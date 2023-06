Agustín Rossi reveló detalles del cierre de listas: el ofrecimiento de Scioli, la charla con Alberto Fernández y el rol de Máximo Kirchner

Agustín Rossi, Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación

Este martes, el jefe de Gabinete y flamante precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, reveló detalles de las frenéticas negociaciones para el cierre de listas del frente oficialista, que incluyó un llamado del presidente Alberto Fernández, un ofrecimiento previo de Daniel Scioli y contactos con Máximo Kirchner por lugares en la lista para compañeros de su espacio político.

“El viernes a la tarde (un día antes del cierre de las listas de candidatos), el presidente (Alberto Fernández) me llamó para preguntarme si estaba dispuesto a participar en una fórmula de unidad con Sergio Massa. Yo no participé del proceso de las negociaciones previas”, señaló el funcionario nacional.

Sin embargo, en la previa al ofrecimiento del Jefe de Estado, Rossi admitió que tenía una propuesta de Daniel Scioli para acompañarlo en su candidatura. “Yo tenía un ofrecimiento previo para compartir la fórmula con Daniel Scioli, me tomé todo el fin de semana largo para charlar con los compañeros que me acompañaban en mi precandidatura a lo largo y ancho de todo el país, y después vine a Buenos Aires ya con una decisión tomada”, aseguró en comunicación con Radio 10.

Rossi reveló que el presidente Alberto Fernández lo llamó para ofrecerle un lugar en la lista de unidad de Unión por la Patria

“Le dije a Daniel (Scioli) que no iba a acompañarlo, que le agradecía enormemente el ofrecimiento, pero que no la veía, en términos político”, contó Rossi, quien además entendió que tenía que darle explicaciones a Alberto Fernández sobre las decisiones que había tomado: “Le dije al Presidente lo que tenía planificado. Yo ya sabía que no tenía espacio para continuar con mi precandidatura, uno se va dando cuenta de eso, pero me parecía que no tenía que tomar ninguna otra decisión, ni compartir otra precandidatura”.

Sin embargo, en ese diálogo con el Presidente, Rossi le aclaró que se bajaba como candidato al sillón de Rivadavia pero que trabajaría por la gente de su espació que lo habían acompañado hasta ese momento. “Le avisé al Presidente que no iba a ser candidato y que lo acompañaría como Jefe de Gabinete hasta el final del mandato. Y además, que iba a tratar de hacer todo lo posible para los compañeros de mi espacio político, que es la Corriente Nacional de la Militancia, para que tuviesen lugares en las listas legislativas. Ahí empecé a hablar con Máximo Kirchner para lograr ese objetivo”.

“En ese camino estaba plantado, en el que no me imaginaba la lista de unidad en ese momento, ni tampoco un rol dentro de esa lista”, se sinceró.

El Jefe de Gabinete contó que Daniel Scioli le propuso formar parte de la una fórmula presidencial juntos

Sobre los “heridos” que dejó la lista de unidad

Agustín Rossi también respondió a la consulta sobre los precandidatos a la presidencia que quedaron en el camino con la confirmación de la lista única de Unión por la Patria, más precisamente Daniel Scioli y Eduardo “Wado” De Pedro. “Se supera, todo el mundo que ha puesto toda la energía atrás de una precandidatura, lo siente que cuando no se concreta. Pero tanto Daniel (Scioli) como Wado (De Pedro) son dos dirigentes de valía que tiene nuestro espacio político y que claramente entienden las circunstancias en las que se van produciendo cada una de las decisiones”, manifestó.

Además, sostuvo: “En esto se va generando una cantidad de movimiento y de hechos, que son los que terminan pergeñando la arquitectura definitiva del Frente de Todos (hoy Unión por la Patria). Y además no dudo de la generosidad de Daniel y de la generosidad de Wado”.

Rossi entiende que Wado De Pedro tiene mucho futuro político dentro de la fuerza oficialista (Franco Fafasuli)

Sobre el Ministro del Interior, hizo hincapié en el futuro que todavía tiene dentro de la política. “Ayer estuve en el acto, también estuvo Wado, y fue muy reconocido por Cristina (Kirchner) y por los militantes que estaban ahí. Además, él tiene una edad de mucho futuro político para llevar adelante y construir una referencia política importante”, dijo.

Mientras que destacó la experiencia de Scioli para poder reposicionarse tras bajar su postulación. “Daniel (Scioli) es un dirigente que siempre hace años que está en el tablero de nuestro espacio político. Yo charlé mucho con él en este tiempo, tenía muchas ganas y convicción, pero también tiene muchos años de experiencia en esto”, finalizó.

