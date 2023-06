Referentes de la oposición repudiaron los graves incidentes en Jujuy

Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Néstor Grindetti y Diego Santilli

Las principales voces de la oposición se expresaron en las redes sociales por los graves incidentes en Jujuy que, hasta el momento, dejó 22 policías heridos, con motivo de la agresión de manifestantes, identificados con la organización Tupac Amaru, hacia la Legislatura provincial.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, logró aprobar hoy la reforma parcial de la Constitución jujeña, en medio de un clima de tensión y de violencia, que derivó en balazos de goma, autos incendiados, piedrazos y gases lacrimógenos, por parte de las fuerzas policiales.

Los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich tuitearon acerca de los incidentes y, además de ellos, varios referentes de la oposición encolumnaron su reclamo en contra de la violencia y en apoyo del gobernador radical.

“Ninguna provocación del kirchnerismo podrá desviarnos del camino correcto. No se puede ceder ante la violencia: impondremos la firmeza de la ley y el orden. Estamos junto al gobernador de Jujuy y todo el pueblo jujeño”, escribió la ex titular del PRO.

Por su parte, el Jefe de Gobierno porteño expresó: “Lo que está pasando en Jujuy es la muestra de lo que es capaz el kirchnerismo resistiéndose al cambio. De la mano de Milagro Sala salieron a romper toda la Legislatura Provincial donde se estaba aprobando una reforma constitucional decidida por la gente a través de sus representantes”. Y agregó: “Este tipo de violencia antidemocrática nos la vamos a encontrar a partir del 10 de diciembre cuando empecemos a transformar la vida de los argentinos para siempre, y vamos a bancar igual que como lo está haciendo Gerardo Morales [arrobando a su cuenta] con la Constitución y la ley como banderas, no vamos a dejar que 𝗻𝗮𝗱𝗶𝗲 se quiera llevar puesto el cambio que vamos a decidir los argentinos”.

Te puede interesar: Fotos y videos de los graves incidentes en Jujuy: utilizaron autos como barricada

Los senadores nacionales de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, Humberto Schiavoni y Luis Naidenoff emitieron un comunicado conjunto, en nombre del interbloque JxC en el Senado de la Nación, “repudiando profundamente los sucesos violentos que una minoría de inadaptados está provocando en Jujuy”. “El pueblo jujeño concurrió a las urnas hace menos de 45 días, el 7 de mayo, y refrendó una gestión que instauró la paz en la provincia y trazó un horizonte de desarrollo, luego de años de violencia y decadencia”.

Además agregaron que “La reforma constitucional, cuyos convencionales fueron elegidos por la ciudadanía, incorpora derechos, expresa un salto de calidad institucional y limita los métodos extorsivos que tanto daño le han hecho a Jujuy en el pasado”. Y cerraron: “Mientras tanto instamos al Gobierno nacional y al kirchnerismo que deje de mirar a un costado y abandone su silencio, que siempre resulta cómplice de los violentos. Es responsabilidad de los ministerios de Seguridad e Interior que desalojen las rutas nacionales como dicta la Constitución Nacional”.

Te puede interesar: Gerardo Morales: “Hago responsables al Presidente y a Cristina Kirchner de la extrema violencia”

Por otro lado, el Bloque de Diputados Nacionales de la UCR “repudió a la violencia política en Jujuy agitada por el kirchnerismo”. Y agregaron en un comunicado: “El Bloque de Diputados Nacionales de la UCR repudia la violencia política agitada por el kirchnerismo en la provincia de Jujuy y apoya al pueblo jujeño que votó democráticamente la reforma parcial de la Constitución provincial. Quienes defienden a Milagro Sala en el país, quienes viajaron para sacarse fotos con ella y quienes la llevaron en sus listas son los responsables de la violencia política en Jujuy. El gobernador Gerardo Morales sometió a las urnas un nuevo texto para la Carta Magna provincial, el cual fue aprobado por amplia mayoría. Pero una minoría intensa, que abraza como metodología de construcción política a la violencia, intentó a fuerza de piedras, destrozos e incendios bloquear la jura de la nueva Constitución”.

Por su parte, la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se dirigió “a los violentos de siempre”. “Vamos a seguir dando las batallas que venimos peleando desde hace años. Mi apoyo a todo el equipo de Mar del Plata y cada rincón del país que defiende el cambio. No vamos a bajar los brazos. No les tenemos miedo”, adjuntando una serie de videos de los desmanes en la capital de Jujuy.

Y agregó: “SON LOS MISMOS que tiraron 14 toneladas de piedra contra el Congreso, los del mortero, los que cortan rutas y avenidas sin dejar un carril para laburantes y ambulancias, los que hoy en Jujuy prenden fuego la Legislatura. Son los Sena, los Milagro Sala, los Grabois. Los que callan frente a la mamá de Cecilia. Ni hoy en Jujuy, ni en Argentina después del 10 de diciembre, van a poder contra la democracia. No vamos a ceder”.

El candidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli, también se expresó al respecto. “En diciembre se termina la extorsión, intolerancia y violencia del kirchnerismo. Todo mi apoyo para Gerardo Morales”. Y sumó: “Hay que terminar con los violentos a sueldo que tienen de rehenes a los argentinos y la democracia”, agregando una serie de videos de los incidentes en Jujuy.

Otro de los que mostró su apoyo al gobierno jujeño fue Néstor Grindetti, también candidato a comandar Buenos Aires, posteó: “En Jujuy, en Mar del Plata, desestabilizando. Si piensan que van a usar la violencia cómo forma de resistencia les digo que no va a cambiar un ápice nuestro proyecto”, junto a un video de las pintadas realizadas.

Por su parte el diputado nacional radical por Córdoba, Mario Raúl Negri, expresó: “La nueva Constitución de Jujuy fue aprobada por el pueblo en las urnas. Una vez más, los violentos de siempre, fogoneados por el kirchnerismo, intentan romper las instituciones a piedrazos. Mi apoyo al pueblo jujeño, al gobernador Gerardo Morales y los que apuestan por la paz”.

El ex presidente del Senado Federico Pinedo respondió a un tuit de Wado de Pedro acerca del “modelo de país al que nos quiere llevar Juntos por el Cambio solo se sostiene con represión: es el modelo del 2001, el del macrismo, el de Morales en Jujuy”. Y respondió: “La propuesta de país que ustedes proponen, ministro, es la violencia organizada y sediciosa actualmente operando en Jujuy”, escribió.

Por su parte, el diputado nacional de Juntos por el Cambio Alejandro Finocchiaro escribió un largo tuit expresando que “en Jujuy intensas minorías fuera de la ley pretenden burlar la decisión de la mayoría de los jujeños. Esta cuenta apoya al gobernador Gerardo Morales para que usando las atribuciones constitucionales haga cesar el desorden y quienes delinquen vayan presos”.

Seguir leyendo: