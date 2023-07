Macri le contestó a CFK con críticas a la política energética del kirchnerismo y afirmó: “No se meta con mi madre”

El ex presidente Mauricio Macri volvió a responderle a la vicepresidenta Cristina Kirchner (Mario Sar)

El cruce entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner entregó varios capítulos un día después de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, e incluyó una combinación de datos y chicanas entre ambos por los detalles de la ejecución del proyecto que transportará gas desde el yacimiento de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén.

Las primeras críticas habían aparecido durante el acto de puesta en funcionamiento de la obra, en la localidad de Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, adonde asistieron Cristina Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández, mostrando una postal de unidad del oficialismo en la previa de las elecciones primarias.

Allí, los referentes del oficialismo destacaron la actuación del gobierno, que concretó la obra en 8 meses y apuntaron contra sus antecesores en la presidencia de Macri, por abandonar el proyecto.

Minutos después de finalizada la presentación, Macri eligió su cuenta de Twitter para expresarse y cuestionar los argumentos de los máximos funcionarios del gobierno nacional, asegurando que la obra había quedado lista licitarse en 2019, cuando tuvo que abandonar la Casa Rosada.

Cristina Kirchner retomó esa polémica un día después, este martes 10 de julio, publicando en sus redes sociales, datos del avance de la obra en los períodos en los que ella formó parte del gobierno nacional, en contraste con la gestión que le tocó encabezar a Macri. Allí incluyó una ironía: “Ahora se entiende por qué su mamá lo castigaba por mentir”, dijo, aludiendo - sin nombrar a los protagonistas - a una entrevista en la que la mamá de Macri, Alicia Blanco Villegas, afirmaba que había “llegado a pegarle por mentir” a su hijo, contando una anécdota de crianza.

El ida y vuelta no se agotó allí. Poca más de dos horas después de la chicana que le dedicó Cristina Kirchner, el fundador del PRO decidió escribir una nueva respuesta. “La vicepresidenta me acusa de no haber construido gasoductos. ¿Para qué iba a hacerlo, si nos había dejado sin gas para transportar? Su gobierno y el de su marido fueron desastrosos en energía, los peores de la historia: cayó la producción casi todos los años, multiplicaron las importaciones y los subsidios”, señaló.

Para afirmar sus argumentos, Macri adjuntó en su publicación un gráfico de barras en el que señala la caída en la producción de gas en el último tramo de la presidencia de Cristina Kirchner. Lo indicó para sostener que la obra del gasoducto no era un objetivo inmediato durante su administración dada la merma de producción.

“En Vaca Muerta prácticamente no habían hecho nada. Cuando llegamos recuperamos la producción de gas, multiplicamos por cinco la actividad de Vaca Muerta y recién ahí, gracias a ese éxito, sí se volvió necesario un gasoducto nuevo. Lo dejamos listo para arrancar la obra. Había que apretar un botón”, sostuvo.

Finalmente, el ex presidente y cofundador de Cambiemos apuntó contra la gestión del Frente de Todos, bajo la conducción de la fórmula conformada por Alberto Fernández y la propia Cristina Kirchner, reprochándoles que “se comieron dos inviernos de precios altos y recién ahora lo inauguran, después de hacerle perder al país 6.000 millones de dólares por su ineficacia y sus negocios”.

En el cierre de su posteo, Macri le devolvió la ironía a Cristina Kirchner aunque en un tono más serio: “Y no se meta con mi madre, vicepresidenta, que fue una buena madre”.

Cristina Kirchner, durante su participación en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner

El cruce por la realización del gasoducto Néstor Kirchner encontró al actual oficialismo celebrando una obra que, aseguran, permitirá generar exportaciones de energía en un marco de escases de divisas, en el que el país debe afrontar deuda internacional. Por esa situación, la actual gestión culpa al paso por el Poder Ejecutivo de Mauricio Macri.

“Entre 2003 y 2015 se instalaron 3.211KM de gasoductos troncales y 290.690 HP en plantas compresoras que permitieron ampliar la capacidad de transporte de producción de gas nacional en 26 millones de m3/día”, había remarcado Cristina Kirchner, para empezar a marcar un contraste entre su gestión, la del extinto presidente Néstor Kirchner, y la administración de Macri.

“Entre 2016 y 2019 se instalaron 53KM de gasoductos troncales y 3.100 HP en plantas y turbocompresoras, cifras que -como los propios valores indican- no tuvieron impacto alguno en el sistema de transporte”, agregó para sellar la comparación, que minutos después motivarían una nueva respuesta de Macri

