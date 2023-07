Massa irá con Wado de Pedro a Catamarca y trasladará la campaña al interior para retener el voto peronista

Sergio Massa y "Wado" de Pedro tendrán su primera actividad conjunta en el norte del país

A las 14:30 del viernes Sergio Massa llegará a Catamarca para llevar adelante una agenda que mezcla política con gestión y anuncios con campaña. La mixtura de su nuevo doble rol como ministro y candidato a presidente de Unión por la Patria. Allí lo recibirá Raúl Jalil, uno de los gobernadores más cercanos a “Wado” de Pedro, que apoyó su precandidatura antes de la consagración de la lista de unidad.

Justamente será el ministro del Interior uno de los integrantes de la comitiva que vuele a la provincia norteña. De Pedro tendrá un rol clave en el desembarco del candidato a presidente peronista en las provincias, ya que es el principal nexo con los gobernadores y el que diseña gran parte de su agenda.

Además, viajarán el Secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren; la Secretaria de Energía, Flavia Royón; el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo; y el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Una comitiva que incluye a los principales funcionarios del Palacio de Hacienda y a un ministro de cada sector de la coalición: el albertismo y el kirchnerismo.

Fernández, que está enfrentado con La Cámpora y distanciado de Cristina Kirchner, es uno de los funcionarios más cercanos al Presidente. Será la primera intervención de un ministro de confianza del Jefe de Estado en la campaña de Massa. Pero, además, será la primera actividad que De Pedro comparta con el candidato presidencial, luego de que la historia cambiara en 24 horas antes del cierre de listas.

Aníbal Fernández formará parte de la comitiva que viaje con Massa a Catamarca (Fotos: Luciano Ingaramo/ Comunicación Senado)

Visitarán la fábrica algodonera del Valle y habrá una reunión con empresarios y gremios. Luego irán a un centro de genética donde habrá anuncios para productores agropecuarios y un refuerzo económico por las heladas tempranas que afectaron los cultivos. Después irán al predio ferial Catamarca, donde se realizará la tradicional fiesta del Poncho.

Será la segunda visita de Massa, en su rol de candidato, a una provincia del interior. El 4 de julio ya estuvo en Iguazú, Misiones, donde se realizó la Cumbre del Mercosur. Allí tuvo reuniones informales con los presidentes Luis Inácio Lula da Silva (Brasil), Luis Lacalle Pou (Uruguay) y Santiago Peña (mandatario electo de Paraguay), y se llevó invitaciones para viajar a Brasilia, Montevideo y Asunción, y analizar la agenda regional.

En esta oportunidad la situación será diferente porque, después de ejecutar los anuncios, Massa se vestirá de candidato en una fiesta regional y en una provincia donde el peronismo pisa muy fuerte. Estará acompañado por el gobernador Jalil que, junto al mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, fueron los que, en el nombre de la Liga de Gobernadores, ejecutaron la mayor presión para que el peronismo tenga una lista de unidad en estas elecciones.

Massa se apoyará en la Liga de Gobernadores del norte Grande, donde el peronismo está bien parado en términos electorales. De esa región los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Juan Manzur (Tucumán), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja) serán un colchón de contención para el candidato oficialista.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, recibirá al ministro de Economía

Ellos saben que el denominado “aparato peronista” será clave en estas elecciones por el nivel de paridad que aparecen en las encuestas. Para que esa maquinaria funcione es fundamental el trabajo territorial. La semana pasada, en la reunión que tuvo lugar en el CFI, Massa le pidió a todos esos gobernadores que en la campaña haya un fuerte compromiso para pedir el voto. Puerta a puerta, voto a voto.

Hacer una buena elección en el norte grande es clave para equilibrar la balanza de los votos que el peronismo suele perder en el centro del país - en la franja donde están San Juan, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Mendoza - donde en las últimas elecciones ha ganado la oposición por márgenes muy amplios. El caudal del voto norteño, sobre todo si se logra un margen de distancia con la propuesta opositora, es de gran importancia.

Hasta el 19 de julio Massa y todo el gobierno nacional tendrán tiempo de hacer anuncios de gestión en un contexto político electoral. Después estarán obligados a pasar un formato de actividad plenamente política. Actos, disertaciones, asambleas, reuniones. A partir del martes que viene empezará la última etapa de campaña previa a las PASO. Política electoral pura y dura.

Este jueves el ministro de Economía compartirá un acto, en el que se inaugurarán 5 obras, con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en San Martín. Allí también estará el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. El peronismo unido compartiendo anuncios importantes. De eso se trata este tiempo.

La idea es que de aquí al 13 de agosto, Massa y el mandatario bonaerense protagonicen encuentros con empresarios y productores en distintos municipios. Habrá sintonía fina en la agenda de ambos, que está coordinada por De Pedro, y que se llevará a cabo en el territorio donde está la mayor concentración de electores del país .

Sergio Massa participará de la Fiesta del Poncho y arrancará el fin de semana de campaña

En el massismo creen que las elecciones provinciales y la nacional irán por dos carriles diferentes. Es decir, que el candidato presidencial de Unión por la Patria podrá marcar la diferencia y esquivar la ola opositora que, según marcan varios trabajos de consultoría, pasará por algunas provincias. “Si todo fuera tan lineal, Milei ya no existiría”, indicaron en el entorno del ministro, marcando que a los candidatos del libertario les fue muy mal en las elecciones provinciales, pero él aún sigue siendo competitivo en el escenario nacional.

