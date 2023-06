Axel Kicillof se suma al pedido de los intendentes por lista única al filo del cierre de listas

Axel Kicillof junto a intendentes bonaerenses

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se plegó al pedido que entre la noche del lunes y el mediodía del martes empujaron los intendentes peronistas del conurbano bonaerense exhortando una lista de unidad en todas las categorías dentro de Unión por la Patria.

En un clima enrarecido producto de la situación en Jujuy y el hermetismo en el que transita el peronismo para definir a su presidenciable, Kicillof dio una señal de su posicionamiento en la estrategia electoral al respecto. Fue cuando compartió el comunicado que intendentes de la Primera sección electoral largaron este martes.

“Las y los intendentes y dirigentes políticos abajo firmantes expresamos con absoluta contundencia y claridad nuestra voluntad de que haya una lista de unidad dentro de nuestro espacio. Es momento de que estemos unidos por la Patria y de comprender la complejidad que atraviesa el país”, dice el texto que lleva las firmas de Alberto Descalzo (Ituzaingó), Ariel Sujarchuk (Escobar), Federico Achaval (Pilar), Fernando Moreira (San Martín), Gustavo Menéndez, Javier Osuna (Gral. Las Heras), Juan Andreotti (San Fernando), Juan Ustarroz (Mercedes), Karina Menéndez (Merlo), Leonardo Botto (Luján), Leonardo Nardini, Lucas Ghi (Morón), Mariel Fernández (Moreno), Mauro García (General Rodríguez) Noelia Correa (Malvinas Argentinas), Ricardo Curuchet (Marcos Paz), Santiago Maggiotti, Juan Zabaleta (Hurlingham), Facundo Diz (Navarro).

Los intendentes, en este caso de la Primera sección electoral, enfatizaron además que “exhortamos a todos y todas a alcanzar la síntesis necesaria para afrontar unidos el próximo proceso electoral”. Los destinatarios a priori son el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli y la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, que promueven una interna dentro de Unión por la Patria; contrariamente a lo que empuja el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa.

En el medio también aparece la discusión del reglamento interno del nuevo espacio que para la provincia de Buenos Aires determina que los intendentes deberán ir con una sola lista a gobernador y presidente; y los candidatos no se podrán compartir. En la previa, la estrategia de los funcionarios del presidente Alberto Fernández era que los intendentes pudieran competir con ambas boletas.

Pero ante el no acuerdo, los jefes comunales manifestaron que “de no lograr la unidad en las listas provinciales y nacionales, no seremos funcionales a esas divisiones y acompañaremos en nuestros distritos a la lista que encarna el proyecto político que queremos para nuestros vecinos y vecinas, y no iremos en ambas”; bloqueando así el llamado esquema de “Y”.

En este contexto, Kicillof también empuja la idea de una sola lista. El objetivo es que Scioli decline su candidatura presidencial, al igual que Tolosa Paz para la disputa provincial. Explícito fue el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, que este martes expresó en declaraciones al portal La Politica On Line: “Queremos lista de unidad y si hay PASO vamos sólo con la lista de Cristina”. Los intendentes harán lo que defina la vicepresidenta.

Por su parte, los intendentes de la Tercera sección electoral también marcaron la cancha a horas del cierre de listas. También pidieron lista de unidad y si no se llega a esa instancia definir todo en una PASO. “Si no alcanzamos el consenso, debemos dar el debate en las PASO en el ámbito nacional, provincial y local, aportando con amplitud a nuestro proyecto político, el único capaz de construir la argentina que soñamos”, planteó el intendente de Ezeiza, Gastón Granados. En la misma sintonía se pronunciaron los intendentes Mariano Cascallares (Almirante Brown), Andrés Watson (Florencia Varela), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Hernán Y Zurieta (Punta Indio).

El mensaje es similar al que empujaron los gobernadores del peronismo hace semanas en una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) de la que participó Kicillof, con el agregado de que los intendentes admiten que las PASO se terminarán imponiendo. En ese caso acompañarán, en su mayoría, las candidaturas que respalde la vicepresidenta.

Una de esas candidaturas puede ser la de Kicillof como presidenciable o bien ratificado como precandidato hacia la reelección en la provincia de Buenos Aires. La vicepresidenta y el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, definían por estas horas la arquitectura de la oferta del peronismo K para las PASO de Unión por la Patria; pero la represión desatada en Jujuy y el cruce entre el kirchnerismo y el gobernador radical de esa provincia, Gerardo Morales, ganó la agenda política al cierre del fin de semana xl.

Según pudo saber Infobae, el mandatario bonaerense sigue de cerca las conversaciones políticas, pero todo se mantiene en un estricto hermetismo. Este miércoles regresará a la agenda pública con un acto por el Día de la Bandera en el Teatro Argentino de La Plata y luego se trasladará a una actividad de gestión en el municipio de Maipú, en la Quinta sección electoral. Parte del fin de semana lo pasó en la Isla Martín Garcia junto a su familia.

