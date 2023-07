PASO 2023: cuáles son las agrupaciones con más competencia interna para cargos nacionales en todo el país

Horacio Rodríguez Larreta vs. Patricia Bullrich. La interna de Juntos por el Cambio, la alianza política que encabeza las encuestas de las próximas elecciones, no será sólo una competencia para definir quién encabezará la fórmula presidencial opositora. El enfrentamiento entre las dos líneas internas del PRO y sus aliados se expandió a otras decenas de batallas que se darán para definir las listas de candidatos a diputados, senadores y parlamentarios del Mercosur prácticamente en todas las provincias del país.

Salvo por las excepciones de Santiago del Estero y Chaco, los únicos distritos donde habrá lista de unidad, Juntos por el Cambio tendrá internas en 21 provincias, según el análisis realizado por Infobae sobre los datos de la justicia electoral. Como ninguna otra agrupación política, las PASO del próximo 13 de agosto definirán no sólo su candidato a presidente, sino también el nuevo ordenamiento del PRO de cara al futuro, por primera vez sin Mauricio Macri como candidato.

Juntos por el Cambio será el espacio con mayor cantidad de disputas internas en las próximas PASO, seguido por la izquierda. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (FIT-Unidad) competirá en 12 provincias, una manera de resolver los conflictos entre los partidos que forman esta alianza que se mantiene a través de los años. En cambio, el kirchnerismo tendrá pocos conflictos que resolver en las urnas tras el acuerdo que ungió a Sergio Massa como candidato presidencial: habrá competencia interna en apenas seis provincias. La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei que enfrenta acusaciones por “vender” los lugares en sus listas, no tendrá internas en ninguna provincia.

Los escenarios en Juntos por el Cambio y Unión por la Patria serán distintos en estas PASO. La diferencia se percibe también en la cantidad de listas presentadas a lo largo de todo el país. Mientras que el sello opositor estará representado por 57 boletas en las elecciones de agosto, el kirchnerismo llevará 34 listas. El acuerdo declinó cientos de candidaturas en especial en la provincia de Buenos Aires, donde Cristina Kirchner negoció con Massa las listas de candidatos a diputados y senadores como parte de un paquete de nombres más amplios que incluyó también la postulación del ministro de Economía como candidato a presidente.

Las internas que se llevarán la mayor atención ocurrirán en la provincia de Buenos Aires y en la Capital, donde se jugarán buena parte de los votos del próximo candidato a presidente opositor. El ex senador Miguel Ángel Pichetto encabezará la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires del espacio liderado por Rodríguez Larreta. Estará secundado por la diputada Silvia Lospenatto y esa boleta también incluirá a dirigentes de la Coalición Cívica. Del otro lado, Cristian Ritondo será el primer precandidato a diputado en territorio bonaerense por la lista que se referencia con Patricia Bullrich, que también incluye al ex diputado Nicolás Massot y dirigentes del radicalismo como la diputada Karina Banfi. También habrá interna bonaerense para elegir los senadores nacionales por el distrito. José Luis Espert encabezará la lista de Rodríguez Larreta, acompañado por Cynthia Hotton. Enfrente estará el diputado bonaerense Maximiliano Abad junto a la ex funcionaria macrista María Eugenia Talerico.

Pichetto, precandidato a diputado, junto a Rodríguez Larreta.

La Ciudad de Buenos Aires también tendrá una disputa opositora clave el próximo 13 de agosto. La sucesión por el cargo que ostenta Rodríguez Larreta, que enfrentará a Jorge Macri con Martín Lousteau, tendrá sus equivalencias también en los representantes porteños que entrarán al Congreso. El diputado Maximiliano Ferraro, cercano a Elisa Carrió, será el primer precandidato por el espacio del jefe de gobierno porteño. Enfrente estará la boleta encabezada por Maximiliano Guerra, el bailarín que dio el salto a la política apoyado por Patricia Bullrich.

La unidad kirchnerista

La contracara será Unión por la Patria. Aunque no haya competencia interna, Massa comienza a jugarse en estas PASO el liderazgo dentro del peronismo, siempre cuestionado por Cristina Kirchner. Tras el acuerdo de último momento por conformar una lista de unidad, Unión por la Patria tendrá disputas internas sólo en San Juan, Jujuy, Salta, Chubut, Chaco y Santa Cruz. Apenas seis provincias tendrán una competencia entre candidatos kirchneristas en todo el país.

Una de las internas más atractivas del kirchnerismo se desarrollará en San Juan, una provincia que se divide entre los liderazgos del gobernador Sergio Uñac y del diputado José Luis Gioja. Tras la derrota con Juntos por el Cambio en las elecciones a gobernador de junio, Uñac intentará recuperar terreno como primer precandidato a senador. Enfrente estará Juan Carlos Gioja, hermano del histórico referente peronista, que sueña con dejar fuera de todo a su rival sanjuanino.

La izquierda sí que aprovechará las PASO. El FIT-Unidad, una fuerza que nuclea a cinco partidos políticos, suele resolver sus diferencias internas en las elecciones primarias, como ya ocurrió en años anteriores. De un lado estará el Partido de los Trabajadores Sociales (PTS), con sus aliados, que apoyan la precandidatura presidencial de Myriam Bregman. Enfrente, el Partido Obrero (PO) impulsa a Gabriel Solano como precandidato.

La disputa más fuerte de este espacio estará en la provincia de Buenos Aires porque, de acuerdo a los sondeos pre-electorales, el FIT-Unidad podría ingresar incluso más de un diputado nacional por ese distrito. La pelea nacional se replicará, entonces, sobre territorio bonaerense: Christian Castillo, dirigente del PTS, será primer precandidato de una lista que enfrentará a Néstor Pitrola (PO). También habrá internas en la Ciudad de Buenos Aires, donde Patricio del Corro (PTS) será el primer precandidato a diputado y, del otro lado, estará Jessica Gentile, que se referencia con la precandidatura presidencial de Solano.

En el otro extremo está La Libertad Avanza, el espacio de Javier Milei, que no tendrá internas en ningún distrito del país. Las dificultades para confeccionar las listas con candidatos en distintas provincias se reflejaron en los números: el espacio presentó 15 listas en todo el país, casi un tercio de las que fueron inscritas por Juntos por el Cambio.

Milei fue blanco de acusaciones en los últimos días ya que distintos referentes o dirigentes políticos denunciaron que desde el entorno más cercano del candidato “tarifaban” las candidaturas, es decir, pedían entre USD 10.000 y USD 60.000 dólares para representar a La Libertad Avanza en las boletas en el cuarto oscuro. Milei salió al cruce y, en un video de TikTok, afirmó que en su espacio “cada uno se autofinancia la campaña”, con su “propio dinero y esfuerzo”. La justicia penal ya investiga si existió algún tipo de delito en esas negociaciones.

¿Cómo se procesó la información?

La Unidad de Datos de Infobae accedió al repositorio de las precandidaturas que publicó la Cámara Nacional Electoral, que permite la opción de descarga.

Los datos fueron extraídos y procesados para agruparlos por agrupación política y por distrito para determinar en cada caso el número de listas totales que dirimirán internas.

Si desea visualizar y/o descargar la hoja de cálculo con sus respectivas pestañas siga este enlace.

