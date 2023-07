Cumbre del Mercosur: Alberto Fernández defendió su concepto geopolítico y cuestionó la estrategia proteccionista de la Unión Europea

La llegada de Alberto Fernández a Iguazú

(Enviado especial a la ciudad de Iguazú) Alberto Fernández abrió las deliberaciones de la Cumbre del Mercosur con una advertencia a Uruguay -que pretende flexibilizar sus reglas de intercambio comercial- y condenó la política proteccionista de la Unión Europea (UE), que traba las negociaciones destinadas a remozar el tratado bilateral entre los dos bloques que se suscribió durante la administración de Mauricio Macri.

“Es en este contexto, signado por las tensiones geopolíticas, el recrudecimiento de las inequidades distributivas y el impacto del cambio climático, que debemos valorar el Mercosur como nuestro espacio común, como la plataforma para pensar los problemas, acercar las soluciones, aprovechar nuevas oportunidades y mejorar la vida de nuestra gente”, señaló Alberto Fernández en obvia referencia a la conocida posición política de Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay.

Y agregó Alberto Fernández para fortalecer su mirada a favor de mantener la actual arquitectura geopolítica del Mercosur: Una visión que no advierta la dimensión de lo que aquí digo, podría inducir a algunos a pensar que de ese modo no alcanzaremos los estándares de libre comercio que algunos socios pretenden. Nosotros buscamos acceder al libre comercio que el mundo central pregona apostando al desarrollo industrial. No estoy parado en el lugar aislacionista en el que algunos me quieren ver parado. Quiero agregar valor a lo que producimos porque así podemos ser protagonistas del futuro. De lo contrario seguiremos perfeccionando la tremenda desigualdad que hoy posterga a nuestros pueblos.

Durante su discurso pronunciado en el Ballroom del hotel Meliá, Alberto Fernández avanzó contra la estrategia proteccionista de la Unión Europea que empantana las negociaciones con el Mercosur. Se trata de un escenario complejo: hay socios de la UE que apoyan una política de apertura con el bloque regional -Italia, España y Portugal, por ejemplo-, y otros -Francia y Países Bajos- que resisten abrir sus mercados para las importaciones en alimentos e insumos que llegarían desde el cono sur.

“La presentación de nuevas demandas en materia ambiental por parte de la Unión Europea, luego de prácticamente cuatro años durante los cuales el proceso negociador estuvo virtualmente detenido por diferencias políticas internas en Europa, nos presenta una visión parcial del desarrollo sostenible. Una visión excesivamente centrada en lo ambiental, con nulo registro de las tres dimensiones de la sostenibilidad (ambiental, económica y social) y de la interacción de ellas entre sí”, explicitó el jefe de Estado.

Y en esta línea de análisis del tablero europeo, Alberto Fernández añadió: “Aspiramos a que las negociaciones en marcha arrojen resultados equilibrados para todas las partes. Hasta aquí, las dificultades para avanzar no han sido producto de la falta de consenso o vocación de trabajo por parte de los países miembros del Mercosur. Por el contrario, las contramarchas son el producto de actitudes proteccionistas de las contrapartes particularmente notorias en el caso del sector de los alimentos, rubro fundamental en la oferta exportadora de nuestro bloque”.

Lula da Silva dialoga con Sergio Massa y Santiago Cafiero antes del comienzo de la Cumbre del Mercosur en Iguazú

Alberto Fernandez aterrizó en la ciudad de Iguazú, tras noventa minutos de vuelo sin turbulencias. Llegó al aeropuerto local flanqueado por cuatro aviones de la Fuerza Aérea - dos a cada lado de lado del Tango 04-, fue recibido por la Guardia de Honor y el gobernador Oscar Herrera Aguad. Luego subió a un auto oficial rumbo al hotel Meliá, sede de las deliberaciones del foro regional.

Mientras el jefe de Estado arribaba al hotel cinco estrellas ubicado frente a las Cataratas de Iguazú, Sergio Massa y Santiago Cafiero estaban compartiendo un momento de distensión antes del debate multilateral que se hará a puertas cerradas.

En una balconada al aire libre, cuando el calor ya rondaba los veinte grados, Massa y Cafiero pasaron largos minutos de chit chat con el presidente electo del Paraguay, Santiago Peña, el líder uruguayo Luis Lacalle Pou, César Amorín, consejero de Lula da Silva, Marco Lavagna -secretario de Asuntos Económicos e Internacionales del Palacio de Hacienda- y Gustavo Pandiani, subsecretario de Asuntos de América Latina.

Será la última vez que Alberto Fernández participe como presidente de una cumbre del Mercosur y en Iguazú comienza su despedida oficial de los foros internacionales. En septiembre hilará viajes importantes al G20 de la India, la Ruta de la Seda en China y la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, mientras que es muy probable que se quede durante octubre en Buenos Aires para participar de la campaña presidencial de Massa.