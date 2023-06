Elecciones en Córdoba: mientras sigue escrutinio definitivo, Llaryora volvió a decir que ganó y Juez pidió no apurarse

A la espera que se conozca el escrutinio definitivo de las elecciones de Córdoba del último domingo, Martín Llaryora insiste con que ya es el próximo gobernador y el candidato de Juntos por el Cambio, Luis Juez, reclamó mesura y volvió a apuntar contra el oficialismo por las fallas en el sistema de carga de datos.

El Tribunal Electoral de Córdoba inició el miércoles por la mañana el escrutinio definitivo de los comicios que definirán al sucesor de Juan Schiaretti. Fue Juez quien pidió la apertura de urnas y denunció irregularidades en el proceso de conteo de votos, tales fallas y demoras, para luego reconocer que no tenía “esperanza” de “poder revertir” la elección que lo da perdedor por casi 3 puntos de diferencia.

Sin embargo, horas después, el postulante opositor se desdijo y pidió tranquilidad a la espera del escrutinio definitivo: “Estamos contando los votos en la Justicia porque lo del domingo fue un bochorno, no se desesperen, no se apuren”. “Si las cosas se hubiesen hecho bien el domingo, con un gobierno que lleva un cuarto de siglo y no puede organizar una elección, no estaría hablando de este tema; no soy un mentiroso”, agregó en declaraciones.

“Para el peronismo, la transparencia es mala palabra, no pueden organizar estos muchachos un proceso electoral sin que termine sospechado de corrupción”, continuó atacando al oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba. “Cuando la Justicia diga claramente cuál es el resultado electoral vamos a actuar en consecuencia como hombres de la democracia y de las instituciones que somos”, anunció Juez duranta una entrevista en el programa “A dos Voces” al aire de TN.

Luis Juez estuvo acompañado por Patricia Bullrich mientras aguardaba los resultados del escrutinio provisorio

Tras las declaraciones de Juez, Martín Llaryora se presentó en los estudios del mismo canal para volver a darse ganador: “La tendencia es irreversible”. Y salió a responderle a su principal contrincante: “En Córdoba no organiza la elección ni un partido ni el gobierno, la organiza la Justicia”.

Si bien reconoció que “lo que pasó el domingo fue tremendo para todos los cordobeses”, Llaryora siente que él es “el más perjudicado”: “Fui yo, que gané la elección”. “Parece que el mas perjudicado fue el que perdió”, protestó y, a la espera del resultado definitivo, adelantó que el oficialismo está “sacando mas diferencia”.

“Ya se va a conocer el resultado. Cuando suceda, espero que haya una disculpa por todas las ofensas y barbaridades que dijo, pero no a mí, al pueblo de Córdoba”, le recamó a Juez.

“Juez es de una vieja generación a la que la gente le retiró los votos. Se confirmará en pocos días. Una generación que no sabe construir acuerdos, que lo hacen con el odio, la disputa, la discusión”, continuó criticando Llaryora, quien planteó: “Lo que construimos en Córdoba puede ser una alternativa para la Argentina”. “Hemos construido un partido cordobés, traemos los valores, el respeto a las instituciones, el trabajo, la ayuda y el apoyo al campo y la producción”, agregó.

Martín Llaryora se considera ganador de las elecciones en Córdoba

“No hay una visión federal de la Argentina. Falla la falta de acuerdos nacionales. Nosotros no generamos puntos de rating porque no insultamos, hablamos poco y hacemos mucho, gestionamos y siempre tratamos de acordar. Para nosotros gobernar es generar trabajo”, expresó el dirigente oficialismo que manifestó su deseo para que “el próximo presidente sea Juan Schiaretti”.

Más allá de las consideraciones que puedan llegar a hacer los candidatos a gobernador sobre las elecciones del domingo, el escrutinio definitivo, que inició en el Salón de los Pasos Perdidos del Edificio de Tribunales II, continuará realizándose de lunes a sábado, hasta las 18, y se habilitarán diez mesas de validación y una de incidencia con el Tribunal Electoral Provincial para poder poner fin a las dudas en torno a los comicios.

