-A mi me parece que lo importante es proponerles a los vecinos propuestas concretas...

-No quiere rivalizar, ¿es una estrategia?

-Las diferencias te las enumeré.

-¿Pero cuan profundas son las diferencias?

-Ya me lo preguntaste cuatro veces. Son diferencias que justifican que se puedan hacer las cosas mejor.

-¿Qué lo atrajo de La Cámpora?

-Lo que me atrajo fueron Néstor y Cristina.

-¿A partir del 14 de agosto, pase lo que pase, va a hacer campaña con Zabaleta?

-Nosotros tenemos que lograr que Unión por la Patria le gane a la derecha, que el candidato a presidente sea peronista. Es lo único que importa acá, en última instancia, quién va a negociar con el Fondo Monetario el 10 de diciembre. Siento la responsabilidad de llevar al peronismo a la victoria en Hurlingham.

