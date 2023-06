Malena Galmarini será candidata a intendenta de Tigre

Malena Galmarini (Cristian Gastón Taylor)

Luego de que este viernes Unión por la Patria anunciara a Sergio Massa como su flamante candidato presidencial, en una fórmula de unidad que comparte con el candidato a vice Agustín Rossi, la familia del vigente ministro de Economía de la Nación sumó un nuevo voto de confianza del oficialismo debido a que Malena Galmarini será candidata a intendenta del partido bonaerense de Tigre.

De esta manera Galmarini, de 48 años y madre de Milagros, la hija que tuvo con Sergio Massa, competirá en las PASO contra Julio Zamora, el actual jefe comunal.

La presidenta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa pública argentina dedicada a la prestación de servicio de agua corriente y cloacas, anunció en noviembre pasado su intención de llegar a la intendencia de Tigre, el municipio donde vive y que tuvo a su marido al mando -con interrupciones- entre 2007 y 2013. “Ya lo dije públicamente, voy a ser candidata a intendenta de Tigre”, afirmó en ese entonces durante una entrevista para Radio Perfil.

Fiel usuaria de las redes sociales, la dirigente utiliza esos canales para hacer hincapié en las políticas medioambientales y compartir imágenes de sus encuentros con vecinos, pequeños comerciantes, murgueros y bomberos del distrito que aspira a gobernar. Sin ir más lejos, la semana pasada, con motivo de la habilitación de la obra “Cierre de Malla Rincón de Milberg M II”, hizo una importante promesa de campaña de cara al año entrante.

“Con la cantidad de obras planificadas, licitadas y en ejecución podemos decir que en el 2024 Tigre va a tener el 100% de las redes de agua y cloaca”, afirmó Galmarini.

En la misma línea, el último jueves presentó su plataforma de propuestas de salud y destacó: “El tiempo de nuestra vecinas y vecinos vale. No puede ser que en el municipio tengan que esperar como mínimo 40 días para que los atiendan. Tigre quiere más y mejor salud y yo voy a poner el corazón para virar esta realidad”.

Y si bien últimamente ya se viene expresando en clave electoral, Malena Galmarini también se caracteriza por ser una dirigente de armas tomar a la hora de discutir. A principios de junio, mantuvo un cruce picante con Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, luego de que éste se sintiera desinvitado a un acto realizado en su municipio, en cual la esposa de Massa organizó con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro.

Eduardo "Wado" de Pedro, Malena Galmarini y Axel Kicillof, coincidieron durante una recorrida de campaña en la provincia de Buenos Aires

“Bienvenida la cloaca pero lamentable este acto en Pablo Podestá: sin el intendente y, en lugar de los vecinos del barrio, el protagonismo de los punteros y los aparatos políticos”, apuntó con evidente molestia Valenzuela, mediante un video de lo que tildó como un acto con tintes militantes.

Si bien Valenzuela no mencionó a Galmarini, ella no se quedó de brazos cruzados. “No me hagas subir el chat”, le advirtió al otrora periodista. Y luego, continuó: “Diego, te estuvimos esperando como cada vez que fui a Tres de Febrero. Pero hiciste tu lindo video en IG [por la red Instagram] ayer anunciando obras que no hiciste. Y claro no viniste hoy. Los vecinos y vecinas además querían hablarte de la localización de la Alcaldía. Será la próxima”, le respondió la funcionaria,.

Pero esto es solo uno de los tantos debates políticos en los que se embarcó Galmarini. Ante este escenario, cabe recordar cuando, antes de las elecciones de 2015, la propia titular de AySA disparó munición gruesa contra Daniel Scioli, por entonces candidato presidencial por el oficialismo. “Daniel Scioli puede ser peor que Cristina”, disparó la esposa de Massa en una visita la programa “Los Leuco” (TN).

“Los patrulleros están destartalados, no tienen nafta, balas, chalecos; los hospitales no tienen gasa y no hay guardias, las escuelas están destruidas, las rutas están rotas”, ejemplificó Galmarini al referirse a la gestión de Scioli como gobernador bonaerense. Y al ser consultada sobre si elegiría a Mauricio Macri -candidato presidencial por el PRO- contra Scioli, no descartó inclinarse por el jefe de Gobierno porteño. “Puede ser, puede ser: yo no votaría por Daniel Scioli”, subrayó.

Hoy, ocho años después de esas declaraciones, el panorama cambió por completo y quien se quedó con la candidatura presidencial es su esposo. Scioli, por su parte, cedió ante las presiones del oficialismo para conformar una lista de consenso y regresará a Brasil para continuar con sus funciones diplomáticas.

