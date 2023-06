Juan Schiaretti lanzó su candidatura a Presidente luego de la victoria en Córdoba

Juan Schiaretti, precandidato a presidente por “Hacemos por Nuestro País”

En el comienzo de la campaña electoral de cara a las PASO, el candidato a presidente Juan Schiaretti se dirigió a la sociedad argentina con un enfático mensaje: “No vengo a proponerles una interna más, vengo a proponerles un gobierno”.

Lo hizo con una carta publicada a través de sus redes sociales, la cual definió como un “llamamiento nacional y federal” y en que la que se diferenció -sin hacer mención explícita- de los principales dirigentes de los otros partidos, quienes también competirán por un lugar en las elecciones de octubre.

El documento difundido por el cordobés, que viene de festejar la victoria de su candidato Martín Llaryora como gobernador de su provincia, menciona “una larga crisis que ya acumula 12 años de destrucción”, remarca que la salida no son los extremismos y asegura estar convencido de poder trabajar para revertir el contexto actual del país.

“Ante semejante escenario de descomposición, tenemos la obligación moral y política de actuar. Las horas más oscuras de una Nación son las que más liderazgo y compromiso demandan de su dirigencia política. Soy de los que creen que las crisis no son una excusa, son una interpelación”, se lee al comienzo del texto.

En este sentido, añadió: “Por ello, quiero convocarlos a una causa patriótica y federal. O nos levantamos y construimos una Argentina a la altura de nuestra historia y nuestras aspiraciones, o la Argentina de nuestros hijos y nietos será una pesadilla de la que ya no podremos despertar. En este marco, he decidido ser candidato a Presidente de la Nación”.

La carta despeja por ahora especulaciones sobre un posible entendimiento con Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno porteño había intentado sumar a Schiaretti a la interna de Juntos por el Cambio, pero la fuerte resistencia de los halcones liderados por Patricia Bullrich y Mauricio Macri lo impidió.

Se creía que podría haber un entendimiento luego de los comicios en Córdoba, algo que el texto presentado hoy viene a sepultar. La nueva ventana para acordar será después de las PASO, pero para llegar a ese momento.

Boletas electorales - Schiaretti y Randazo

En otro pasaje de la carta, el candidato de “Hacemos por Nuestro País” que comparte la fórmula presidencial con el diputado Florencio Randazzo, hizo un repaso por su gestión como gobernador de Córdoba y remarcó -con comparaciones- los motivos por los que sus propuestas son la mejor opción para el futuro de Argentina.

“Sostengo que la salida no es ni puede ser profundizar esta lógica del antagonismo. La impotencia y la autodestrucción. La salida no son los extremismos. Los extremismos solo pueden conducirnos a más crisis y más destrucción de capital económico, social y humano del país. Ninguna Nación sale de un pozo cavando”, señaló.

Y añadió: “No quiero ser el Presidente de una nueva facción o de una nueva frustración. No vengo a proponerles una interna más. Vengo a proponerles un gobierno. No vengo a proponerles una nueva discordia sobre nuestra historia. Vengo a proponerles un futuro. Quiero ser enfático. No puedo solo”.

Schiaretti este domingo en las elecciones en Córdoba

Hacia el final del texto, Schiaretti insistió en su convencimiento de que es “tiempo de dejar de hablar y hacer” y llamó al electorado a confiar en él de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

“Mi carta es un llamamiento nacional y federal. Estoy convencido que somos la inmensa mayoría los que queremos una Argentina normal. Estoy convencido que podemos unirnos a partir de un nuevo espíritu que funde una época basada en los valores del mérito, la paz, la austeridad, el trabajo, la producción y el federalismo. Estoy convencido de que es tiempo de dejar de hablar y hacer. Tenemos una gran oportunidad. Ser capaces de construir, en paz y en unidad, el país que nos merecemos”, cerró.

